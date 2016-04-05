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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4596459745984599>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:04

  prodigy написав: але, по правді кажучи, у нього така харизма і такий вплив на великий відсоток сили, які допомагають російському уряду в різних країнах, яких він не може дозволити собі перевести в актив",-сказав Хертлінг.

Якщо про харизму видно, то про оте інше теж навіть не здогадувався.
Всюди ж тільки смігуечки про губатого повара. А воно он як.

Орки скиглять, що з відстані 7-10 км. від лінії зіткнення наші накриють касетними бп 100% першої лінії їх оборони і 75% другої.
(А там і до прориву недалеко).
Хоча в укриттях в обороні що їм касетні бп зроблять?
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:18

  vitaliiangel написав:настоящие профи куда то пропали 16 мес назад. Не пустовать же их местам?

+1000 000
Точнісінько в десятку.
Тільки з уточненням --- значно і значно раніше.
Паундстерлінг, Мицик, Мортимер, на інших гілках - Квестор, Фунтік і т.д....

Якщо що, то я себе визначав і визначаю ділетантом.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:19

  flyman написав:а потім самим іти по "касєтам", тактика агонь

Касетні це ж не тільки мінування.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:22

Так уміляє воєнний тактік муха…. Все він знає як треба! Разом з соскіним. Вже прийшов би да навчив військових на фронті. Показав прикладом. Сказав їм в обличчя, що це АТО номер **, інтенсивності бойових дій нема. Але ж ні… З цоколя воює і повчає.

Якби муха був трішки розумним, то знав би, що сучасні вимоги до нерозриву касетних боєприпасів складають 1%. Попередні вимоги (і можливо наші боєприпаси саме такі) були десь 2-3%.
При цьому всьому це не міни, які також дистанційно касетно давно розкидають обидві сторони. Тут при наступанні зовсім необовʼязково буде бум…
Муха, може краще про те, де більше знаєш: як поремонтувати мешти ціною 200 грн за 50 грн??
Чи може вже б знання застосував і під Авдіївку в траншею?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:27

ДумайТЕ!©

  Hotab написав:Хай тобі оце сниться
Але я ці сни до чого пишу?
Бо враження таке, що тут реально не розуміють:
- для чого солдатам потрібна частіша відпустка?
- для чого солдатів потрібно демобілізувати через рік, або хоча б через 1,5р?
- для чого солдатам потрібні високі зарплатні?

Та бо ці☝️ всі чинники МАКСИМАЛЬНО впливають на психічний/психологічний стан солдатів!
І чим більше це все розтягнуто в часі - тим гірше!

Якщо ще комусь не доходить, то ще на пальцях поясню:
- солдатові буде кукуха їхати, якщо він буде знати свій ЧІТКИЙ термін служби?(рік-1,5)
- солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що кожних три місяці відпустка - а якщо залиє горлянку, то відпустка переноситься ще на 3міс?
- солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що знімуть всю премію, а при повторній спробі - всю премію і ще й половину зарплатні?(ну тут трохи є зрушення/дія в цьому плані)

ДумайТЕ!©
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Hotab написав:Хай тобі оце сниться
Але я ці сни до чого пишу?
Бо враження таке, що тут реально не розуміють:
- для чого солдатам потрібна частіша відпустка?
- для чого солдатів потрібно демобілізувати через рік, або хоча б через 1,5р?
- для чого солдатам потрібні високі зарплатні?

Та бо ці всі чинники МАКСИМАЛЬНО впливають на психічний/психологічний стан солдатів!
І чим більше це все розтягнуто в часі - тим гірше!

Якщо ще комусь не доходить, то ще на пальцях поясню:
- солдатові буде кукуха їхати, якщо він буде знати свій ЧІТКИЙ термін служби?(рік-1,5)
- солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що кожних три місяці відпустка - а якщо залиє горлянку, то відпустка переноситься ще на 3міс?
- солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що знімуть всю премію, а при повторній спробі - всю премію і ще й половину зарплатні?(ну тут трохи є зрушення/дія в цьому плані)

ДумайТЕ!


Насправді п. 2) і 3) не працюють, бо у аватарів логіка не працює, кнут/пряник теж, це серйозна хвороба. А ті, хто може тримати себе в руках, і так розуміє наслідки
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Якщо ще комусь не доходить, то ще на пальцях поясню:
- солдатові буде кукуха їхати, якщо він буде знати свій ЧІТКИЙ термін служби?(рік-1,5)
- солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що кожних три місяці відпустка - а якщо залиє горлянку, то відпустка переноситься ще на 3міс?
- солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що знімуть всю премію, а при повторній спробі - всю премію і ще й половину зарплатні?(ну тут трохи є зрушення/дія в цьому плані)

ДумайТЕ!©

ІМХО, думати варто було в 19-му році. Зараз вдже пізно, та й на цьому форумі таке питання не вирішиться.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:44

Успіх трохи по темі.
рекомендую купити таку іграшку:
https://m.aliexpress.com/item/1005005010835970.html?fbclid=IwAR2wp6D9FOjr2SH3CdxiKKZojJ7IoG1fC0VV9kVaEYSviaMNs1WsF8uYP3Q&gatewayAdapt=Pc2Msite
Навіть зі штатною антеною січе дрони набагато швидше, ніж візуально. Крім того, можна поставити потужнішу антену, і є кастомна прошивка для ЗСУ, але поки що не пробував.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:ДумайТЕ!©
А що повинно змінитися, якщо, наприклад, я почав думати, як ти хочеш?
Командування вище зробить так, як йому видніше. Наявність у тебе відпустки чи демобілізації від громадян не залежить.

Ти не один раз задаєш вектор міркування, тобі надають відповідь — ти її приймаєш.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:16

  ЛАД написав:Публика на форуме была другая.
в чём разница? я с 2016 ничего "другого" не заметил.
vitaliiangel
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