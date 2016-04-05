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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:38
detroytred
,
не бачите вказаної вище мною різниці. Між тим, що у червні, і у липні.
Вказаних слів у нього не звучало. Несіть цитати його слів, доводьте різницю
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Hotab
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:42
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Можна ж було обмежитися поданням своєї інфо та своїх висновків.
я сам не люблю хотаба, но справедливость дороже, ничего обидного он вам не написал.
А що образливого відповів?
На його *угу. виник.*, показав, що - да, виник.
А далі інше було лише в площині нагадування, що я звертаю свою увагу виключно при його реакції в мій бік.
Що не так, конкретизуйте.
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detroytred
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:45
Hotab написав:detroytred
,
не бачите вказаної вище мною різниці. Між тим, що у червні, і у липні.
Вказаних слів у нього не звучало. Несіть цитати його слів, доводьте різницю
Ще раз: мої твердження наведені побудовані на підставі інфо в повідомленні від Флер.
Цитата звідти.
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detroytred
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:55
vitaliiangel написав:
Вы его не переспорите.
Переспорити = виграти.
Вже підкреслював, що виграти у тих, хто діє в іншому форматі, за іншими правилами, апріорі неможливо.
Я виключно захищаюсь.
Нападати з новими і новими вигадками, негативними оцінками тощо ні на кого не збираюсь.
Мені це нецікаво. На відміну від тих, хто це генерить і генерить.
І головне - кому це, виходить, подобається.
Що простішого-то? Виказав своє бачення, оцінку і т.д., то Не замічай, не чіпляй, ділись думками з іншими.
Я все вже почув. Що ще треба-то? Нехай сформулює чітко чого хоче і добивається.
Спілкуванням не пахне і ніколи вже не буде.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 11 лип, 2023 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 18:00
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Що простішого-то? Виказав своє бачення, оцінку і т.д., то Не замічай, не чіпляй, ділись думками з іншими.
именно) обменялись точками зрния, уточнили всё что было непонятно, обменялись комплиментами и разошлись ділитись думками з іншими
detroytred написав:
Я виключно захищаюсь.
хотаб - свой, зачем защищаться?
1. Саме так.
2. Коли нападають, то якось пофігу свій нападає чи чужий))
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Додано: Вів 11 лип, 2023 18:06
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Коли нападають, то якось пофігу свій нападає чи чужий))
я тут с вами не соглашусь. но обосновывать не буду. хотаб гибкий, установите тональность и он будет её придерживаться.
Всьому є межі. Вони переткнуті з гаком.
Залишилось відкритим тільки одне питання - чого він хоче і добивається на даний момент.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 18:07
Успіх написав: vitaliiangel написав:
я писю кота не гладил
Цей нік пишеться, як одне слово))
Долярчик, ты опять сливу залил ?
Что начал коверкать мой ник-нейм и повторил это дважды
Если ты, аватар грёбанный, так неуважительно относишься к тому, что я помогаю ЗСУ ?
С какого хрена я должен уважительно относится к тебе ?
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Додано: Вів 11 лип, 2023 18:10
vitaliiangel написав: detroytred написав:
відкритим тільки одне питання - чого він хоче і добивається на даний момент.
так общения ж. с кем я не хочу общаться я игнорю.
Ну тоді мені звезло)))
З тим, що і до мене дійшла черга.
Але все ж таки треба почути його відповідь на це питання.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 18:18
Прийде Хотаб та сам пояснить кожному.
Гадаю, що неочікувані будуть пояснення.
Бо от що-що, а неординарна особа він точно.
Тим форум і хорош. Що дуже різні учасники.
На одном гектарі деякі б не сіли...
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Додано: Вів 11 лип, 2023 18:23
vitaliiangel написав:
вот именно. возлюби ближнего... и он тебя тоже полюбит.
Це лише у випадку, якщо на необітаємом острові. І то ну дуже під великим питанням.
Бо хто зна, як там буде.
А поки вибір є.
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