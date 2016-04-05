vitaliiangel написав:если вы заплатили за стакан чая, разве вам принесут комплексный обед? помощи для успешного контрнаступления недостаточно, что скорее говорит о том что многого партнеры и не ждут.
цілком можливо. тим не менш обставини змушують діяти (щоб в майбутньому поставки "чаю" продовжились). тому план Bobua приречений
тянитолкай самый вероятный сценарий на ближ.годы, а там или осёл или падишах. Заморозка это проигрыш Запада и применение рф ТЯО без готовности применить яо в ответ тоже проигрыш Запада. Между этих двух огней и будут развиваться события. имхо
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 11 лип, 2023 17:15, всього редагувалось 2 разів.
Так проблема стоїть не у виявленні дрона, а у його знищені! Бо, дронщики скидають нам інфо/фото мапи, де в той, чи інший час знаходяться ворожі БПЛА. Тобто - ми бачимо, що в такому то квадраті зараз кружляє 2, чи 5 ворожих БПЛА, або небо чисте ... А от знищити їх... - і, наче зустрічаю періодично зенітки... але... Але, мабуть, потрібно або їх "кучніше" ставити, або: 1. Мати таких дронів, які б могли легко атакувати ворожих дронів якимись кулями/лазерами)) або собою(але тоді вони мають бути відносно дешевими) 2. Мати міні-ракетницю з радаром дії 5км+, де як тільки з'являється на радарі БПЛА і є підтвердження від наших дронщиків, що наших дронів в цьому квадраті нема - тоді легким натисканням кнопки, самонавідна ракета... 3. Мати антидронову рушницю з аналогічним радаром і радіусом дії 5км+, яка "хвилями" пошкоджує ворожий БПЛА і він, як дохла муха падає до землі.
Але все це покищо, мабуть, у мріях, чи тільки у розробках... - так як ворожі дрони літають, як хрущі над вишнями.
Успіх вже не тільки снаряди подає. Він керує стратегічними цілями.
fler написав:Президент Чехії вважає, що вікно можливостей для досягнення результатів на фронті для України "більш-менш закриється до кінця цього року" через майбутні президентські вибори в США та інших країнах, через які союзники можуть виявитися не готовими зберігати нинішній рівень підтримки.Він також очікує, що до наступного року слід очікувати на "зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї". "Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане відправною точкою для переговорів", – сказав Павел.
vitaliiangel написав:так их можешь и ты писать) придумай себе красивые ники, надень Балаклаву, записывай видосики от имени разных людей
Стоп!Стоп!Стоп! То я маю і окопи/бліндажі рити, і кабани носити, і... далі там по довгому списку)) - і ще і цим☝️займатись??? А ви всі тоді що будете в тилу робити? Податки будівельника рахувати і пісюкота гладити? (щось згадалась ваша вчорашня тема)
Так вже зробив цей Маск. Зробив так зробив. Свіженьке: *Бізнесмен заявив, що в окопах, «не маючи жодних територіальних завоювань, гине цвіт російської та української молоді».
Він вважає: «Яка б сторона не пішла в наступ на міцно укріплені позиції, вона втратить набагато більше солдатів. Більше того, росія кількісно перевищує Україну ~4:1, тому виграла б війну на виснаження, навіть якби втрати були рівні», – вважає Маск.
Маск припускає, що «якщо український наступ провалиться з великими втратами», росія під час своєї контратаки «захопить набагато більше території». На думку мільярдера, саме цей фактор утримує Збройні сили України від масштабного контрнаступу.* https://varta1.com.ua/news/ilon-mask-zr ... 67564.html
vitaliiangel написав:так их можешь и ты писать) придумай себе красивые ники, надень Балаклаву, записывай видосики от имени разных людей
Стоп!Стоп!Стоп! То я маю і окопи/бліндажі рити, і кабани носити, і... далі там по довгому спису)) - і ще і цим☝️займатись??? А ви всі тоді що будете в тилу робити? Податки будівельника рахувати і пісюкота гладити? (щось згадалась ваша вчорашня тема)
любое действие имеет смысл, если у него есть какая то перспектива конечно, я не хотел сказать, что всё должен делать ты.
