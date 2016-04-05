prodigy написав: але, по правді кажучи, у нього така харизма і такий вплив на великий відсоток сили, які допомагають російському уряду в різних країнах, яких він не може дозволити собі перевести в актив",-сказав Хертлінг.
Якщо про харизму видно, то про оте інше теж навіть не здогадувався. Всюди ж тільки смігуечки про губатого повара. А воно он як.
Орки скиглять, що з відстані 7-10 км. від лінії зіткнення наші накриють касетними бп 100% першої лінії їх оборони і 75% другої. (А там і до прориву недалеко). Хоча в укриттях в обороні що їм касетні бп зроблять?
Hotab написав:Успіх , я думаю після 12-Ї теж не потрібно виносити це сюди. Тобі ж не хочеться, щоб якісь орки по каналам підхопили , що в одному з артпідрозділів на Херсонщині група з 5 солдат напившись на службовому авто покинула розташування , перед цим ледь не ледь побила свого комбата, і буде скрін на фінанс і твій пост? Хоча може тобі не вистачає слави серед орків…
Ну так не цікаво... що, навіть, сни не можна писат? А анекдоти можна?
Тож, анекдот такий - що відповідь була - всі 5 варіантів разом
Оце сон так сон наснився Нє, щоб якийсь пляж, море, голі дівчата наснились...
Letusrock , не знаю , що було саме в ці роки, але зараз на КРЖН глумляться один з одного не по дитячому)). Там і над цокольними , і над ШРТ) І вічна війна новобуд в ОКРЖН чи хрущ біля метро. Ну і бички під темними вікнами рахували колись. І Захара кінчали. То ви все прозівали))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лип, 2023 12:02, всього редагувалось 1 раз.