"На західному фронті без змін"
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Додано: Вів 11 лип, 2023 10:06
Додано: Вів 11 лип, 2023 10:19
М.муха, саме так. Є чимало факторів, які впливають на зривання різьби і вчинення правопорушень та злочинів.
1.наявність постійної загрози життю
2. тривалий час без відпочинку
3. Зловживання алкоголем.
4. Вживання наркотичних речовин
Деякі фактори не можна змінити чи виключити . Наприклад постійну загрозу життю.
Є такі, які можливо , але важко. Бо тебе ніяк не вишкрябають з цоколя і не відведуть на навчання. Це про його 16 місяців
А є такі, які можна виключити. Зловживання алкоголем і наркотичними речовинами. Тобто не цілковите виключення алко (бо стрес знімати теж треба) , а саме зловживання, особливо регулярне, коли страждає психіка, втрачається критичне мислення. Про нарко взагалі табу.
У тебе ще є питання по логіці?
Ми знаємо. Підтернопільська очеретяна хата в цілковитій безпеці. Воєнком не доїде ні на ШРТ, ні на ровері. «Схоронився профаундли»
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лип, 2023 10:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 лип, 2023 10:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
є вже ж дві великі різниці:
а) чи їхати зараз тільки дружині з двома малими дітьми наприклад (елементарно бояться, особливо ті, які ніколи не були на роботі закордоном та/або немають там родичів)
б) чи їхати всією сімєю на другий день після відкриття кордонів
Додано: Вів 11 лип, 2023 10:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 11 лип, 2023 10:33
кота не трогайте!
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