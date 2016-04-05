Додано: Вів 11 лип, 2023 16:05

Успіх написав: vitaliiangel написав: я думал я думал Ну ок, але петиції і розголоси по медіа/ЗМІ - ніхто ще не заборонив? Ну ок, але петиції і розголоси по медіа/ЗМІ - ніхто ще не заборонив?

Успіх написав: Але хіба будуть бджоли проти меду? Але хіба будуть бджоли проти меду?

так их можешь и ты писать) придумай себе красивые ники, надень Балаклаву, записывай видосики от имени разных людей, что всех мобилизованных нужно срочно отпустить домой, рассылай их по всем СМИ. Кстати в СМИ действует цензура. Не все мнения можно выражать безнаказанно, например за кое какие призывы можно сбу посетить.не совсем так. Откуда СМИ знают что ты патриот гривневых депозитов а не портретов пуйла? твои видосики просто будут удаляться из их почты. всё. Хочешь дембельнуться, ищи законные основания, единственное что тебе можно посоветовать в этой ситуации. Поэтому сколько не задрачивай форумчан или СМИ, тебе ничего другого здесь не посоветуют. Надеюсь мы ж дезертирство и плен не рассматриваем?