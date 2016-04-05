Hotab написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Публика на форуме была другая.
в чём разница? я с 2016 ничего "другого" не заметил.
Всі навколо були старші. На 7 років). А зараз всі якісь малі поряд))
Детройт, передайте погони підполковника Мухі. Він справжній боєць:
йому кажуть, що ти з соскіним деградуєш - йому все одно. Він соскіна носить далі сюди .
З нього всі сміються за життя на мінімалках - він і далі кидає посилання на свій блог. Все по барабану.
З нього сміються, що він повчає, де треба жити, хоча далі Польщі ніде не був, але він продовжує гнути своє на гілці «Еміграція».
Кремень!! «Настоящій полковник!!»
А ви рознились наче дівчинка. Ображають що не до кінця офіцер. Так ви і підтверджуєте це поведінкою.
Да-да. Я нию, я не такий, провина на мені.
Жгітє ще. Точніше генеруйте претензії далі. Те, що це у вас нескінченно, вже давно зрозуміло.
Спробуйте обговорювати питання без цього. Знов заперечувати докладно мені ліньки.
Ви кращий справжній і офіцер, і березовік.
Я це не піддаю сумніву. Заспокойтеся.
Можу не пояснювати, а кратко - на три букви. До якого вибору ви мене підштовхуєте? Чого добиваєтеся продовженням нападок?
Ще раз по буквах: Флай може хоч там на підвіконнях в себе робити, рекламити, просувати. Якщо не просуває претензії до інших, що вони не такі..., бо не тримають на підвіконні банки.
З Соскіним Флай виходить за межі дозволеного? Ні. Так нехай, раз йому подобається. З чим незгодні - заперечуйте. І все.
Нетерпимість тут недоречна.