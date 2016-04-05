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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 лип, 2023 14:54
ЛАД написав:
между прочим, первые укр. эмигранты в Канаду бежали не от "клятых москалей", а из "европейской" Австро-Венгрии.
дана тема мені близька. мої прапрадіди їздили в США та Канаду на початку 20-століття разом з багатьма односельчанами. Їздили не від зубожіння а для росту благополуччя родин і громади. Частина лишилась за океаном але більшість повернулись, накупляли собі землі, коней, побудували млин (ставши майбутніми куркулями) а також профінансували будівництво великої нової церкви
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Додано: Вів 11 лип, 2023 15:02
Letusrock написав: ЛАД написав:
между прочим, первые укр. эмигранты в Канаду бежали не от "клятых москалей", а из "европейской" Австро-Венгрии.
дана тема мені близька. мої прапрадіди їздили в США та Канаду на початку 20-століття разом з багатьма односельчанами. Їздили не від зубожіння а для росту благополуччя родин і громади. Частина лишилась за океаном але більшість повернулись, накупляли собі землі, коней, побудували млин (ставши майбутніми куркулями) а також профінансували будівництво великої нової церкви
Не жалели, что вернулись?
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Додано: Вів 11 лип, 2023 15:02
Hotab написав:
Повторив в середині липня. Чого вас всіх так це збуджує?
Інші, більш впливові, весь цей час кажуть геть інше.
тобто ви не згодні з ним що найкраще вікно можливостей саме зараз літом/осінню 2023?
P.S. Я не ставлю під сумнів що допомога може продовжуватись до 2030, може навіть зрости в якийсь період часу, але з людьми вони нам не допоможуть
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Додано: Вів 11 лип, 2023 15:05
ЛАД написав:
Не жалели, что вернулись?
Важко сказати, більшість все таки повертались до родин - у них особливо вибору небуло, а декілька молодих / неодружених залишились там назавжди
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Додано: Вів 11 лип, 2023 15:09
vitaliiangel написав: fler написав:
Президент Чехії вважає, що вікно можливостей для досягнення результатів на фронті для України "більш-менш закриється до кінця цього року" через майбутні президентські вибори в США та інших країнах, через які союзники можуть виявитися не готовими зберігати нинішній рівень підтримки.Він також очікує, що до наступного року слід очікувати на "зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї".
"Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане відправною точкою для переговорів", – сказав Павел.
Допомога до кінця року? (с)
ЦЭ ЗРАДА
ЦЭПЭРЭМОГА,
раніше було #доліта
квартирку "можливостей" привідкрили надовше
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Додано: Вів 11 лип, 2023 15:13
Letusrock написав: Hotab написав:
Повторив в середині липня. Чого вас всіх так це збуджує?
Інші, більш впливові, весь цей час кажуть геть інше.
тобто ви не згодні з ним що найкраще вікно можливостей саме зараз літом/осінню 2023?
P.S. Я не ставлю під сумнів що допомога може продовжуватись до 2030, може навіть зрости в якийсь період часу, але з людьми вони нам не допоможуть
Яка різниця з чим згодний я?
Я б хотів перемогу вчора, якщо що. Але швидко тільки коти плодяться.
І, якщо що, саме зараз я не вважаю найкращим вікном можливостей. Побільше дальніх ракет (різних), включно по морським цілям , а носій - літак, авіація для зняття питання плануючих бомб, побільше гепардів для боротьби з бпла. Отоді вікно можливостей. А зараз наступ , бо треба . Бо суспільство накачане.
Зараз муха дочитає до «зради» Петра-Павла ще в березні , і знов буде невдобно кліпами на свої мешти за 200….
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 11 лип, 2023 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 15:14
Hotab написав:
А зараз наступ , бо треба . Бо суспільство накачане.
І хто ж його накачав?
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Додано: Вів 11 лип, 2023 15:16
flyman написав: Hotab написав:
А зараз наступ , бо треба . Бо суспільство накачане.
І хто ж його накачав?
Мухи. Які вищать «фронт непорушно рік», «ато2», «треба віддавати», «я втомився, кубишка в Польщі сама себе не забере».
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