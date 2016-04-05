RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 460246034604460546064607>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:38

detroytred ,


не бачите вказаної вище мною різниці. Між тим, що у червні, і у липні.


Вказаних слів у нього не звучало. Несіть цитати його слів, доводьте різницю
Hotab
 
Повідомлень: 9427
З нами з: 15.02.09
Подякував: 590 раз.
Подякували: 2015 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:42

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Можна ж було обмежитися поданням своєї інфо та своїх висновків.
я сам не люблю хотаба, но справедливость дороже, ничего обидного он вам не написал.

А що образливого відповів?

На його *угу. виник.*, показав, що - да, виник.
А далі інше було лише в площині нагадування, що я звертаю свою увагу виключно при його реакції в мій бік.
Що не так, конкретизуйте.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27108
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:45

  Hotab написав:detroytred ,


не бачите вказаної вище мною різниці. Між тим, що у червні, і у липні.


Вказаних слів у нього не звучало. Несіть цитати його слів, доводьте різницю

Ще раз: мої твердження наведені побудовані на підставі інфо в повідомленні від Флер.
Цитата звідти.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27108
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:55

  vitaliiangel написав: Вы его не переспорите.

Переспорити = виграти.

Вже підкреслював, що виграти у тих, хто діє в іншому форматі, за іншими правилами, апріорі неможливо.
Я виключно захищаюсь.
Нападати з новими і новими вигадками, негативними оцінками тощо ні на кого не збираюсь.
Мені це нецікаво. На відміну від тих, хто це генерить і генерить.
І головне - кому це, виходить, подобається.
Що простішого-то? Виказав своє бачення, оцінку і т.д., то Не замічай, не чіпляй, ділись думками з іншими.
Я все вже почув. Що ще треба-то? Нехай сформулює чітко чого хоче і добивається.
Спілкуванням не пахне і ніколи вже не буде.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лип, 2023 17:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27108
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:00

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Що простішого-то? Виказав своє бачення, оцінку і т.д., то Не замічай, не чіпляй, ділись думками з іншими.
именно) обменялись точками зрния, уточнили всё что было непонятно, обменялись комплиментами и разошлись ділитись думками з іншими
  detroytred написав:Я виключно захищаюсь.
хотаб - свой, зачем защищаться?

1. Саме так.
2. Коли нападають, то якось пофігу свій нападає чи чужий))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27108
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:06

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Коли нападають, то якось пофігу свій нападає чи чужий))
я тут с вами не соглашусь. но обосновывать не буду. хотаб гибкий, установите тональность и он будет её придерживаться.

Всьому є межі. Вони переткнуті з гаком.

Залишилось відкритим тільки одне питання - чого він хоче і добивається на даний момент.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27108
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:07

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:я писю кота не гладил
Цей нік пишеться, як одне слово))

Долярчик, ты опять сливу залил ?
Что начал коверкать мой ник-нейм и повторил это дважды

Если ты, аватар грёбанный, так неуважительно относишься к тому, что я помогаю ЗСУ ?
С какого хрена я должен уважительно относится к тебе ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8127
З нами з: 31.08.09
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:10

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:відкритим тільки одне питання - чого він хоче і добивається на даний момент.
так общения ж. с кем я не хочу общаться я игнорю.

Ну тоді мені звезло)))
З тим, що і до мене дійшла черга.

Але все ж таки треба почути його відповідь на це питання.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27108
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:18

Прийде Хотаб та сам пояснить кожному.
Гадаю, що неочікувані будуть пояснення.
Бо от що-що, а неординарна особа він точно.
Тим форум і хорош. Що дуже різні учасники.
На одном гектарі деякі б не сіли...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27108
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:23

  vitaliiangel написав:вот именно. возлюби ближнего... и он тебя тоже полюбит.

Це лише у випадку, якщо на необітаємом острові. І то ну дуже під великим питанням.
Бо хто зна, як там буде.

А поки вибір є.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27108
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 460246034604460546064607>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118335
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 493221
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5873
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4063)
11.07.2023 19:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.