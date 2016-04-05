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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4603460446054606>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:03

  detroytred написав:Коли нападають, то якось пофігу свій нападає чи чужий))
я тут с вами не соглашусь. но обосновывать не буду. хотаб гибкий, установите удобную вам тональность и он тоже будет её придерживаться.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:06

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Коли нападають, то якось пофігу свій нападає чи чужий))
я тут с вами не соглашусь. но обосновывать не буду. хотаб гибкий, установите тональность и он будет её придерживаться.

Всьому є межі. Вони переткнуті з гаком.

Залишилось відкритим тільки одне питання - чого він хоче і добивається на даний момент.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:07

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:я писю кота не гладил
Цей нік пишеться, як одне слово))

Долярчик, ты опять сливу залил ?
Что начал коверкать мой ник-нейм и повторил это дважды

Если ты, аватар грёбанный, так неуважительно относишься к тому, что я помогаю ЗСУ ?
С какого хрена я должен уважительно относится к тебе ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:08

  detroytred написав:відкритим тільки одне питання - чого він хоче і добивається на даний момент.
так общения ж. с кем я не хочу общаться я игнорю. а хотаб не игнорит никого)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:08

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Що простішого-то? Виказав своє бачення, оцінку і т.д., то Не замічай, не чіпляй, ділись думками з іншими.
именно) обменялись точками зрния, уточнили всё что было непонятно, обменялись комплиментами и разошлись ділитись думками з іншими
  detroytred написав:Я виключно захищаюсь.
хотаб - свой, зачем защищаться?

1. Саме так.
2. Коли нападають, то якось пофігу свій нападає чи чужий))

хотаб не нападає, він домагається (в хорошому розумінні цього слова) уваги (квітів і шампанського напр.), просто він як "жінка з вусами" (що коли каже ні - значить так, "какой пратіфний" - мачо)
Востаннє редагувалось flyman в Вів 11 лип, 2023 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:10

flyman вот и муха принял хотаба таким каким он есть.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:10

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:відкритим тільки одне питання - чого він хоче і добивається на даний момент.
так общения ж. с кем я не хочу общаться я игнорю.

Ну тоді мені звезло)))
З тим, що і до мене дійшла черга.

Але все ж таки треба почути його відповідь на це питання.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:13

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:відкритим тільки одне питання - чого він хоче і добивається на даний момент.
так общения ж. с кем я не хочу общаться я игнорю.

Ну тоді мені звезло)))
З тим, що і до мене дійшла черга.

Але все ж таки треба почути його відповідь на це питання.

він стісняється сказати як є, тому робить толсті намьоки на тонкіє обстоятєльства.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:13

  detroytred написав:З тим, що і до мене дійшла черга.
хотабу с каждым хочется познакомиться поближе) а что ещё так сближает на форуме, кроме конфликта?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:18

Прийде Хотаб та сам пояснить кожному.
Гадаю, що неочікувані будуть пояснення.
Бо от що-що, а неординарна особа він точно.
Тим форум і хорош. Що дуже різні учасники.
На одном гектарі деякі б не сіли...
detroytred
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