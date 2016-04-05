prodigy написав: але, по правді кажучи, у нього така харизма і такий вплив на великий відсоток сили, які допомагають російському уряду в різних країнах, яких він не може дозволити собі перевести в актив",-сказав Хертлінг.
Якщо про харизму видно, то про оте інше теж навіть не здогадувався. Всюди ж тільки смігуечки про губатого повара. А воно он як.
Орки скиглять, що з відстані 7-10 км. від лінії зіткнення наші накриють касетними бп 100% першої лінії їх оборони і 75% другої. (А там і до прориву недалеко). Хоча в укриттях в обороні що їм касетні бп зроблять?
Так уміляє воєнний тактік муха…. Все він знає як треба! Разом з соскіним. Вже прийшов би да навчив військових на фронті. Показав прикладом. Сказав їм в обличчя, що це АТО номер **, інтенсивності бойових дій нема. Але ж ні… З цоколя воює і повчає.
Якби муха був трішки розумним, то знав би, що сучасні вимоги до нерозриву касетних боєприпасів складають 1%. Попередні вимоги (і можливо наші боєприпаси саме такі) були десь 2-3%. При цьому всьому це не міни, які також дистанційно касетно давно розкидають обидві сторони. Тут при наступанні зовсім необовʼязково буде бум… Муха, може краще про те, де більше знаєш: як поремонтувати мешти ціною 200 грн за 50 грн?? Чи може вже б знання застосував і під Авдіївку в траншею?
Але я ці сни до чого пишу? Бо враження таке, що тут реально не розуміють: - для чого солдатам потрібна частіша відпустка? - для чого солдатів потрібно демобілізувати через рік, або хоча б через 1,5р? - для чого солдатам потрібні високі зарплатні?
Та бо ці☝️ всі чинники МАКСИМАЛЬНО впливають на психічний/психологічний стан солдатів! І чим більше це все розтягнуто в часі - тим гірше!
Якщо ще комусь не доходить, то ще на пальцях поясню: - солдатові буде кукуха їхати, якщо він буде знати свій ЧІТКИЙ термін служби?(рік-1,5) - солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що кожних три місяці відпустка - а якщо залиє горлянку, то відпустка переноситься ще на 3міс? - солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що знімуть всю премію, а при повторній спробі - всю премію і ще й половину зарплатні?(ну тут трохи є зрушення/дія в цьому плані)
Але я ці сни до чого пишу? Бо враження таке, що тут реально не розуміють: - для чого солдатам потрібна частіша відпустка? - для чого солдатів потрібно демобілізувати через рік, або хоча б через 1,5р? - для чого солдатам потрібні високі зарплатні?
Та бо ці всі чинники МАКСИМАЛЬНО впливають на психічний/психологічний стан солдатів! І чим більше це все розтягнуто в часі - тим гірше!
Якщо ще комусь не доходить, то ще на пальцях поясню: - солдатові буде кукуха їхати, якщо він буде знати свій ЧІТКИЙ термін служби?(рік-1,5) - солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що кожних три місяці відпустка - а якщо залиє горлянку, то відпустка переноситься ще на 3міс? - солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що знімуть всю премію, а при повторній спробі - всю премію і ще й половину зарплатні?(ну тут трохи є зрушення/дія в цьому плані)
ДумайТЕ!
Насправді п. 2) і 3) не працюють, бо у аватарів логіка не працює, кнут/пряник теж, це серйозна хвороба. А ті, хто може тримати себе в руках, і так розуміє наслідки
Успіх написав:Якщо ще комусь не доходить, то ще на пальцях поясню: - солдатові буде кукуха їхати, якщо він буде знати свій ЧІТКИЙ термін служби?(рік-1,5) - солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що кожних три місяці відпустка - а якщо залиє горлянку, то відпустка переноситься ще на 3міс? - солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що знімуть всю премію, а при повторній спробі - всю премію і ще й половину зарплатні?(ну тут трохи є зрушення/дія в цьому плані)
Президент Чехії вважає, що вікно можливостей для досягнення результатів на фронті для України "більш-менш закриється до кінця цього року" через майбутні президентські вибори в США та інших країнах, через які союзники можуть виявитися не готовими зберігати нинішній рівень підтримки.Він також очікує, що до наступного року слід очікувати на "зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї". "Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане відправною точкою для переговорів", – сказав Павел.