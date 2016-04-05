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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4596459745984599>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:
  Hotab написав:Хай тобі оце сниться
Але я ці сни до чого пишу?
Бо враження таке, що тут реально не розуміють:
- для чого солдатам потрібна частіша відпустка?
- для чого солдатів потрібно демобілізувати через рік, або хоча б через 1,5р?
- для чого солдатам потрібні високі зарплатні?

Та бо ці всі чинники МАКСИМАЛЬНО впливають на психічний/психологічний стан солдатів!
І чим більше це все розтягнуто в часі - тим гірше!

Якщо ще комусь не доходить, то ще на пальцях поясню:
- солдатові буде кукуха їхати, якщо він буде знати свій ЧІТКИЙ термін служби?(рік-1,5)
- солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що кожних три місяці відпустка - а якщо залиє горлянку, то відпустка переноситься ще на 3міс?
- солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що знімуть всю премію, а при повторній спробі - всю премію і ще й половину зарплатні?(ну тут трохи є зрушення/дія в цьому плані)

ДумайТЕ!


Насправді п. 2) і 3) не працюють, бо у аватарів логіка не працює, кнут/пряник теж, це серйозна хвороба. А ті, хто може тримати себе в руках, і так розуміє наслідки
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Якщо ще комусь не доходить, то ще на пальцях поясню:
- солдатові буде кукуха їхати, якщо він буде знати свій ЧІТКИЙ термін служби?(рік-1,5)
- солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що кожних три місяці відпустка - а якщо залиє горлянку, то відпустка переноситься ще на 3міс?
- солдат буде горлянку заливати по-повній, якщо ЧІТКО буде знати, що знімуть всю премію, а при повторній спробі - всю премію і ще й половину зарплатні?(ну тут трохи є зрушення/дія в цьому плані)

ДумайТЕ!©

ІМХО, думати варто було в 19-му році. Зараз вдже пізно, та й на цьому форумі таке питання не вирішиться.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:44

Успіх трохи по темі.
рекомендую купити таку іграшку:
https://m.aliexpress.com/item/1005005010835970.html?fbclid=IwAR2wp6D9FOjr2SH3CdxiKKZojJ7IoG1fC0VV9kVaEYSviaMNs1WsF8uYP3Q&gatewayAdapt=Pc2Msite
Навіть зі штатною антеною січе дрони набагато швидше, ніж візуально. Крім того, можна поставити потужнішу антену, і є кастомна прошивка для ЗСУ, але поки що не пробував.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 12:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:ДумайТЕ!©
А що повинно змінитися, якщо, наприклад, я почав думати, як ти хочеш?
Командування вище зробить так, як йому видніше. Наявність у тебе відпустки чи демобілізації від громадян не залежить.

Ти не один раз задаєш вектор міркування, тобі надають відповідь — ти її приймаєш.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:17

Тим часом на саміті НАТО...

Президент Чехії вважає, що вікно можливостей для досягнення результатів на фронті для України "більш-менш закриється до кінця цього року" через майбутні президентські вибори в США та інших країнах, через які союзники можуть виявитися не готовими зберігати нинішній рівень підтримки.Він також очікує, що до наступного року слід очікувати на "зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї".
"Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане відправною точкою для переговорів", – сказав Павел.

Допомога до кінця року? (с) :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:19

  fler написав:Президент Чехії вважає, що вікно можливостей для досягнення результатів на фронті для України "більш-менш закриється до кінця цього року" через майбутні президентські вибори в США та інших країнах, через які союзники можуть виявитися не готовими зберігати нинішній рівень підтримки.Він також очікує, що до наступного року слід очікувати на "зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї".
"Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане відправною точкою для переговорів", – сказав Павел.