Но и ты пойми, если люди не видят перспектив писать в сми петиции, никто это делать не станет. Будь реалистом...
Системно дембельнуть всех до окончания войны невозможно. только несистемно т.е. персонально отдельных людей твой комбат скорее избавится от аватаров, чем от тебя. проблема не там, где ты её видишь...
Успіх написав:А ви всі тоді що будете в тилу робити?
становись нач.Генштаба и измени систему на более справедливую) петициями это не делается, генштаб исходит из интересов Государства, а не каких-то групп внутри него.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 11 лип, 2023 18:07, всього редагувалось 2 разів.
У росії 10 липня був застрелений Станіслав Ржицький – капітан 2 рангу і колишній командир підводного човна «Краснодар», з якого ракетами «Калібр» обстрілювали Україну. Його могли ліквідувати свої ж за відмову виконувати накази», повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram. Там зазначили, що, за даними української розвідки, російський командир завдавав ракетних ударів по українських містах, зокрема, по Вінниці.
Однак пізніше він дійшов висновку, що такі ракетні удари є неефективними та створюють великі ризики для цивільних.
ЛАД написав:Вот почему-то не уверен, что у нас будут такие. Хотя очень хотелось бы.
Уже бы давно было, но коррупция. География и стоимость рабочей силы как бы намекает. К сожалению если с коррупцией ничего не сделать, тогда и рассчитывать на инвестиции в производство не стоит, нет дураков, всем нужны гарантии. Все хотят заниматься бизнесом, а не сражаться с гос инстанциями и зарвавшимся чиновниками. Это не касается военного производства, оно особняком.
ФРГ, Польша, Израиль - география самая разная. Стоимость рабочей силы там тоже не самая низкая. Коррупция важно, но не уверен, что определяющее. И не вижу большой разницы с оборонкой. Тоже ничего существенного пока.
Польские ЗП нет смысла сравнивать с ФРГ и Израилем. За счёт преференций для инвестиций, грамотной политике правительства, отсутствия коррупции и совсем невысоких по меркам Зап Европы зарплат Польша и сделала рывок. Сейчас же проводит великолепную политику в сфере постройки оборонных предприятий. Как пример закупка южнокорейских танков с правом их производить, их же самолётов,
Насчёт инвестиций в производство Израиля и ФРГ не в курсе, но есть стойкое ощущение, что Израиль и ФРГ как раз инвесторы, то есть они и есть разработчики, то есть производители своих же технических разработок.
У нас есть вероятность встретиться с коррупцией ещё на моменте отвода земли под предприятие, не говоря уже о функционировании. Бизнес побольше кошмарится, поменьше отжимается.
Сомневаюсь, что найдутся люди, которые смогут кошмарить военное производство. И сомневаюсь, что без веских причин условное СБУ сможет провести там обыски, не говоря про всех остальных, которым вход на оборонное предприятие закрыт.
detroytred , може ви покажете в прямій мові «слід очікувати»??
Я знайшов його кілька дослівних цитат за цей рік, що йде. Всі вони зводяться до «наступ - це дорого. Кілька наступів за рік не проведеш. А західні країни томляться від війни» Нічого нового сьогодні від не добавив. Якщо у вас є бажання проводити фонетичні аналізи його висловів (дослівних) - вперед. Для мене це не цікаво, бо: позиція людини незмінна давно інші, більш вагомі політики, які дійсно дають левову частину зброї, кажуть зовсім інше (пригаймні сьогодні на саміті) слова Петра Павла є навіть не позицією чехії, тим більше не позицією НАТО, а його власною.
Хочеться вчителю ганяти мило по тазіку на цю тему далі - вперед.