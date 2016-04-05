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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:15
detroytred написав:
цей Маск. Зробив так зробив
Цей Маск - поламався)) несіть іншого))
А що, в нас нема якогось Петра, чи Івана - який ще й не таке може зробити?
Он всякі двигуни на воді, чи кізяках придумують))
Або майже "вічний двигун" на магнітах
Он інтернет аж кишить різними винахідниками з їхніми крутими винаходами!))
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:16
detroytred написав:
У росії 10 липня був застрелений Станіслав Ржицький – капітан 2 рангу і колишній командир підводного човна «Краснодар», з якого ракетами «Калібр» обстрілювали Україну. Його могли ліквідувати свої ж за відмову виконувати накази», повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram. Там зазначили, що, за даними української розвідки, російський командир завдавав ракетних ударів по українських містах, зокрема, по Вінниці.Однак пізніше він дійшов висновку, що такі ракетні удари є неефективними та створюють великі ризики для цивільних.
«l
Как то не верится что человек с такими убеждениями смог дослужиться до капитана.
Я вот только не понял он был капитаном, или он и есть капитан. В новостях было написано что он зам командира по мобилизационной работе, или как то так.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:18
Успіх написав:
[Стоп!Стоп!Стоп!
То я маю і окопи/бліндажі рити, і кабани носити, і... далі там по довгому списку)) - і ще і цим☝️займатись???
А ви всі тоді що будете в тилу робити?
Податки будівельника рахувати і пісюкота гладити?
(щось згадалась ваша вчорашня тема)
Доллярчик, не надоело одно и тоже писать? Двадцать страниц уже, от этого ситуация не изменится.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:18
Hotab написав:
Хочеться вчителю ганяти мило по тазіку на цю тему далі - вперед.
Мій перший коментар та думка були виключно на підставі повідомлення Флер. З цитуванням цього повідомлення.
Кому захотілось "ганяти мило" і підколоти мене, зацитувавши мене і додавши "угу.виник", ви чудово бачите.
Можна ж було обмежитися поданням своєї інфо та своїх висновків.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 11 лип, 2023 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:22
Успіх написав: detroytred написав:
цей Маск. Зробив так зробив
Цей Маск - поламався)) несіть іншого))
А що, в нас нема якогось Петра, чи Івана - який ще й не таке може зробити?
Он всякі двигуни на воді, чи кізяках придумують))
Або майже "вічний двигун" на магнітах
Он інтернет аж кишить різними винахідниками з їхніми крутими винаходами!))
По марафону крутили рекламу, щоб петри-івани подавали свої ідеї з народу (для ЗСУ по боротьбі з ворогом) у створений спеціально для цього центр.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:26
vitaliiangel написав:
я писю кота не гладил
Цей нік пишеться, як одне слово))
vitaliiangel написав:
твой комбат скорее избавится от аватаров, чем от тебя.
Що мені вже починати... - не пишу продовження, бо зараз прибіжить дурнувате з Рівного, зробить скрін мого допису і буде цим тут тицяти, як сліпий членом у дирку вулика))
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:29
hume написав:
Двадцать страниц уже, от этого ситуация не изменится
Питань нема!
Критикуючи - пропонуйТЕ?!©
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:30
detroytred
,
зацитувавши мене і додавши "угу.виник", ви чудово бачите.
Звичайно що бачу. Що нічого ніде не виникло. Навіть якщо приправити словами «хто не зрозумів, я вам зараз поясню»
Пояснювач, якому розкрили очі, що нічого нового))
Успіх, ми тобі можемо лише дякувати і співчувати. Що ти хочеш від всіх))
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 11 лип, 2023 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:30
Hotab написав:
слова Петра Павла є навіть не позицією чехії, тим більше не позицією НАТО, а його власною
порівняно з конкурентом по недавніх виборах Бабішем (чеський Берлусконі) він більш ніж проукраїнський, і допомога Чехії є досить суттєвою, далеко не останньою. Ще й колишній генерал НАТО.
Єдиний мінус, говорить максимально прагматично без рожевих окулярів
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:30
hume написав: detroytred написав:
У росії 10 липня був застрелений Станіслав Ржицький – капітан 2 рангу і колишній командир підводного човна «Краснодар», з якого ракетами «Калібр» обстрілювали Україну. Його могли ліквідувати свої ж за відмову виконувати накази», повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram. Там зазначили, що, за даними української розвідки, російський командир завдавав ракетних ударів по українських містах, зокрема, по Вінниці.Однак пізніше він дійшов висновку, що такі ракетні удари є неефективними та створюють великі ризики для цивільних.
«l
Как то не верится что человек с такими убеждениями смог дослужиться до капитана.
Я вот только не понял он был капитаном, или он и есть капитан. В новостях было написано что он зам командира по мобилизационной работе, или как то так.
Так тут випущено ключове: з яких джерел-то взято Центром СК ЗСУ про *Однак пізніше він дійшов висновку, що такі ракетні удари є неефективними та створюють великі ризики для цивільних.
*?
Якщо це дійсно так, то цілком логічна заява Буданова, що ГУР не причому і його загасили свої.
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