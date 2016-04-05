Puente КОЛИ чи якщо проблема московії в світі зникне - отоді вже почнуться проблеми і у нас . А до того навіть невеликої кількості активного економічно населення вистачатиме . Ну - хто хоче спокою і комфорту - йому кудись подалі звідси ... Щасти ...
Интересно, 100 с лишним лет назад первые украинские эмигранты в Канаду тоже были "інтернаціоналісти та боягузи"?
"навіть невеликої кількості активного економічно населення вистачатиме"
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достаточно для чего? Для прозябания и медленного угасания?
одні пишуть що після перемоги у нас тут новий Гонконг чи Сінгапур почнеться а Puente прямо заявляє : спочатку воюємо надцять років, потім ті небагато що залишаться відчують на собі всі проблеми післявоєнного життя. Цікаво як мотивувати теперішніх випускників залишатись в країні
БЕРЛИН/СТОКГОЛЬМ, 19 июня (Рейтер) - Intel (INTC.O) потратит более 30 миллиардов евро (33 миллиарда долларов) на строительство двух заводов по производству микросхем в Магдебурге в рамках своего расширения в Европе, сделка с канцлером Олафом Шольцем в понедельник провозглашен крупнейшей иностранной инвестицией Германии.
По словам источника, знакомого с ситуацией, Берлин согласовал с американским производителем микросхем субсидии на сумму около 10 миллиардов евро, что больше, чем 6,8 миллиарда евро, первоначально предложенных Intel для строительства двух передовых объектов в восточном городе. ....... Сделка с Германией стала третьей крупной инвестицией Intel за четыре дня. В пятницу компания обнародовала планы по строительству завода по производству чипов стоимостью 4,6 млрд долларов в Польше , еще одном члене Европейского Союза, а в воскресенье Израиль заявил, что Intel потратит 25 млрд долларов на строительство там завода. ............
Вот почему-то не уверен, что у нас будут такие. Хотя очень хотелось бы.
Кстати, с уменьшением скидок на кацапскую нефть у покупателей пропадает интерес, объемы за июнь серьёзео уменьшились. Видать по рынку рисковать никто не хочет, тем лучше. Чем больше недополучат, тем лучше.
Ну ок, але петиції і розголоси по медіа/ЗМІ - ніхто ще не заборонив?
так их можешь и ты писать) придумай себе красивые ники, надень Балаклаву, записывай видосики от имени разных людей, что всех мобилизованных нужно срочно отпустить домой, рассылай их по всем СМИ. Кстати в СМИ действует цензура. Не все мнения можно выражать безнаказанно, например за кое какие призывы можно сбу посетить.
Успіх написав:Але хіба будуть бджоли проти меду?
не совсем так. Откуда СМИ знают что ты патриот гривневых депозитов а не портретов пуйла? твои видосики просто будут удаляться из их почты. всё. Хочешь дембельнуться, ищи законные основания, единственное что тебе можно посоветовать в этой ситуации. Поэтому сколько не задрачивай форумчан или СМИ, тебе ничего другого здесь не посоветуют. Надеюсь мы ж дезертирство и плен не рассматриваем?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 11 лип, 2023 16:20, всього редагувалось 6 разів.
ЛАД написав:Вот почему-то не уверен, что у нас будут такие. Хотя очень хотелось бы.
Уже бы давно было, но коррупция. География и стоимость рабочей силы как бы намекает. К сожалению если с коррупцией ничего не сделать, тогда и рассчитывать на инвестиции в производство не стоит, нет дураков, всем нужны гарантии. Все хотят заниматься бизнесом, а не сражаться с гос инстанциями и зарвавшимся чиновниками. Это не касается военного производства, оно особняком.
Letusrock написав:хто платить, той і музику замовляє.
если вы заплатили за стакан чая, разве вам принесут комплексный обед? помощи для успешного контрнаступления недостаточно, что скорее говорит о том что многого партнеры и не ждут. А может и не хотят, чтобы не спровоцировать применение ТЯО и необходимости военного вмешательства. Применение ТЯО поставит Запад в крайне неудобное положение. Не реагировать нельзя и реагировать непонятно как. Бить ядеркой по рф или достаточно выразить беспокойство? Это мнение. цитат и ссылок не будет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 11 лип, 2023 16:38, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:Вот почему-то не уверен, что у нас будут такие. Хотя очень хотелось бы.
Уже бы давно было, но коррупция. География и стоимость рабочей силы как бы намекает. К сожалению если с коррупцией ничего не сделать, тогда и рассчитывать на инвестиции в производство не стоит, нет дураков, всем нужны гарантии. Все хотят заниматься бизнесом, а не сражаться с гос инстанциями и зарвавшимся чиновниками. Это не касается военного производства, оно особняком.
ФРГ, Польша, Израиль - география самая разная. Стоимость рабочей силы там тоже не самая низкая. Коррупция важно, но не уверен, что определяющее. И не вижу большой разницы с оборонкой. Тоже ничего существенного пока.
Так проблема стоїть не у виявленні дрона, а у його знищені! Бо, дронщики скидають нам інфо/фото мапи, де в той, чи інший час знаходяться ворожі БПЛА. Тобто - ми бачимо, що в такому то квадраті зараз кружляє 2, чи 5 ворожих БПЛА, або небо чисте ... А от знищити їх... - і, наче зустрічаю періодично зенітки... але... Але, мабуть, потрібно або їх "кучніше" ставити, або: 1. Мати таких дронів, які б могли легко атакувати ворожих дронів якимись кулями/лазерами)) або собою(але тоді вони мають бути відносно дешевими) 2. Мати міні-ракетницю з радаром дії 5км+, де як тільки з'являється на радарі БПЛА і є підтвердження від наших дронщиків, що наших дронів в цьому квадраті нема - тоді легким натисканням кнопки, самонавідна ракета... 3. Мати антидронову рушницю з аналогічним радаром і радіусом дії 5км+, яка "хвилями" пошкоджує ворожий БПЛА і він, як дохла муха падає до землі.
Але все це покищо, мабуть, у мріях, чи тільки у розробках... - так як ворожі дрони літають, як хрущі над вишнями.
Letusrock написав:хто платить, той і музику замовляє.
если вы заплатили за стакан чая, разве вам принесут комплексный обед? помощи для успешного контрнаступления недостаточно, что скорее говорит о том что многого партнеры и не ждут. А может и не хотят, чтобы не спровоцировать применение ТЯО и необходимости военного вмешательства. Применение ТЯО поставит Запад в крайне неудобное положение. Не реагировать нельзя и реагировать непонятно как. Бить ядеркой по рф или достаточно выразить беспокойство? Это мнение. цитат и ссылок не будет.
я тут увидел, что неверно трактуем кто чего хочет. у партнёров хотелки вообще другие, а роль гуманизма - слишком преувеличены. никто в мире не принимает решение исходя из гуманности. сносятся города миллионники в угоду целесообразности