Допомога до кінця року? (с) :shock:
ЦЭ ЗРАДА
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:21

  fler написав:Президент Чехії вважає, що вікно можливостей для досягнення результатів на фронті для України "більш-менш закриється до кінця цього року" через майбутні президентські вибори в США та інших країнах, через які союзники можуть виявитися не готовими зберігати нинішній рівень підтримки.Він також очікує, що до наступного року слід очікувати на "зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї".
"Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане відправною точкою для переговорів", – сказав Павел.

Допомога до кінця року? (с) :shock:

Якщо хтось не розуміє, поясню -- виходить, що це вже офіційно пролунало. Нехай і від Павела.

Буде так чи не буде хто зна. Час покаже. Але поки виник факт -- напрямок.
Може заплутують...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:42

  Витаха написав:"Наверняка будут передвинуты спутниковые-разведывательные группировки"

После такого дальше можно не читать 😆


Я остановился чуть раньше. :mrgreen: Где-то здесь: "В Беларуси ликвидировали лагеря для российских мобилизованных. С чем это может быть связано?"
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 14:06

  vitaliiangel написав:
  fler написав:Президент Чехії вважає, що вікно можливостей для досягнення результатів на фронті для України "більш-менш закриється до кінця цього року" через майбутні президентські вибори в США та інших країнах, через які союзники можуть виявитися не готовими зберігати нинішній рівень підтримки.Він також очікує, що до наступного року слід очікувати на "зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї".
"Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане відправною точкою для переговорів", – сказав Павел.

Допомога до кінця року? (с) :shock:
ЦЭ ЗРАДА

Відміняйте зраду. Людина так вважає давно. І давно про це каже.
Березень:
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2023031 ... ehiyi/amp/

Червень:

Зображення


Повторив в середині липня. Чого вас всіх так це збуджує?

Інші, більш впливові, весь цей час кажуть геть інше.


Якщо хтось не розуміє, поясню
….
виник факт -- напрямок.



Угу. Виник.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 14:38

  Puente написав:Найсмішніше читати , коли про радянський союз і 90-і пишуть люди , які там прожили максимум років 20 , а то і 10 ...
Східна Європа масово поїхала на заробітки в 90-х та 2000-х . Пройшло 20 років - і що ? Катастрофа ? Населення зменшилося в 2 рази ? Скільки європейців виїхало в штати після другої світової ? І якби вони не запустили у себе лояльну еміграцію ( чого та ж Польща категорично не бажає ) - то у них зараз було б ще краще , ніж є .

Вообще-то, у прибалтов в связи с выездом населения после получения независимости были довольно серьёзные проблемы.
Чехи выкрутились за счёт приезда на заработки словаков, поляки массово привлекают украинцев.
Кого пригласим мы?
И то, что в Европе без эмигрантов было бы "краще, ніж є", утверждение сомнительное. Во всяком случае, Германия признаёт, что существенного роста удалось добиться в т.ч. благодаря массовой миграции турок.
И нельзя сравнивать Европу 45 и Украину после войны. Ситуации во многом отличаются.

І війна насправді мало що міняє в тривалій перспективі . Інтернаціоналісти та боягузи виїдуть , втечуть . І що ? Поки колективний Захід проти московії - вони нас будуть підгодовувати різними способами . КОЛИ чи якщо проблема московії в світі зникне - отоді вже почнуться проблеми і у нас . А до того навіть невеликої кількості активного економічно населення вистачатиме . Ну - хто хоче спокою і комфорту - йому кудись подалі звідси ... Щасти ...

Интересно, 100 с лишним лет назад первые украинские эмигранты в Канаду тоже были "інтернаціоналісти та боягузи"?
И, между прочим, первые укр. эмигранты в Канаду бежали не от "клятых москалей", а из "европейской" Австро-Венгрии.
"Підгодовувати різними способами" нас, возможно, будут. Неизвестно, насколько сильно и как долго.
"навіть невеликої кількості активного економічно населення вистачатиме" - достаточно для чего? Для прозябания и медленного угасания?
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  #<1 ... 4596459745984599>
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