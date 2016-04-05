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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4596459745984599>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:04

  prodigy написав: але, по правді кажучи, у нього така харизма і такий вплив на великий відсоток сили, які допомагають російському уряду в різних країнах, яких він не може дозволити собі перевести в актив",-сказав Хертлінг.

Якщо про харизму видно, то про оте інше теж навіть не здогадувався.
Всюди ж тільки смігуечки про губатого повара. А воно он як.

Орки скиглять, що з відстані 7-10 км. від лінії зіткнення наші накриють касетними бп 100% першої лінії їх оборони і 75% другої.
(А там і до прориву недалеко).
Хоча в укриттях в обороні що їм касетні бп зроблять?
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:41

Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))

  Hotab написав:Успіх , я думаю після 12-Ї теж не потрібно виносити це сюди. Тобі ж не хочеться, щоб якісь орки по каналам підхопили , що в одному з артпідрозділів на Херсонщині група з 5 солдат напившись на службовому авто покинула розташування , перед цим ледь не ледь побила свого комбата, і буде скрін на фінанс і твій пост? Хоча може тобі не вистачає слави серед орків…

Ну так не цікаво... що, навіть, сни не можна писат?
А анекдоти можна? :mrgreen:

Тож, анекдот такий - що відповідь була - всі 5 варіантів разом :shock: :mrgreen:

Оце сон так сон наснився :shock:
Нє, щоб якийсь пляж, море, голі дівчата наснились... :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:42

  detroytred написав:
  Успіх написав:Не знаю, чи буде це підказкою, але мова йде НЕ про одну людину, а про 4, або 5, або 6 людей (точної цифри з зрозумілих причин - не пишу)

Без цієї підказки може й і була б якась інтрига в пошуку варіанту відповіді.
Такі сни вже і по ютубу давно є. Було, є і буде. Всюди і завжди на планеті в такий час.

Тепер відпустка (як інструмент заохочення кращих) залежить від того, що вирішать робити з порушниками. Тобто на якому рівні зупинять покарання. Складний у командира вибір...
І так, і так хрінувато.

З вашої точки бачення, що краще -- зам'яти чи по повній? (Тільки без подробиць, бо таємниця ж). Перше чи друге?

Ясна річ, що краще для ВСІХ - це все зам'яти...
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:55

Хіба мо піти на викладацьку роботу? )))

  Успіх написав:Оце сон так сон наснився :shock:
Нє, щоб якийсь пляж, море, голі дівчата наснились... :mrgreen:


Хай тобі оце сниться:


Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лип, 2023 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:То далеко. Нема тут з 2008-го. А ви не паліться, раніше ви казали, що читали давно, але втратили паролі і заново реєструвались . Така була легенда)


читав в 2009-2010 про фінанси і нерухомість, потім закинув бо змінив вид діяльності. Але на тих гілках срачів з переходами на особистості непамятаю якщо чесно
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:59

Letusrock , не знаю , що було саме в ці роки, але зараз на КРЖН глумляться один з одного не по дитячому)).
Там і над цокольними , і над ШРТ)
І вічна війна новобуд в ОКРЖН чи хрущ біля метро.
Ну і бички під темними вікнами рахували колись. І Захара кінчали. То ви все прозівали))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лип, 2023 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:00

Оце сон так сон наснився :shock:
Нє, щоб якийсь пляж, море, голі дівчата наснились... :mrgreen:


..а поруч стоїть дружина (у якої чортенята бігають в очах і в руках чавунна шпательня) і періодично дбайливо нагадує про реалії життя з двома дітьми.. :twisted:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:але зараз на КРЖН глумляться один з одного не по дитячому)).
Там і над цокольними , і над ШРТ)


незнаю, можливо тоді світ був добріший чи трава зеленішою. Або в 20+ все кругом бачилось лиш на позитиві
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:03

  Letusrock написав:
  Hotab написав:То далеко. Нема тут з 2008-го. А ви не паліться, раніше ви казали, що читали давно, але втратили паролі і заново реєструвались . Така була легенда)


читав в 2009-2010 про фінанси і нерухомість, потім закинув бо змінив вид діяльності. Але на тих гілках срачів з переходами на особистості непамятаю якщо чесно

тю, хотаб сравнительно дилетант в этих делах, настоящие профи куда то пропали 16 мес назад. Не пустовать же их местам?
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:11

  Letusrock написав:незнаю, можливо тоді світ був добріший чи трава зеленішою. Або в 20+ все кругом бачилось лиш на позитиві

Ні.
Ключове - тоді "бо схотілося" не було підставою. Потрібна були підстави.

А зараз "бо схотілося" і неси, що хош.
Класичний приклад: *немає різниці* = ти віноват, що хочеться мені біситися (кушать).
detroytred
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