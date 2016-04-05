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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4596459745984599
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:19

  fler написав:Президент Чехії вважає, що вікно можливостей для досягнення результатів на фронті для України "більш-менш закриється до кінця цього року" через майбутні президентські вибори в США та інших країнах, через які союзники можуть виявитися не готовими зберігати нинішній рівень підтримки.Він також очікує, що до наступного року слід очікувати на "зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї".
"Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане відправною точкою для переговорів", – сказав Павел.

Допомога до кінця року? (с) :shock:
ЦЭ ЗРАДА
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:21

  fler написав:Президент Чехії вважає, що вікно можливостей для досягнення результатів на фронті для України "більш-менш закриється до кінця цього року" через майбутні президентські вибори в США та інших країнах, через які союзники можуть виявитися не готовими зберігати нинішній рівень підтримки.Він також очікує, що до наступного року слід очікувати на "зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї".
"Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане відправною точкою для переговорів", – сказав Павел.

Допомога до кінця року? (с) :shock:

Якщо хтось не розуміє, поясню -- виходить, що це вже офіційно пролунало. Нехай і від Павела.

Буде так чи не буде хто зна. Час покаже. Але поки виник факт -- напрямок.
Може заплутують...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:40

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Публика на форуме была другая.
в чём разница? я с 2016 ничего "другого" не заметил.

Всі навколо були старші. На 7 років). А зараз всі якісь малі поряд))


Детройт, передайте погони підполковника Мухі. Він справжній боєць:
йому кажуть, що ти з соскіним деградуєш - йому все одно. Він соскіна носить далі сюди .
З нього всі сміються за життя на мінімалках - він і далі кидає посилання на свій блог. Все по барабану.
З нього сміються, що він повчає, де треба жити, хоча далі Польщі ніде не був, але він продовжує гнути своє на гілці «Еміграція».
Кремень!! «Настоящій полковник!!»
А ви рознились наче дівчинка. Ображають що не до кінця офіцер. Так ви і підтверджуєте це поведінкою.

Да-да. Я нию, я не такий, провина на мені.

Жгітє ще. Точніше генеруйте претензії далі. Те, що це у вас нескінченно, вже давно зрозуміло.
Спробуйте обговорювати питання без цього. Знов заперечувати докладно мені ліньки.

Ви кращий справжній і офіцер, і березовік.
Я це не піддаю сумніву. Заспокойтеся.
Можу не пояснювати, а кратко - на три букви. До якого вибору ви мене підштовхуєте? Чого добиваєтеся продовженням нападок?

Ще раз по буквах: Флай може хоч там на підвіконнях в себе робити, рекламити, просувати. Якщо не просуває претензії до інших, що вони не такі..., бо не тримають на підвіконні банки.
З Соскіним Флай виходить за межі дозволеного? Ні. Так нехай, раз йому подобається. З чим незгодні - заперечуйте. І все.
Нетерпимість тут недоречна.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лип, 2023 13:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:42

  Витаха написав:"Наверняка будут передвинуты спутниковые-разведывательные группировки"

После такого дальше можно не читать 😆


Я остановился чуть раньше. :mrgreen: Где-то здесь: "В Беларуси ликвидировали лагеря для российских мобилизованных. С чем это может быть связано?"
buratinyo
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  #<1 ... 4596459745984599
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