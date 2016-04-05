Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:34
ЛАД написав:
Вот почему-то не уверен, что у нас будут такие. Хотя очень хотелось бы.
Це трохи не ті інвестиції. Не зрозуміло, що Украхні робити з такими інвестиціями.
Якщо в Польші знають, то добре.
В Україні потрібні інвестиції в велику кількість робочих місць.
В сферу послуг, в першу чергу.
vt313
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:35
Hotab написав: detroytred
,
зацитувавши мене і додавши "угу.виник", ви чудово бачите.
Звичайно що бачу. Що нічого ніде не виникло. Навіть якщо приправити словами «хто не зрозумів, я вам зараз поясню»
Пояснювач, якому розкрили очі, що нічого нового))
Ганяєте мило.
Побудовано у вас ЛИШЕ на тому, що не бачите вказаної вище мною різниці. Між тим, що у червні, і у липні.
Нічого нового від вас. Ті ж самі прийоми. Побудова на порожньому місці (вигаданому).
detroytred
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:35
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vitaliiangel
в Вів 11 лип, 2023 17:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:38
detroytred
,
не бачите вказаної вище мною різниці. Між тим, що у червні, і у липні.
Вказаних слів у нього не звучало. Несіть цитати його слів, доводьте різницю
Hotab
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:42
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Можна ж було обмежитися поданням своєї інфо та своїх висновків.
я сам не люблю хотаба, но справедливость дороже, ничего обидного он вам не написал.
А що образливого відповів?
На його *угу. виник.*, показав, що - да, виник.
А далі інше було лише в площині нагадування, що я звертаю свою увагу виключно при його реакції в мій бік.
Що не так, конкретизуйте.
detroytred
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:43
Успіх написав: vitaliiangel написав:
я писю кота не гладил
Цей нік пишеться, як одне слово))
vitaliiangel написав:
твой комбат скорее избавится от аватаров, чем от тебя.
Що мені вже починати... - не пишу продовження, бо зараз прибіжить дурнувате з Рівного, зробить скрін мого допису і буде цим тут тицяти, як сліпий членом у дирку вулика))
опечатка) что тебе сказать, если бы кто то из форумчан знал способ, тебе бы его сообщили. Задрачивать дальше одних и тех же людей нет смысла.
Когда никто не знает ответа, ответ должен найти сам супергерой.
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vitaliiangel
в Вів 11 лип, 2023 17:48, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:45
Hotab написав: detroytred
,
не бачите вказаної вище мною різниці. Між тим, що у червні, і у липні.
Вказаних слів у нього не звучало. Несіть цитати його слів, доводьте різницю
Ще раз: мої твердження наведені побудовані на підставі інфо в повідомленні від Флер.
Цитата звідти.
detroytred
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:55
vitaliiangel написав:
Вы его не переспорите.
Переспорити = виграти.
Вже підкреслював, що виграти у тих, хто діє в іншому форматі, за іншими правилами, апріорі неможливо.
Я виключно захищаюсь.
Нападати з новими і новими вигадками, негативними оцінками тощо ні на кого не збираюсь.
Мені це нецікаво. На відміну від тих, хто це генерить і генерить.
І головне - кому це, виходить, подобається.
Що простішого-то? Виказав своє бачення, оцінку і т.д., то Не замічай, не чіпляй, ділись думками з іншими.
Я все вже почув. Що ще треба-то? Нехай сформулює чітко чого хоче і добивається.
Спілкуванням не пахне і ніколи вже не буде.
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detroytred
в Вів 11 лип, 2023 17:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:57
detroytred написав:
Що простішого-то? Виказав своє бачення, оцінку і т.д., то Не замічай, не чіпляй, ділись думками з іншими.
именно) обменялись точками зрения, уточнили всё что было непонятно, обменялись комплиментами и разошлись ділитись думками з іншими
detroytred написав:
Я виключно захищаюсь.
хотаб - свой, зачем защищаться? достаточно наговорить и выслушать комплименты.
detroytred написав:
Спілкуванням не пахне і ніколи вже не буде.
комплименты это тоже общение. Он же вас не игнорит. цените это.
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vitaliiangel
в Вів 11 лип, 2023 18:05, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 18:00
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Що простішого-то? Виказав своє бачення, оцінку і т.д., то Не замічай, не чіпляй, ділись думками з іншими.
именно) обменялись точками зрния, уточнили всё что было непонятно, обменялись комплиментами и разошлись ділитись думками з іншими
detroytred написав:
Я виключно захищаюсь.
хотаб - свой, зачем защищаться?
1. Саме так.
2. Коли нападають, то якось пофігу свій нападає чи чужий))
detroytred
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