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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 45954596459745984599>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:19

  flyman написав:
  Hotab написав:
  Успіх написав:Hotab
Пишу - "люди - не коні!"
Тут кожен другий на грані...
А грані стираються...


Я не це спитав.
Мені пояснювати нічого не треба. Я це все давно пройшов.
І знаю контрибьюшин фекторз… Синька - один з них.

синька фактор, а 16 місяців не фактор, Л - логіка

М.муха, саме так. Є чимало факторів, які впливають на зривання різьби і вчинення правопорушень та злочинів.
1.наявність постійної загрози життю
2. тривалий час без відпочинку
3. Зловживання алкоголем.
4. Вживання наркотичних речовин

Деякі фактори не можна змінити чи виключити . Наприклад постійну загрозу життю.
Є такі, які можливо , але важко. Бо тебе ніяк не вишкрябають з цоколя і не відведуть на навчання. Це про його 16 місяців
А є такі, які можна виключити. Зловживання алкоголем і наркотичними речовинами. Тобто не цілковите виключення алко (бо стрес знімати теж треба) , а саме зловживання, особливо регулярне, коли страждає психіка, втрачається критичне мислення. Про нарко взагалі табу.
У тебе ще є питання по логіці?


На західному фронті без змін"


Ми знаємо. Підтернопільська очеретяна хата в цілковитій безпеці. Воєнком не доїде ні на ШРТ, ні на ровері. «Схоронився профаундли»
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лип, 2023 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а еміграції, якою всі так лякають - я наразі не бачу передумов. не хоче народ їхати, навіть при такій підтримці.


є вже ж дві великі різниці:
а) чи їхати зараз тільки дружині з двома малими дітьми наприклад (елементарно бояться, особливо ті, які ніколи не були на роботі закордоном та/або немають там родичів)
б) чи їхати всією сімєю на другий день після відкриття кордонів
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ми знаємо. Підтернопільська очеретяна хата в цілковитій безпеці. Воєнком не доїде ні на ШРТ, ні на ровері. «Схоронився профаундли»


у вас така любов (ще плюс vitalian, pesikot, budivelnik, detroytred). почну читати архів форуму хоч з 2008 щоб зрозуміти як все починалось
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:33

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Ми знаємо. Підтернопільська очеретяна хата в цілковитій безпеці. Воєнком не доїде ні на ШРТ, ні на ровері. «Схоронився профаундли»


у вас така любов (ще плюс vitalian, pesikot, budivelnik, detroytred). почну читати архів форуму хоч з 2008 щоб зрозуміти як все починалось

кота не трогайте! :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:47

  detroytred написав:Флер
Згоден, дійсно цікаво.
Яскраво показано, що можуть же, коли бажають.


Не зрозуміло тільки чого опасаються?
Чому не роблять, якщо і вони, і рашисти (згідно статті) розуміють отакий розклад сил?

Всі все знають, всі все розуміють, розклад сил отакий ... але пуйло-роіся агресила і агресить.

Якісь незгадані складова, фактор (-ри) перебивають оце все.


багато пафосу і не більше...якто кажуть демонстрація сили НАТО (тобто можливості є, це без питань) але вірогідність того, що "зашебуть луку" близька до нуля

погрожувати луке і пуйлу-це різні рівні політичної гри

лагеря для вагнера лука прибрав, тому що це був максакад для лохтората раши...
всім зрозуміло, що вагнер і не планував переїзд до РБ (була зустріч на який пуйло пообіцяв лисому ще підкинути грошей(не здивує що "зарплпата" пригожина зросла удвічи) і домовились про "нову роботу")для нас найгірший варіант це дрг, коли не ясно звідки буде вторгнення (кордон майже 2000км-рф і рб), в окопах трохи легше-ворог напроти тебе) сідіти демонстративно в лагерях і чекати, а якщо ЗСУ наненсе ракетний удар? мають право 200%
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:54

  prodigy написав: і домовились про "нову роботу")для нас найгірший варіант це дрг, коли не ясно звідки буде вторгнення (кордон майже 2000км-рф і рб),

+100
Навіть думка не спадала про таку можливість.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:55

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:які на рівному місці починають склоку
там где у тебя ровное место, у хотаба бугорок. Всему есть причина.

А прикинь там у нього виявиться ямочка…. :oops:

Доведеться розширити і поглибити… :D


почну читати архів форуму хоч з 2008


То далеко. Нема тут з 2008-го. А ви не паліться, раніше ви казали, що читали давно, але втратили паролі і заново реєструвались . Така була легенда)
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лип, 2023 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:55

У ніч на 11 липня армія Російської Федерації атакувала українські міста дронами, через що оголосили повітряну тривогу. Про вибухи повідомили в Одеській і в Київській областях.

потужно відпрацювало наше ППО-на власні очі бачив як збили 3 шахеди...
такої тривалої атаки не було з літа 2022, саміт їх бентежить?
https://www.unian.ua/war/nichna-ataka-n ... 24180.html
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:58

  detroytred написав:
  prodigy написав: і домовились про "нову роботу")для нас найгірший варіант це дрг, коли не ясно звідки буде вторгнення (кордон майже 2000км-рф і рб),

+100
Навіть думка не спадала про таку можливість.


Президент Росії Володимир Путін "не може дозволити собі втратити" лідера групи Вагнера Євгена Пригожина навіть після того, як приватна військова компанія очолила повстання проти військового керівництва Кремля.

За словами генерал-лейтенанта армії США у відставці Марка Гертлінга, зустріч Путіна з тією ж людиною, яку він назвав зрадником менш ніж за тиждень до зустрічі, не обов'язково дивує колишнього американського генерала, який зазначив, що група Вагнера діяла в декількох країнах від імені російського уряду роками.

"[Війська Вагнера] знаходяться на декількох континентах, атакують кілька країн: Сирію, Близький Схід, Африку. Путін не може дозволити собі втратити цього хлопця. Можна було б подумати, що його тут же посадили б у в'язницю через повстання на Україні і в Росії, але, по правді кажучи, у нього така харизма і такий вплив на великий відсоток сили, які допомагають російському уряду в різних країнах, яких він не може дозволити собі перевести в актив",-сказав Хертлінг.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:01

  prodigy написав:саміт їх бентежить?

Безумовно.

У статті вище демонстрація від Заходу, а це демонстрація від орків.
Наші збивають - це демонстрація від нас.
detroytred
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