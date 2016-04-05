RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 46034604460546064607>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:28

Голови держав і урядів країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) погодились прибрати вимогу про виконання плану дії щодо членства для України, але запрошення до членства залежатиме від втілення певних умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг сказав на брифінгу в рамках саміту голів держав і урядів країн-членів Альянсу, який відбувається у Вільнюсі (Литва).

"Ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, і погодились усунути вимогу для плану дій щодо членства. Це змінить шлях України до членства від двоетапного процесу до одноетапного процесу", - наголосив Столтенберг.

"Ми також чітко прояснили, що ми надішлемо запрошення для України приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і умови будуть виконані", - заявив генеральний секретар Альянсу.

Саміт НАТО у Вільнюсі - запрошення України в Альянс
президент України Володимир Зеленський роздратований появою неприйнятних формулювань для України в кулуарах саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Зокрема, наразі без участі України в рамках саміту НАТО обговорюють "умови" для отримання Україною запрошення у майбутньому долучитися до Альянсу без визначених часових рамок.
prodigy
 
Повідомлень: 9857
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3149 раз.
Подякували: 3221 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа 1 ...

1) Президент Германии выступил против блокировки поставок кассетных боеприпасов Украине
В интервью телевизионной компании ZDF он выступил в защиту решения США, несмотря на, что этот тип боеприпасов в Германии запрещен и они против таких поставок. "В нынешней ситуации мы не может стоять на пути Соединенных Штатов", - сказал он.

Да, я знаю, что решение США уже принято о поставке кассетных боеприпасов
Но я про другое
В прошлом году Штайнмаейра привозили на "экскурсию" в Чернигов. Показывали всё
После этого, он резко своё мнение и начал высказываться за больше помощи Украине
И сейчас продолжает это делать
Лучше один раз показать, чем 100 раз рассказывать

2) Німеччина поставить Україні дві пускові установки Patriot та 25 танків Leopard – Süddeutsche
У новий пакет увійдуть:
  • дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів Patriot з арсеналу бундесверу
  • 25 танків Leopard (модель не уточнюється)
  • 20 000 артилерійських снарядів
  • 40 БМП Marder

3) Франция уже доставила в Украину несколько ракет SCALP - Reuters
Франция уже доставила первые несколько крылатых дальнобойных ракет SCALP в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французские дипломатические источники.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция присоединится к Великобритании в поставках ракет дальнего радиуса действия для Украины, но не сообщил, сколько собственно ракет получит Украина.

Дипломатический источник из Франции сообщил, что обсуждается возможность отправки около 50 ракет SCALP.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8127
З нами з: 31.08.09
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:34

  detroytred написав:
  Hotab написав:detroytred ,


не бачите вказаної вище мною різниці. Між тим, що у червні, і у липні.


Вказаних слів у нього не звучало. Несіть цитати його слів, доводьте різницю

Ще раз: мої твердження наведені побудовані на підставі інфо в повідомленні від Флер.
Цитата звідти.

Пропоную наказати Флер (три рази), за те що ви не розрізняєте пряму мову павлухи і журналістські інтерпретації його слів. А також, що не вмієте знайти факт, що павлуха завжди мав особливу думку. Вона ніяка не нововєяньє, як ви не розібравшись заявили.



Ох у вас натхнення про мене 2 сторінки . Навіть муха вже готовий шампанське мені купувати. Муха, бакарді!! Тиждень поголодуєш заради моєї любові.?
Hotab
 
Повідомлень: 9427
З нами з: 15.02.09
Подякував: 590 раз.
Подякували: 2015 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:36

Prodigy
От як ці зібрання проходять?
Невже оці посадовці збираються і самі обговорюють, торгуються і приймають рішення?
Оці політики і "політики".

Чи може експерти, фахівці, роботяги міністри спочатку місяцями узгоджують, торгуються, зважують, аналізують і приходять до взаємного рішення, а оті голови лише за декілька годин побалакали і оголосили рішення?
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27108
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:39

  Hotab написав:
  detroytred написав:

Ох у вас натхнення про мене 2 сторінки . Навіть муха вже готовий шампанське мені купувати. Муха, бакарді!! Тиждень поголодуєш заради моєї любові.?

У detroytred стандартна опція - на любий пост до нього, він відповідає трьома постами

А для вас, прямо преміум опція - аж 2 сторінки :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8127
З нами з: 31.08.09
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:47

pesikot ,


У detroytred стандартна опція - на любий пост до нього, він відповідає трьома постами


Образливий, як дитина. Триндець.
Hotab
 
Повідомлень: 9427
З нами з: 15.02.09
Подякував: 590 раз.
Подякували: 2015 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:47

  Hotab написав: за те що ви не розрізняєте пряму мову павлухи і журналістські інтерпретації його слів. А також, що не вмієте знайти факт, що павлуха завжди мав особливу думку. Вона ніяка не нововєяньє, як ви не розібравшись заявили.

Да навіть нехай це так.
Нема в мене ніякого бажання заперечувати і шукати, що дослівно сказав Павел. Я вам пояснив на підставі чого зробив свій висновок.
І далі що?
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27108
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:51

  pesikot написав:
  Hotab написав:
  detroytred написав:

Ох у вас натхнення про мене 2 сторінки . Навіть муха вже готовий шампанське мені купувати. Муха, бакарді!! Тиждень поголодуєш заради моєї любові.?

У detroytred стандартна опція - на любий пост до нього, він відповідає трьома постами

А для вас, прямо преміум опція - аж 2 сторінки :)

Ну у вас же це йшло, як величезні зашквари Детройта -- три пости та абзаци ви ще рахували.

Папрашу об'єктивності -- 2 сторінки натхнення про Хотаба не від мене.
В мене до нього лише одне питання залишилось. І все.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27108
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:51

detroytred , далі на фразу «Угу. Виник.» мовчимо. Бо не «виник». Але вам не вдалось і ми кілька сторінок ні про що.
Hotab
 
Повідомлень: 9427
З нами з: 15.02.09
Подякував: 590 раз.
Подякували: 2015 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 18:54

  Hotab написав:detroytred , далі на фразу «Угу. Виник.» мовчимо. Бо не «виник». Але вам не вдалось і ми кілька сторінок ні про що.

Да без проблем. Зливатися відмовчуванням я не робив і, маю надію, не буду.
Вибачаюсь.

Забудьте про мене.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27108
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 46034604460546064607>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Василь-Рівне і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118335
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 493221
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5873
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4063)
11.07.2023 19:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.