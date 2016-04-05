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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4604460546064607
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 19:39

  Hotab написав:detroytred ,

Забудьте про мене.



«Удалить чат» -> «Удалить для себя и для Хотаб?» -> «Да».

«Сфотографируй меня так, чтобы он понял, кого он потерял». :D

Якби б було так просто від вас отделаться.

А відповідь на моє питання була і впрямь неочікувана -- ніякою відповіді.

Добре. Спробую те, чим користуються тут інші форумчани -- банальний ігнор. Ніколи ще не ігнорив нікого. Да і без кнопки буду, ліньки туди лізти розбиратися.
Напрягає тільки те, що у багатьох з цим ігнором нічого не виходило.

До речі, будівельника можете по нісу смачно клацнути. В нього за багато років не вийшло, а у вас за тиждень мабуть.
Так у нього місія ж, а у вас вийшло мимоходь. Ось що значить, що ви:
// Ах какой был ... ну настоящий п-к\\
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 19:40

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Просто візьміть - і закиньте "будь-яким" способом у ВР/чи президенту під ніс!
на днях буду в Киеве, поговорю с ними, что они себе думают. Супергерой 16 месяцев без женских ласок, кто будет демографию поднимать, все только языки чешут.



Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 19:42

  Hotab написав:Успіх , Інет є і у тебе. Чи треба «нарочним»?

Шойгу смішний.
«у нас тоже есть кассетные боеприпасы, но мы не использовали из гуманных целей. Но теперь будем» 🤣🤣🤣

Ага, не использовали ...
По Чернигову хреначили из ГРАДов кассетниками

"Гуманисты" хреновы
  Hotab написав:На кого це розраховано? Хтось тут розуміє хороших руських? Можете пояснити?

Можемо послухати ЛАДа або buratinyo
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 19:43

Саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України:
1) нова багаторічна програма підтримки для України, яка уможливить перехід з радянських до натовських стандартів тренування та доктрин.
2) утворення нової Ради Україна-НАТО, яка, як сказав Столтенберг, стане форумом для консультацій та ухвалення рішень, де "ми зустрічатимемось як рівні".
3) ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, і погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства. Це змінить шлях України з двокрокового процесу до однокрокового процесу. Ми також дали зрозуміти, що ми оголосимо про запрошення Україні приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і будуть досягнуті умови", – заявив генсек.

Коротше, Буданов був правий, коли сказав, що саміт розчарує.. Може завтра щось гарне скажуть або краще хай нам не кажуть, а роблять. По виділеному - хто із союзників проти? "Будуть досягнуті умови" - мені не подобається, умова має бути одна - закінчення війни.

ПС.
  pesikot написав:
  Hotab написав:
  detroytred написав:

Ох у вас натхнення про мене 2 сторінки . Навіть муха вже готовий шампанське мені купувати. Муха, бакарді!! Тиждень поголодуєш заради моєї любові.?

У detroytred стандартна опція - на любий пост до нього, він відповідає трьома постами
А для вас, прямо преміум опція - аж 2 сторінки :)

Я ж казала, що ця гілка крутиться навколо Хотаба)))
ПС2.
  Hotab написав:Пропоную наказати Флер (три рази), за те що ви не розрізняєте пряму мову павлухи і журналістські інтерпретації його слів.

Можете спробувати, але головне не помилитися з вибором методу покарання (щоб не дісталося (ш)пательнею "нєнароком")))
fler
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 19:45

Як Хома до Бога, так Бог до Хоми-пісікота© ;)

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:я писю кота не гладил
Цей нік пишеться, як одне слово))

Долярчик, ты опять сливу залил ?
Что начал коверкать мой ник-нейм и повторил это дважды

Если ты, аватар грёбанный, так неуважительно относишься к тому, что я помогаю ЗСУ ?
С какого хрена я должен уважительно относится к тебе ?
Спочатку була курка, чи яйце?
Спочатку була пісякота :lol:

Іншими словами - ти з давніх-давен(тобто перший) почав до мене зневажливо ставитись і далі продовжуєш в тому дусі... - то чому я маю ставитись до тебе по-іншому?

Будеш зі мною нормально балакати - то і я буду теж.
Я - дуже полюбляю "віддзеркалювати" слова і вчинки людей! :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 19:51

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:я писю кота не гладил
Цей нік пишеться, як одне слово))

Долярчик, ты опять сливу залил ?
Что начал коверкать мой ник-нейм и повторил это дважды

Если ты, аватар грёбанный, так неуважительно относишься к тому, что я помогаю ЗСУ ?
С какого хрена я должен уважительно относится к тебе ?

Регулярно! :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 19:53

  fler написав:Саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України:
1) нова багаторічна програма підтримки для України, яка уможливить перехід з радянських до натовських стандартів тренування та доктрин.
2) утворення нової Ради Україна-НАТО, яка, як сказав Столтенберг, стане форумом для консультацій та ухвалення рішень, де "ми зустрічатимемось як рівні".
3) ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, і погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства. Це змінить шлях України з двокрокового процесу до однокрокового процесу. Ми також дали зрозуміти, що ми оголосимо про запрошення Україні приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і будуть досягнуті умови", – заявив генсек.

Коротше, Буданов був правий, коли сказав, що саміт розчарує.. Може завтра щось гарне скажуть або краще хай нам не кажуть, а роблять. По виділеному - хто із союзників проти? "Будуть досягнуті умови" - мені не подобається, умова має бути одна - закінчення війни.

Пані fler, в країні де яйца по 17 гривен, а дизтопливо по 80 гривень
То спершу умови, а потім НАТА

До зелебобіків умови є
Перестаньте красти так зухвало
Перестаньте кошмарити мєрів міст

Це що, такі умови, які неможливо виконати ?
pesikot
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  #<1 ... 4604460546064607
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