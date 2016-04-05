prodigy написав: але, по правді кажучи, у нього така харизма і такий вплив на великий відсоток сили, які допомагають російському уряду в різних країнах, яких він не може дозволити собі перевести в актив",-сказав Хертлінг.
Якщо про харизму видно, то про оте інше теж навіть не здогадувався. Всюди ж тільки смігуечки про губатого повара. А воно он як.
Орки скиглять, що з відстані 7-10 км. від лінії зіткнення наші накриють касетними бп 100% першої лінії їх оборони і 75% другої. (А там і до прориву недалеко). Хоча в укриттях в обороні що їм касетні бп зроблять?
Так уміляє воєнний тактік муха…. Все він знає як треба! Разом з соскіним. Вже прийшов би да навчив військових на фронті. Показав прикладом. Сказав їм в обличчя, що це АТО номер **, інтенсивності бойових дій нема. Але ж ні… З цоколя воює і повчає.
Якби муха був трішки розумним, то знав би, що сучасні вимоги до нерозриву касетних боєприпасів складають 1%. Попередні вимоги (і можливо наші боєприпаси саме такі) були десь 2-3%. При цьому всьому це не міни, які також дистанційно касетно давно розкидають обидві сторони. Тут при наступанні зовсім необовʼязково буде бум… Муха, може краще про те, де більше знаєш: як поремонтувати мешти ціною 200 грн за 50 грн?? Чи може вже б знання застосував і під Авдіївку в траншею?
Але я ці сни до чого пишу? Бо враження таке, що тут реально не розуміють: - для чого солдатам потрібна частіша відпустка? - для чого солдатів потрібно демобілізувати через рік, або хоча б через 1,5р? - для чого солдатам потрібні високі зарплатні?
Та бо ці☝️ всі чинники МАКСИМАЛЬНО впливають на психічний/психологічний стан солдатів! І чим більше це все розтягнуто в часі - тим гірше!
Якщо ще комусь не доходить, то ще на пальцях поясню: - солдатові буде кукуха їхати, якщо він буде знати свій ЧІТКИЙ термін служби?(рік-1,5) - солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що кожних три місяці відпустка - а якщо залиє горлянку, то відпустка переноситься ще на 3міс? - солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що знімуть всю премію, а при повторній спробі - всю премію і ще й половину зарплатні?(ну тут трохи є зрушення/дія в цьому плані)
Але я ці сни до чого пишу? Бо враження таке, що тут реально не розуміють: - для чого солдатам потрібна частіша відпустка? - для чого солдатів потрібно демобілізувати через рік, або хоча б через 1,5р? - для чого солдатам потрібні високі зарплатні?
Та бо ці всі чинники МАКСИМАЛЬНО впливають на психічний/психологічний стан солдатів! І чим більше це все розтягнуто в часі - тим гірше!
Якщо ще комусь не доходить, то ще на пальцях поясню: - солдатові буде кукуха їхати, якщо він буде знати свій ЧІТКИЙ термін служби?(рік-1,5) - солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що кожних три місяці відпустка - а якщо залиє горлянку, то відпустка переноситься ще на 3міс? - солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що знімуть всю премію, а при повторній спробі - всю премію і ще й половину зарплатні?(ну тут трохи є зрушення/дія в цьому плані)
ДумайТЕ!
Насправді п. 2) і 3) не працюють, бо у аватарів логіка не працює, кнут/пряник теж, це серйозна хвороба. А ті, хто може тримати себе в руках, і так розуміє наслідки
Успіх написав:Якщо ще комусь не доходить, то ще на пальцях поясню: - солдатові буде кукуха їхати, якщо він буде знати свій ЧІТКИЙ термін служби?(рік-1,5) - солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що кожних три місяці відпустка - а якщо залиє горлянку, то відпустка переноситься ще на 3міс? - солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що знімуть всю премію, а при повторній спробі - всю премію і ще й половину зарплатні?(ну тут трохи є зрушення/дія в цьому плані)