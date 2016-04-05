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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4594459545964597
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:06

  Hotab написав:хочу понять, по сливовой лавочке у народа резьбу срывает?

"На західному фронті без змін"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:19

  flyman написав:
  Hotab написав:
  Успіх написав:Hotab
Пишу - "люди - не коні!"
Тут кожен другий на грані...
А грані стираються...


Я не це спитав.
Мені пояснювати нічого не треба. Я це все давно пройшов.
І знаю контрибьюшин фекторз… Синька - один з них.

синька фактор, а 16 місяців не фактор, Л - логіка

М.муха, саме так. Є чимало факторів, які впливають на зривання різьби і вчинення правопорушень та злочинів.
1.наявність постійної загрози життю
2. тривалий час без відпочинку
3. Зловживання алкоголем.
4. Вживання наркотичних речовин

Деякі фактори не можна змінити чи виключити . Наприклад постійну загрозу життю.
Є такі, які можливо , але важко. Бо тебе ніяк не вишкрябають з цоколя і не відведуть на навчання. Це про його 16 місяців
А є такі, які можна виключити. Зловживання алкоголем і наркотичними речовинами. Тобто не цілковите виключення алко (бо стрес знімати теж треба) , а саме зловживання, особливо регулярне, коли страждає психіка, втрачається критичне мислення. Про нарко взагалі табу.
У тебе ще є питання по логіці?


На західному фронті без змін"


Ми знаємо. Підтернопільська очеретяна хата в цілковитій безпеці. Воєнком не доїде ні на ШРТ, ні на ровері. «Схоронився профаундли»
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лип, 2023 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а еміграції, якою всі так лякають - я наразі не бачу передумов. не хоче народ їхати, навіть при такій підтримці.


є вже ж дві великі різниці:
а) чи їхати зараз тільки дружині з двома малими дітьми наприклад (елементарно бояться, особливо ті, які ніколи не були на роботі закордоном та/або немають там родичів)
б) чи їхати всією сімєю на другий день після відкриття кордонів
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ми знаємо. Підтернопільська очеретяна хата в цілковитій безпеці. Воєнком не доїде ні на ШРТ, ні на ровері. «Схоронився профаундли»


у вас така любов (ще плюс vitalian, pesikot, budivelnik, detroytred). почну читати архів форуму хоч з 2008 щоб зрозуміти як все починалось
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:33

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Ми знаємо. Підтернопільська очеретяна хата в цілковитій безпеці. Воєнком не доїде ні на ШРТ, ні на ровері. «Схоронився профаундли»


у вас така любов (ще плюс vitalian, pesikot, budivelnik, detroytred). почну читати архів форуму хоч з 2008 щоб зрозуміти як все починалось

кота не трогайте! :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:44

  Hotab написав:Є чимало факторів, які впливають на зривання різьби і вчинення правопорушень та злочинів.
1.наявність постійної загрози життю
2. тривалий час без відпочинку
3. Зловживання алкоголем.
4. Вживання наркотичних речовин

Деякі фактори не можна змінити чи виключити . Наприклад постійну загрозу життю.
Є такі, які можливо , але важко. Бо тебе ніяк не вишкрябають з цоколя і не відведуть на навчання. Це про його 16 місяців
А є такі, які можна виключити. Зловживання алкоголем і наркотичними речовинами. Тобто не цілковите виключення алко (бо стрес знімати теж треба) , а саме зловживання, особливо регулярне, коли страждає психіка, втрачається критичне мислення. Про нарко взагалі табу.
У тебе ще є питання по логіці?


На західному фронті без змін"


Ми знаємо. Підтернопільська очеретяна хата в цілковитій безпеці. Воєнком не доїде ні на ШРТ, ні на ровері. «Схоронився профаундли»

===
один з факторів хотаби, які на рівному місці починають склоку
flyman
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  #<1 ... 4594459545964597
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