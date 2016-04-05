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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:01
hume написав:
Вот сильно сомневаюсь, что орки сократили бюджет на военные нужды, зачем тогда засекречивать половину бюджетных расходов, 100% порезали другие статьи. При этом у меня стойкое ощущение, что военный бюджет только вырос + выросли расходы в разделе параллельный импорт. Страны типа Армении, грузии и Турции перепродают санкционные товары со своим интересом.
орки в середньому витрачали 2,5 трлн рублів в місяць, а податків збирали 2 трлн. Тут вони витрати скоротили до 1,5 трлн, ну а доходи зросли бо був період виплати дивідендів + податковий період за минулий квартал. При цьому дивіденди за минулий рік багато що від того, що Захід продовжував купляти нафту до 6 грудня 2022 року, а нафтопродукти до 6 лютого 2023 (майже рік). З них більшу частину за дуже високими цінами. А 1,5 трлн рублів - це показники менші, за довоєнний бюджету рашки. І пенсії перед "виборами" платити не припнеш...
А тепер - головне. В орківській дезінформації пропав весь позитив про відбиття атак під Бахмутом. Навпаки - про оборону передмість Бахмута. Скоріш за все ЗСУ вже контролюють висоти західніше Кліщіївки.
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Denik
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:02
Denik написав:
А тепер - головне. В орківській дезінформації пропав весь позитив про відбиття атак під Бахмутом. Навпаки - про оборону передмість Бахмута. Скоріш за все ЗСУ вже контролюють висоти західніше Кліщіївки.
я об этом пару дней назад тоже писал. Исходя из их чатов Бахмут собираются сдавать.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:02
detroytred
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Забудьте про мене.
«Удалить чат» -> «Удалить для себя и для Хотаб?» -> «Да».
«Сфотографируй меня так, чтобы он понял, кого он потерял».
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Hotab
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:08
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:27
Успіх написав:Але все це покищо, мабуть, у мріях, чи тільки у розробках... - так як ворожі дрони літають, як хрущі над вишнями.
Я вообще офигеваю с бесконечной Санта-Барбары про потребности дорогущих Абрамсов и F-16, при том что банальными антидроновыми ружьями и 120-мм миномётами обеспечить не могут. Может за просьбы и требования Абрамсов офис президента больше лайкают ?
Очень любят пиарр зелёная команда, имхо.
Востаннє редагувалось freeze
в Вів 11 лип, 2023 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:28
vitaliiangel написав:
если бы кто то из форумчан знал способ, тебе бы его сообщили. Задрачивать дальше одних и тех же людей нет смысла.
Хех))
Так я і Бобюа ВЖЕ дають на блюдечку "способи" - просто "візьміть і розголосьте їх!"
Просто візьміть - і закиньте "будь-яким" способом у ВР/чи президенту під ніс!
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:31
Успіх , Інет є і у тебе. Чи треба «нарочним»?
Шойгу смішний.
«у нас тоже есть кассетные боеприпасы, но мы не использовали из гуманных целей. Но теперь будем» 🤣🤣🤣
На кого це розраховано? Хтось тут розуміє хороших руських? Можете пояснити?
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 11 лип, 2023 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:31
freeze написав:
Успіх написав:Але все це покищо, мабуть, у мріях, чи тільки у розробках... - так як ворожі дрони літають, як хрущі над вишнями.
Я вообще офигеваю с бесконечной Санта-Барбары про потребности дорогущих Абрамсов и F-16, при том что банальными антидроновыми ружьями и 120-мм миномёта и обеспечить не могут. Может за просьбы и требования Абрамсов офис президента больше лайкают ?
Очень любят пиарр зелёная команда, имхо.
Так отож!
Я з самого початку війни і до сьогодні бачу найбільшу проблему у дронах!
Якщо ми мали б їх чим збивати/клацали б їх, як білка горішки - то кацапи були б "сліпі" і ми мали б значну перевагу!
А так...
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:33
Успіх написав:
Просто візьміть - і закиньте "будь-яким" способом у ВР/чи президенту під ніс!
на днях буду в Киеве, поговорю с ними, что они себе думают. Супергерой 16 месяцев без женских ласок, кто будет демографию поднимать, все только языки чешут. Короче думаю, кого нибудь для твоей супруги они найдут на подмену.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 11 лип, 2023 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:37
vitaliiangel написав:
то сімейне фото натівців
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