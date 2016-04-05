RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4596459745984599>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 11:04

  prodigy написав: але, по правді кажучи, у нього така харизма і такий вплив на великий відсоток сили, які допомагають російському уряду в різних країнах, яких він не може дозволити собі перевести в актив",-сказав Хертлінг.

Якщо про харизму видно, то про оте інше теж навіть не здогадувався.
Всюди ж тільки смігуечки про губатого повара. А воно он як.

Орки скиглять, що з відстані 7-10 км. від лінії зіткнення наші накриють касетними бп 100% першої лінії їх оборони і 75% другої.
(А там і до прориву недалеко).
Хоча в укриттях в обороні що їм касетні бп зроблять?
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27090
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:18

  vitaliiangel написав:настоящие профи куда то пропали 16 мес назад. Не пустовать же их местам?

+1000 000
Точнісінько в десятку.
Тільки з уточненням --- значно і значно раніше.
Паундстерлінг, Мицик, Мортимер, на інших гілках - Квестор, Фунтік і т.д....

Якщо що, то я себе визначав і визначаю ділетантом.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27090
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:19

  flyman написав:а потім самим іти по "касєтам", тактика агонь

Касетні це ж не тільки мінування.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27090
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:22

Так уміляє воєнний тактік муха…. Все він знає як треба! Разом з соскіним. Вже прийшов би да навчив військових на фронті. Показав прикладом. Сказав їм в обличчя, що це АТО номер **, інтенсивності бойових дій нема. Але ж ні… З цоколя воює і повчає.

Якби муха був трішки розумним, то знав би, що сучасні вимоги до нерозриву касетних боєприпасів складають 1%. Попередні вимоги (і можливо наші боєприпаси саме такі) були десь 2-3%.
При цьому всьому це не міни, які також дистанційно касетно давно розкидають обидві сторони. Тут при наступанні зовсім необовʼязково буде бум…
Муха, може краще про те, де більше знаєш: як поремонтувати мешти ціною 200 грн за 50 грн??
Чи може вже б знання застосував і під Авдіївку в траншею?
Hotab
 
Повідомлень: 9412
З нами з: 15.02.09
Подякував: 590 раз.
Подякували: 2013 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:27

ДумайТЕ!©

  Hotab написав:Хай тобі оце сниться
Але я ці сни до чого пишу?
Бо враження таке, що тут реально не розуміють:
- для чого солдатам потрібна частіша відпустка?
- для чого солдатів потрібно демобілізувати через рік, або хоча б через 1,5р?
- для чого солдатам потрібні високі зарплатні?

Та бо ці☝️ всі чинники МАКСИМАЛЬНО впливають на психічний/психологічний стан солдатів!
І чим більше це все розтягнуто в часі - тим гірше!

Якщо ще комусь не доходить, то ще на пальцях поясню:
- солдатові буде кукуха їхати, якщо він буде знати свій ЧІТКИЙ термін служби?(рік-1,5)
- солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що кожних три місяці відпустка - а якщо залиє горлянку, то відпустка переноситься ще на 3міс?
- солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що знімуть всю премію, а при повторній спробі - всю премію і ще й половину зарплатні?(ну тут трохи є зрушення/дія в цьому плані)

ДумайТЕ!©
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5063
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Hotab написав:Хай тобі оце сниться
Але я ці сни до чого пишу?
Бо враження таке, що тут реально не розуміють:
- для чого солдатам потрібна частіша відпустка?
- для чого солдатів потрібно демобілізувати через рік, або хоча б через 1,5р?
- для чого солдатам потрібні високі зарплатні?

Та бо ці всі чинники МАКСИМАЛЬНО впливають на психічний/психологічний стан солдатів!
І чим більше це все розтягнуто в часі - тим гірше!

Якщо ще комусь не доходить, то ще на пальцях поясню:
- солдатові буде кукуха їхати, якщо він буде знати свій ЧІТКИЙ термін служби?(рік-1,5)
- солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що кожних три місяці відпустка - а якщо залиє горлянку, то відпустка переноситься ще на 3міс?
- солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що знімуть всю премію, а при повторній спробі - всю премію і ще й половину зарплатні?(ну тут трохи є зрушення/дія в цьому плані)

ДумайТЕ!


Насправді п. 2) і 3) не працюють, бо у аватарів логіка не працює, кнут/пряник теж, це серйозна хвороба. А ті, хто може тримати себе в руках, і так розуміє наслідки
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33359
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7779 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Якщо ще комусь не доходить, то ще на пальцях поясню:
- солдатові буде кукуха їхати, якщо він буде знати свій ЧІТКИЙ термін служби?(рік-1,5)
- солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що кожних три місяці відпустка - а якщо залиє горлянку, то відпустка переноситься ще на 3міс?
- солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що знімуть всю премію, а при повторній спробі - всю премію і ще й половину зарплатні?(ну тут трохи є зрушення/дія в цьому плані)

ДумайТЕ!©

ІМХО, думати варто було в 19-му році. Зараз вдже пізно, та й на цьому форумі таке питання не вирішиться.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1260
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:44

Успіх трохи по темі.
рекомендую купити таку іграшку:
https://m.aliexpress.com/item/1005005010835970.html?fbclid=IwAR2wp6D9FOjr2SH3CdxiKKZojJ7IoG1fC0VV9kVaEYSviaMNs1WsF8uYP3Q&gatewayAdapt=Pc2Msite
Навіть зі штатною антеною січе дрони набагато швидше, ніж візуально. Крім того, можна поставити потужнішу антену, і є кастомна прошивка для ЗСУ, але поки що не пробував.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1260
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:ДумайТЕ!©
А що повинно змінитися, якщо, наприклад, я почав думати, як ти хочеш?
Командування вище зробить так, як йому видніше. Наявність у тебе відпустки чи демобілізації від громадян не залежить.

Ти не один раз задаєш вектор міркування, тобі надають відповідь — ти її приймаєш.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5458
З нами з: 08.03.18
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1005 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:17

Тим часом на саміті НАТО...

Президент Чехії вважає, що вікно можливостей для досягнення результатів на фронті для України "більш-менш закриється до кінця цього року" через майбутні президентські вибори в США та інших країнах, через які союзники можуть виявитися не готовими зберігати нинішній рівень підтримки.Він також очікує, що до наступного року слід очікувати на "зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї".
"Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане відправною точкою для переговорів", – сказав Павел.

Допомога до кінця року? (с) :shock:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3989
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1139 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4596459745984599>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118329
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 493208
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5869
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4941)
11.07.2023 13:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.