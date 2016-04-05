Успіх написав:

sashaqbl написав: Успіх трохи по темі.

рекомендую купити таку іграшку:

https://m.aliexpress.com/item/1005005010835970.html?fbclid=IwAR2wp6D9FOjr2SH3CdxiKKZojJ7IoG1fC0VV9kVaEYSviaMNs1WsF8uYP3Q&gatewayAdapt=Pc2Msite

Навіть зі штатною антеною січе дрони набагато швидше, ніж візуально. Крім того, можна поставити потужнішу антену, і є кастомна прошивка для ЗСУ, але поки що не пробував. трохи по темі.рекомендую купити таку іграшку:Навіть зі штатною антеною січе дрони набагато швидше, ніж візуально. Крім того, можна поставити потужнішу антену, і є кастомна прошивка для ЗСУ, але поки що не пробував.

Так проблема стоїть не у виявленні дрона, а у його знищені!Бо, дронщики скидають нам інфо/фото мапи, де в той, чи інший час знаходяться ворожі БПЛА.Тобто - ми бачимо, що в такому то квадраті зараз кружляє 2, чи 5 ворожих БПЛА, або небо чисте ...А от знищити їх...- і, наче зустрічаю періодично зенітки... але...Але, мабуть, потрібно або їх "кучніше" ставити, або:1. Мати таких дронів, які б могли легко атакувати ворожих дронів якимись кулями/лазерами)) або собою(але тоді вони мають бути відносно дешевими)2. Мати міні-ракетницю з радаром дії 5км+, де як тільки з'являється на радарі БПЛА і є підтвердження від наших дронщиків, що наших дронів в цьому квадраті нема - тоді легким натисканням кнопки, самонавідна ракета...3. Мати антидронову рушницю з аналогічним радаром і радіусом дії 5км+, яка "хвилями" пошкоджує ворожий БПЛА і він, як дохла муха падає до землі.Але все це покищо, мабуть, у мріях, чи тільки у розробках... - так як ворожі дрони літають, як хрущі над вишнями.