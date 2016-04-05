Denik написав:Орки дійсно готуються до осінніх "виборів". https://journal.tinkoff.ru/news/budget-june-2023/ В червні дуже сильно скоротили витрати держбюджету. В стані війни різко скоротити витрати можна лише на закупівлі зброї, бо витрати бюджетникам, виплати відпускних все одно лишаються. А соціальні витрати в тому числі пораненим/звільненим учасникам бойових дій/ компенсації родинам загиблих тільки зростають. Мабуть думали, що взяли Бахмут і все у них добре. Але в червні пішов наступ ЗСУ і в першу чергу він проявлявся як масові удари артою/Хаймарсами по арті / ЗРК орків плюс удари Сторм Шедоу. По факту по найдорожчій техніці. Плюс бунт прігожина. Плюс наступ ЗСУ біля Бахмута. Плюс поставка США касетних боєприпасів. Це означатиме, що в перспективі кількох місяців оркам не вистачатиме техніки, боєприпасів, ракет ППО/ПТРК та взагалі всєї номенклатури, яку вони б могли виробляти.
Вот сильно сомневаюсь, что орки сократили бюджет на военные нужды, зачем тогда засекречивать половину бюджетных расходов, 100% порезали другие статьи. При этом у меня стойкое ощущение, что военный бюджет только вырос + выросли расходы в разделе параллельный импорт. Страны типа Армении, грузии и Турции перепродают санкционные товары со своим интересом.
Hotab написав:І, якщо що, саме зараз я не вважаю найкращим вікном можливостей. Побільше дальніх ракет (різних), включно по морським цілям , а носій - літак, авіація для зняття питання плануючих бомб, побільше гепардів для боротьби з бпла. Отоді вікно можливостей. А зараз наступ , бо треба . Бо суспільство накачане.
щось подібне писав Bobua.. але що гірше для суспільтва гірше поганий результат наступу чи переніс на інші строки? якщо ми оріентуємось на нього в мене складається враження що не в суспільстві справа, а партнери хочуть бачити результат інвестицій
Faceless написав:Насправді п. 2) і 3) не працюють, бо у аватарів логіка не працює, кнут/пряник теж, це серйозна хвороба. А ті, хто може тримати себе в руках, і так розуміє наслідки
Звичайно, що не працює так, як би хотілось. Але в деяких випадках і на деякий час, цих☝️2 варіанти - трохи допомагає!
sashaqbl написав:ІМХО, думати варто було в 19-му році. Зараз вдже пізно, та й на цьому форумі таке питання не вирішиться.
Та я це зрозумів...
Howl написав:А що повинно змінитися, якщо, наприклад, я почав думати, як ти хочеш? Командування вище зробить так, як йому видніше. Наявність у тебе відпустки чи демобілізації від громадян не залежить.
Ти не один раз задаєш вектор міркування, тобі надають відповідь — ти її приймаєш.
1. На рахунок "думайТЕ!" - мабуть, вже варто просто писати "знайТЕ!" 2. А от на рахунок "від громадян не залежить" - тут спірне питання... бо можуть громадяни: - і петицію написати/розголосити по всіх знайомих... - і по медіа/ЗМІ/фейсбукам і т.п. надати розголосу... - і, взагалі, згуртуватися і десь під ВР невеликий мітинг провести накшталт "Солдатам потрібні частіші відпустки/Солдатам(після року) потрібна демобілізація!" (ну щось в тому дусі) Але!!! Але хіба будуть бджоли проти меду? Тут, якби "слизьке" питання...
Hotab написав:І, якщо що, саме зараз я не вважаю найкращим вікном можливостей. Побільше дальніх ракет (різних), включно по морським цілям , а носій - літак, авіація для зняття питання плануючих бомб, побільше гепардів для боротьби з бпла. Отоді вікно можливостей. А зараз наступ , бо треба . Бо суспільство накачане.
щось подібне писав Bobua.. але що гірше для суспільтва гірше поганий результат наступу чи переніс на інші строки? якщо ми оріентуємось на нього в мене складається враження що не в суспільстві справа, а партнери хочуть бачити результат інвестицій
Буратіно продає буквар та інвестує ... і отримує золотий ключик від нерухомості в підвалі
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 лип, 2023 16:10, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:згуртуватися і десь під ВР невеликий мітинг провести
В условиях военного положения запрещаются: проведение забастовок, массовых собраний и акций.
В связи с введением в Украине военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституции Украины.
Hotab написав:І, якщо що, саме зараз я не вважаю найкращим вікном можливостей. Побільше дальніх ракет (різних), включно по морським цілям , а носій - літак, авіація для зняття питання плануючих бомб, побільше гепардів для боротьби з бпла. Отоді вікно можливостей. А зараз наступ , бо треба . Бо суспільство накачане.
щось подібне писав Bobua.. але що гірше для суспільтва гірше поганий результат наступу чи переніс на інші строки? якщо ми оріентуємось на нього в мене складається враження що не в суспільстві справа, а партнери хочуть бачити результат інвестицій
Буратіно продає буквар та інвестує
Тобі видніше….
akurt написав:Той Блог знаменитого знавця еміграції, заробітчанства ….. злити бакси по 21,5, на суму аж 49 500 гривень, дати брокеру на шампанське 1000 гривень, щоби завів всю гігантську суму в 49 500 гривень на ОВДП під 11,5% річних - і все це з метою отримати прибуток в 730 гривень за квартал, щоби потім відкупитися по 37,80 за долар. .
Letusrock написав:щось подібне писав Bobua.. але що гірше для суспільтва гірше поганий результат наступу чи переніс на інші строки? якщо ми оріентуємось на нього в мене складається враження що не в суспільстві справа, а партнери хочуть бачити результат інвестицій
Понятно что партнёры хотят, вот только партнёры никогда в жизни при таких вводных не решились бы на наступление. Дальнобойные ракеты весьма ограничены, преимущества в авиации у кацапов. Я сейчас больше о вертолетах.