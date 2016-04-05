ЛАД написав:между прочим, первые укр. эмигранты в Канаду бежали не от "клятых москалей", а из "европейской" Австро-Венгрии.
дана тема мені близька. мої прапрадіди їздили в США та Канаду на початку 20-століття разом з багатьма односельчанами. Їздили не від зубожіння а для росту благополуччя родин і громади. Частина лишилась за океаном але більшість повернулись, накупляли собі землі, коней, побудували млин (ставши майбутніми куркулями) а також профінансували будівництво великої нової церкви
ЛАД написав:между прочим, первые укр. эмигранты в Канаду бежали не от "клятых москалей", а из "европейской" Австро-Венгрии.
дана тема мені близька. мої прапрадіди їздили в США та Канаду на початку 20-століття разом з багатьма односельчанами. Їздили не від зубожіння а для росту благополуччя родин і громади. Частина лишилась за океаном але більшість повернулись, накупляли собі землі, коней, побудували млин (ставши майбутніми куркулями) а також профінансували будівництво великої нової церкви
Hotab написав:Повторив в середині липня. Чого вас всіх так це збуджує?
Інші, більш впливові, весь цей час кажуть геть інше.
тобто ви не згодні з ним що найкраще вікно можливостей саме зараз літом/осінню 2023? P.S. Я не ставлю під сумнів що допомога може продовжуватись до 2030, може навіть зрости в якийсь період часу, але з людьми вони нам не допоможуть
fler написав:Президент Чехії вважає, що вікно можливостей для досягнення результатів на фронті для України "більш-менш закриється до кінця цього року" через майбутні президентські вибори в США та інших країнах, через які союзники можуть виявитися не готовими зберігати нинішній рівень підтримки.Він також очікує, що до наступного року слід очікувати на "зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї". "Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане відправною точкою для переговорів", – сказав Павел.
Допомога до кінця року? (с)
ЦЭ ЗРАДА
ЦЭПЭРЭМОГА, раніше було #доліта квартирку "можливостей" привідкрили надовше
Hotab написав:Повторив в середині липня. Чого вас всіх так це збуджує?
Інші, більш впливові, весь цей час кажуть геть інше.
тобто ви не згодні з ним що найкраще вікно можливостей саме зараз літом/осінню 2023? P.S. Я не ставлю під сумнів що допомога може продовжуватись до 2030, може навіть зрости в якийсь період часу, але з людьми вони нам не допоможуть
Яка різниця з чим згодний я? Я б хотів перемогу вчора, якщо що. Але швидко тільки коти плодяться. І, якщо що, саме зараз я не вважаю найкращим вікном можливостей. Побільше дальніх ракет (різних), включно по морським цілям , а носій - літак, авіація для зняття питання плануючих бомб, побільше гепардів для боротьби з бпла. Отоді вікно можливостей. А зараз наступ , бо треба . Бо суспільство накачане.
Зараз муха дочитає до «зради» Петра-Павла ще в березні , і знов буде невдобно кліпами на свої мешти за 200….
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лип, 2023 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Puente КОЛИ чи якщо проблема московії в світі зникне - отоді вже почнуться проблеми і у нас . А до того навіть невеликої кількості активного економічно населення вистачатиме . Ну - хто хоче спокою і комфорту - йому кудись подалі звідси ... Щасти ...
Интересно, 100 с лишним лет назад первые украинские эмигранты в Канаду тоже были "інтернаціоналісти та боягузи"?
"навіть невеликої кількості активного економічно населення вистачатиме"
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достаточно для чего? Для прозябания и медленного угасания?
одні пишуть що після перемоги у нас тут новий Гонконг чи Сінгапур почнеться а Puente прямо заявляє : спочатку воюємо надцять років, потім ті небагато що залишаться відчують на собі всі проблеми післявоєнного життя. Цікаво як мотивувати теперішніх випускників залишатись в країні
Орки дійсно готуються до осінніх "виборів". https://journal.tinkoff.ru/news/budget-june-2023/ В червні дуже сильно скоротили витрати держбюджету. В стані війни різко скоротити витрати можна лише на закупівлі зброї, бо витрати бюджетникам, виплати відпускних все одно лишаються. А соціальні витрати в тому числі пораненим/звільненим учасникам бойових дій/ компенсації родинам загиблих тільки зростають. Мабуть думали, що взяли Бахмут і все у них добре. Але в червні пішов наступ ЗСУ і в першу чергу він проявлявся як масові удари артою/Хаймарсами по арті / ЗРК орків плюс удари Сторм Шедоу. По факту по найдорожчій техніці. Плюс бунт прігожина. Плюс наступ ЗСУ біля Бахмута. Плюс поставка США касетних боєприпасів. Це означатиме, що в перспективі кількох місяців оркам не вистачатиме техніки, боєприпасів, ракет ППО/ПТРК та взагалі всєї номенклатури, яку вони б могли виробляти.