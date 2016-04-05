Успіх написав:Hotab Пишу - "люди - не коні!" Тут кожен другий на грані... А грані стираються...
Я не це спитав. Мені пояснювати нічого не треба. Я це все давно пройшов. І знаю контрибьюшин фекторз… Синька - один з них.
синька фактор, а 16 місяців не фактор, Л - логіка
М.муха, саме так. Є чимало факторів, які впливають на зривання різьби і вчинення правопорушень та злочинів. 1.наявність постійної загрози життю 2. тривалий час без відпочинку 3. Зловживання алкоголем. 4. Вживання наркотичних речовин
Деякі фактори не можна змінити чи виключити . Наприклад постійну загрозу життю. Є такі, які можливо , але важко. Бо тебе ніяк не вишкрябають з цоколя і не відведуть на навчання. Це про його 16 місяців А є такі, які можна виключити. Зловживання алкоголем і наркотичними речовинами. Тобто не цілковите виключення алко (бо стрес знімати теж треба) , а саме зловживання, особливо регулярне, коли страждає психіка, втрачається критичне мислення. Про нарко взагалі табу. У тебе ще є питання по логіці?
На західному фронті без змін"
Ми знаємо. Підтернопільська очеретяна хата в цілковитій безпеці. Воєнком не доїде ні на ШРТ, ні на ровері. «Схоронився профаундли»
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лип, 2023 10:28, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:а еміграції, якою всі так лякають - я наразі не бачу передумов. не хоче народ їхати, навіть при такій підтримці.
є вже ж дві великі різниці: а) чи їхати зараз тільки дружині з двома малими дітьми наприклад (елементарно бояться, особливо ті, які ніколи не були на роботі закордоном та/або немають там родичів) б) чи їхати всією сімєю на другий день після відкриття кордонів
багато пафосу і не більше...якто кажуть демонстрація сили НАТО (тобто можливості є, це без питань) але вірогідність того, що "зашебуть луку" близька до нуля
погрожувати луке і пуйлу-це різні рівні політичної гри
лагеря для вагнера лука прибрав, тому що це був максакад для лохтората раши... всім зрозуміло, що вагнер і не планував переїзд до РБ (була зустріч на який пуйло пообіцяв лисому ще підкинути грошей(не здивує що "зарплпата" пригожина зросла удвічи) і домовились про "нову роботу")для нас найгірший варіант це дрг, коли не ясно звідки буде вторгнення (кордон майже 2000км-рф і рб), в окопах трохи легше-ворог напроти тебе) сідіти демонстративно в лагерях і чекати, а якщо ЗСУ наненсе ракетний удар? мають право 200%
prodigy написав: і домовились про "нову роботу")для нас найгірший варіант це дрг, коли не ясно звідки буде вторгнення (кордон майже 2000км-рф і рб),
+100 Навіть думка не спадала про таку можливість.
Президент Росії Володимир Путін "не може дозволити собі втратити" лідера групи Вагнера Євгена Пригожина навіть після того, як приватна військова компанія очолила повстання проти військового керівництва Кремля.
За словами генерал-лейтенанта армії США у відставці Марка Гертлінга, зустріч Путіна з тією ж людиною, яку він назвав зрадником менш ніж за тиждень до зустрічі, не обов'язково дивує колишнього американського генерала, який зазначив, що група Вагнера діяла в декількох країнах від імені російського уряду роками.
"[Війська Вагнера] знаходяться на декількох континентах, атакують кілька країн: Сирію, Близький Схід, Африку. Путін не може дозволити собі втратити цього хлопця. Можна було б подумати, що його тут же посадили б у в'язницю через повстання на Україні і в Росії, але, по правді кажучи, у нього така харизма і такий вплив на великий відсоток сили, які допомагають російському уряду в різних країнах, яких він не може дозволити собі перевести в актив",-сказав Хертлінг.