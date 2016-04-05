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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4598459946004601>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:47

  Denik написав:Орки дійсно готуються до осінніх "виборів".
https://journal.tinkoff.ru/news/budget-june-2023/
В червні дуже сильно скоротили витрати держбюджету. В стані війни різко скоротити витрати можна лише на закупівлі зброї, бо витрати бюджетникам, виплати відпускних все одно лишаються. А соціальні витрати в тому числі пораненим/звільненим учасникам бойових дій/ компенсації родинам загиблих тільки зростають. Мабуть думали, що взяли Бахмут і все у них добре. Але в червні пішов наступ ЗСУ і в першу чергу він проявлявся як масові удари артою/Хаймарсами по арті / ЗРК орків плюс удари Сторм Шедоу. По факту по найдорожчій техніці. Плюс бунт прігожина. Плюс наступ ЗСУ біля Бахмута. Плюс поставка США касетних боєприпасів.
Це означатиме, що в перспективі кількох місяців оркам не вистачатиме техніки, боєприпасів, ракет ППО/ПТРК та взагалі всєї номенклатури, яку вони б могли виробляти.

Вот сильно сомневаюсь, что орки сократили бюджет на военные нужды, зачем тогда засекречивать половину бюджетных расходов, 100% порезали другие статьи. При этом у меня стойкое ощущение, что военный бюджет только вырос + выросли расходы в разделе параллельный импорт. Страны типа Армении, грузии и Турции перепродают санкционные товары со своим интересом.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:І, якщо що, саме зараз я не вважаю найкращим вікном можливостей. Побільше дальніх ракет (різних), включно по морським цілям , а носій - літак, авіація для зняття питання плануючих бомб, побільше гепардів для боротьби з бпла. Отоді вікно можливостей. А зараз наступ , бо треба . Бо суспільство накачане.

щось подібне писав Bobua..
але що гірше для суспільтва гірше поганий результат наступу чи переніс на інші строки? якщо ми оріентуємось на нього
в мене складається враження що не в суспільстві справа, а партнери хочуть бачити результат інвестицій
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:50

За крок до перевороту думок©

  Faceless написав:Насправді п. 2) і 3) не працюють, бо у аватарів логіка не працює, кнут/пряник теж, це серйозна хвороба. А ті, хто може тримати себе в руках, і так розуміє наслідки
Звичайно, що не працює так, як би хотілось. Але в деяких випадках і на деякий час, цих☝️2 варіанти - трохи допомагає!
  sashaqbl написав:ІМХО, думати варто було в 19-му році. Зараз вдже пізно, та й на цьому форумі таке питання не вирішиться.
Та я це зрозумів...
  Howl написав:А що повинно змінитися, якщо, наприклад, я почав думати, як ти хочеш?
Командування вище зробить так, як йому видніше. Наявність у тебе відпустки чи демобілізації від громадян не залежить.

Ти не один раз задаєш вектор міркування, тобі надають відповідь — ти її приймаєш.
1. На рахунок "думайТЕ!" - мабуть, вже варто просто писати "знайТЕ!"
2. А от на рахунок "від громадян не залежить" - тут спірне питання... бо можуть громадяни:
- і петицію написати/розголосити по всіх знайомих...
- і по медіа/ЗМІ/фейсбукам і т.п. надати розголосу...
- і, взагалі, згуртуватися і десь під ВР невеликий мітинг провести накшталт "Солдатам потрібні частіші відпустки/Солдатам(після року) потрібна демобілізація!" (ну щось в тому дусі) :)
Але!!!
Але хіба будуть бджоли проти меду? ;)
Тут, якби "слизьке" питання... ;)
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:51

Letusrock , бобюа писав «заритись і стояти роками на місці». Це тупиковий шлях.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:51

  Letusrock написав:в мене складається враження що не в суспільстві справа, а партнери хочуть бачити результат інвестицій
если не секрет, с чего сложилось такое мнение?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:52

  Letusrock написав:
  Hotab написав:І, якщо що, саме зараз я не вважаю найкращим вікном можливостей. Побільше дальніх ракет (різних), включно по морським цілям , а носій - літак, авіація для зняття питання плануючих бомб, побільше гепардів для боротьби з бпла. Отоді вікно можливостей. А зараз наступ , бо треба . Бо суспільство накачане.

щось подібне писав Bobua..
але що гірше для суспільтва гірше поганий результат наступу чи переніс на інші строки? якщо ми оріентуємось на нього
в мене складається враження що не в суспільстві справа, а партнери хочуть бачити результат інвестицій

Буратіно продає буквар та інвестує ... і отримує золотий ключик від нерухомості в підвалі
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 лип, 2023 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:57

  Успіх написав:згуртуватися і десь під ВР невеликий мітинг провести

В условиях военного положения запрещаются:
проведение забастовок, массовых собраний и акций.

В связи с введением в Украине военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конституции Украины.

я думал это каждая собака знает...
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 15:59

  flyman написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:І, якщо що, саме зараз я не вважаю найкращим вікном можливостей. Побільше дальніх ракет (різних), включно по морським цілям , а носій - літак, авіація для зняття питання плануючих бомб, побільше гепардів для боротьби з бпла. Отоді вікно можливостей. А зараз наступ , бо треба . Бо суспільство накачане.

щось подібне писав Bobua..
але що гірше для суспільтва гірше поганий результат наступу чи переніс на інші строки? якщо ми оріентуємось на нього
в мене складається враження що не в суспільстві справа, а партнери хочуть бачити результат інвестицій

Буратіно продає буквар та інвестує


Тобі видніше….

  akurt написав:Той Блог знаменитого знавця еміграції, заробітчанства ….. злити бакси по 21,5, на суму аж 49 500 гривень, дати брокеру на шампанське 1000 гривень, щоби завів всю гігантську суму в 49 500 гривень на ОВДП під 11,5% річних - і все це з метою отримати прибуток в 730 гривень за квартал, щоби потім відкупитися по 37,80 за долар.
.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 16:01

  Letusrock написав:щось подібне писав Bobua..
але що гірше для суспільтва гірше поганий результат наступу чи переніс на інші строки? якщо ми оріентуємось на нього
в мене складається враження що не в суспільстві справа, а партнери хочуть бачити результат інвестицій

Понятно что партнёры хотят, вот только партнёры никогда в жизни при таких вводных не решились бы на наступление. Дальнобойные ракеты весьма ограничены, преимущества в авиации у кацапов. Я сейчас больше о вертолетах.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:я думал
Ну ок, але петиції і розголоси по медіа/ЗМІ - ніхто ще не заборонив?
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  #<1 ... 4598459946004601>
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