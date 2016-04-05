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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 460146024603460446054606>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:15

А як тобі таке, Ілон Маск?)))

  detroytred написав:цей Маск. Зробив так зробив
Цей Маск - поламався)) несіть іншого))
А що, в нас нема якогось Петра, чи Івана - який ще й не таке може зробити?
Он всякі двигуни на воді, чи кізяках придумують))
Або майже "вічний двигун" на магнітах ;)
Он інтернет аж кишить різними винахідниками з їхніми крутими винаходами!))
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:16

  detroytred написав:У росії 10 липня був застрелений Станіслав Ржицький – капітан 2 рангу і колишній командир підводного човна «Краснодар», з якого ракетами «Калібр» обстрілювали Україну. Його могли ліквідувати свої ж за відмову виконувати накази», повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram. Там зазначили, що, за даними української розвідки, російський командир завдавав ракетних ударів по українських містах, зокрема, по Вінниці.

Однак пізніше він дійшов висновку, що такі ракетні удари є неефективними та створюють великі ризики для цивільних.

«l

Как то не верится что человек с такими убеждениями смог дослужиться до капитана.
Я вот только не понял он был капитаном, или он и есть капитан. В новостях было написано что он зам командира по мобилизационной работе, или как то так.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:18

  Успіх написав:[Стоп!Стоп!Стоп!
То я маю і окопи/бліндажі рити, і кабани носити, і... далі там по довгому списку)) - і ще і цим☝️займатись???
А ви всі тоді що будете в тилу робити?
Податки будівельника рахувати і пісюкота гладити? :mrgreen:
(щось згадалась ваша вчорашня тема) :mrgreen:

Доллярчик, не надоело одно и тоже писать? Двадцать страниц уже, от этого ситуация не изменится.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:18

  Hotab написав:
Хочеться вчителю ганяти мило по тазіку на цю тему далі - вперед.

Мій перший коментар та думка були виключно на підставі повідомлення Флер. З цитуванням цього повідомлення.

Кому захотілось "ганяти мило" і підколоти мене, зацитувавши мене і додавши "угу.виник", ви чудово бачите.
Можна ж було обмежитися поданням своєї інфо та своїх висновків.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лип, 2023 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:22

  Успіх написав:
  detroytred написав:цей Маск. Зробив так зробив
Цей Маск - поламався)) несіть іншого))
А що, в нас нема якогось Петра, чи Івана - який ще й не таке може зробити?
Он всякі двигуни на воді, чи кізяках придумують))
Або майже "вічний двигун" на магнітах ;)
Он інтернет аж кишить різними винахідниками з їхніми крутими винаходами!))

По марафону крутили рекламу, щоб петри-івани подавали свої ідеї з народу (для ЗСУ по боротьбі з ворогом) у створений спеціально для цього центр.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:26

Ініціатива - наказуєма)) Золоте правило))

  vitaliiangel написав:я писю кота не гладил
Цей нік пишеться, як одне слово))
  vitaliiangel написав:твой комбат скорее избавится от аватаров, чем от тебя.
Що мені вже починати... - не пишу продовження, бо зараз прибіжить дурнувате з Рівного, зробить скрін мого допису і буде цим тут тицяти, як сліпий членом у дирку вулика))
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:29

Вихід - завжди є!©

  hume написав:Двадцать страниц уже, от этого ситуация не изменится
Питань нема!
Критикуючи - пропонуйТЕ?!© ;)
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:30

detroytred ,


зацитувавши мене і додавши "угу.виник", ви чудово бачите.


Звичайно що бачу. Що нічого ніде не виникло. Навіть якщо приправити словами «хто не зрозумів, я вам зараз поясню» :lol:
Пояснювач, якому розкрили очі, що нічого нового))

Успіх, ми тобі можемо лише дякувати і співчувати. Що ти хочеш від всіх))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лип, 2023 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:слова Петра Павла є навіть не позицією чехії, тим більше не позицією НАТО, а його власною


порівняно з конкурентом по недавніх виборах Бабішем (чеський Берлусконі) він більш ніж проукраїнський, і допомога Чехії є досить суттєвою, далеко не останньою. Ще й колишній генерал НАТО.
Єдиний мінус, говорить максимально прагматично без рожевих окулярів
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:30

  hume написав:
  detroytred написав:У росії 10 липня був застрелений Станіслав Ржицький – капітан 2 рангу і колишній командир підводного човна «Краснодар», з якого ракетами «Калібр» обстрілювали Україну. Його могли ліквідувати свої ж за відмову виконувати накази», повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram. Там зазначили, що, за даними української розвідки, російський командир завдавав ракетних ударів по українських містах, зокрема, по Вінниці.

Однак пізніше він дійшов висновку, що такі ракетні удари є неефективними та створюють великі ризики для цивільних.

«l

Как то не верится что человек с такими убеждениями смог дослужиться до капитана.
Я вот только не понял он был капитаном, или он и есть капитан. В новостях было написано что он зам командира по мобилизационной работе, или как то так.

Так тут випущено ключове: з яких джерел-то взято Центром СК ЗСУ про *Однак пізніше він дійшов висновку, що такі ракетні удари є неефективними та створюють великі ризики для цивільних.
*?

Якщо це дійсно так, то цілком логічна заява Буданова, що ГУР не причому і його загасили свої.
detroytred
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