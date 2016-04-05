Голови держав і урядів країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) погодились прибрати вимогу про виконання плану дії щодо членства для України, але запрошення до членства залежатиме від втілення певних умов.
Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг сказав на брифінгу в рамках саміту голів держав і урядів країн-членів Альянсу, який відбувається у Вільнюсі (Литва).
"Ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, і погодились усунути вимогу для плану дій щодо членства. Це змінить шлях України до членства від двоетапного процесу до одноетапного процесу", - наголосив Столтенберг.
"Ми також чітко прояснили, що ми надішлемо запрошення для України приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і умови будуть виконані", - заявив генеральний секретар Альянсу.
Саміт НАТО у Вільнюсі - запрошення України в Альянс президент України Володимир Зеленський роздратований появою неприйнятних формулювань для України в кулуарах саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Зокрема, наразі без участі України в рамках саміту НАТО обговорюють "умови" для отримання Україною запрошення у майбутньому долучитися до Альянсу без визначених часових рамок.
В интервью телевизионной компании ZDF он выступил в защиту решения США, несмотря на, что этот тип боеприпасов в Германии запрещен и они против таких поставок. "В нынешней ситуации мы не может стоять на пути Соединенных Штатов", - сказал он.
Да, я знаю, что решение США уже принято о поставке кассетных боеприпасов Но я про другое В прошлом году Штайнмаейра привозили на "экскурсию" в Чернигов. Показывали всё После этого, он резко своё мнение и начал высказываться за больше помощи Украине И сейчас продолжает это делать Лучше один раз показать, чем 100 раз рассказывать
не бачите вказаної вище мною різниці. Між тим, що у червні, і у липні.
Вказаних слів у нього не звучало. Несіть цитати його слів, доводьте різницю
Ще раз: мої твердження наведені побудовані на підставі інфо в повідомленні від Флер. Цитата звідти.
Пропоную наказати Флер (три рази), за те що ви не розрізняєте пряму мову павлухи і журналістські інтерпретації його слів. А також, що не вмієте знайти факт, що павлуха завжди мав особливу думку. Вона ніяка не нововєяньє, як ви не розібравшись заявили.
Ох у вас натхнення про мене 2 сторінки . Навіть муха вже готовий шампанське мені купувати. Муха, бакарді!! Тиждень поголодуєш заради моєї любові.?
Prodigy От як ці зібрання проходять? Невже оці посадовці збираються і самі обговорюють, торгуються і приймають рішення? Оці політики і "політики".
Чи може експерти, фахівці, роботяги міністри спочатку місяцями узгоджують, торгуються, зважують, аналізують і приходять до взаємного рішення, а оті голови лише за декілька годин побалакали і оголосили рішення?
Hotab написав: за те що ви не розрізняєте пряму мову павлухи і журналістські інтерпретації його слів. А також, що не вмієте знайти факт, що павлуха завжди мав особливу думку. Вона ніяка не нововєяньє, як ви не розібравшись заявили.
Да навіть нехай це так. Нема в мене ніякого бажання заперечувати і шукати, що дослівно сказав Павел. Я вам пояснив на підставі чого зробив свій висновок. І далі що?