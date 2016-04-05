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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:42
Hotab написав:Успіх
, Інет є і у тебе. Чи треба «нарочним»?
Шойгу смішний.
«у нас тоже есть кассетные боеприпасы, но мы не использовали из гуманных целей. Но теперь будем» 🤣🤣🤣
Ага, не использовали ...
По Чернигову хреначили из ГРАДов кассетниками
"Гуманисты" хреновы
Hotab написав:
На кого це розраховано? Хтось тут розуміє хороших руських? Можете пояснити?
Можемо послухати ЛАД
а або buratinyo
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:43
Саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України:
1) нова багаторічна програма підтримки для України, яка уможливить перехід з радянських до натовських стандартів тренування та доктрин.
2) утворення нової Ради Україна-НАТО, яка, як сказав Столтенберг, стане форумом для консультацій та ухвалення рішень, де "ми зустрічатимемось як рівні".
3) ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, і погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства. Це змінить шлях України з двокрокового процесу до однокрокового процесу. Ми також дали зрозуміти, що ми оголосимо про запрошення Україні приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і будуть досягнуті умови
", – заявив генсек.
Коротше, Буданов був правий, коли сказав, що саміт розчарує.. Може завтра щось гарне скажуть або краще хай нам не кажуть, а роблять. По виділеному - хто із союзників проти? "Будуть досягнуті умови" - мені не подобається, умова має бути одна - закінчення війни.
ПС.
pesikot написав: Hotab написав: detroytred написав:
Ох у вас натхнення про мене 2 сторінки . Навіть муха вже готовий шампанське мені купувати. Муха, бакарді!! Тиждень поголодуєш заради моєї любові.?
У detroytred
стандартна опція - на любий пост до нього, він відповідає трьома постами
А для вас, прямо преміум опція - аж 2 сторінки
Я ж казала, що ця гілка крутиться навколо Хотаба)))
ПС2.
Hotab написав:
Пропоную наказати Флер (три рази), за те що ви не розрізняєте пряму мову павлухи і журналістські інтерпретації його слів.
Можете спробувати, але головне не помилитися з вибором методу покарання (щоб не дісталося (ш)пательнею "нєнароком")))
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:51
pesikot написав: Успіх написав: vitaliiangel написав:
я писю кота не гладил
Цей нік пишеться, як одне слово))
Долярчик, ты опять сливу залил ?
Что начал коверкать мой ник-нейм и повторил это дважды
Если ты, аватар грёбанный, так неуважительно относишься к тому, что я помогаю ЗСУ ?
С какого хрена я должен уважительно относится к тебе ?
Регулярно!
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:53
fler написав:
Саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України:
1) нова багаторічна програма підтримки для України, яка уможливить перехід з радянських до натовських стандартів тренування та доктрин.
2) утворення нової Ради Україна-НАТО, яка, як сказав Столтенберг, стане форумом для консультацій та ухвалення рішень, де "ми зустрічатимемось як рівні".
3) ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, і погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства. Це змінить шлях України з двокрокового процесу до однокрокового процесу. Ми також дали зрозуміти, що ми оголосимо про запрошення Україні приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і будуть досягнуті умови
", – заявив генсек.
Коротше, Буданов був правий, коли сказав, що саміт розчарує.. Може завтра щось гарне скажуть або краще хай нам не кажуть, а роблять. По виділеному - хто із союзників проти? "Будуть досягнуті умови" - мені не подобається, умова має бути одна - закінчення війни.
Пані fler
, в країні де яйца по 17 гривен, а дизтопливо по 80 гривень
То спершу умови, а потім НАТА
До зелебобіків умови є
Перестаньте красти так зухвало
Перестаньте кошмарити мєрів міст
Це що, такі умови, які неможливо виконати ?
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:56
pesikot написав: fler написав:
Саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України:
1) нова багаторічна програма підтримки для України, яка уможливить перехід з радянських до натовських стандартів тренування та доктрин.
2) утворення нової Ради Україна-НАТО, яка, як сказав Столтенберг, стане форумом для консультацій та ухвалення рішень, де "ми зустрічатимемось як рівні".
3) ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, і погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства. Це змінить шлях України з двокрокового процесу до однокрокового процесу. Ми також дали зрозуміти, що ми оголосимо про запрошення Україні приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і будуть досягнуті умови
", – заявив генсек.
Коротше, Буданов був правий, коли сказав, що саміт розчарує.. Може завтра щось гарне скажуть або краще хай нам не кажуть, а роблять. По виділеному - хто із союзників проти? "Будуть досягнуті умови" - мені не подобається, умова має бути одна - закінчення війни.
Пані fler
, в країні де яйца по 17 гривен, а дизтопливо по 80 гривень
То спершу умови, а потім НАТА
До зелебобіків умови є
Перестаньте красти так зухвало
Перестаньте кошмарити мєрів міст
Це що, такі умови, які неможливо виконати ?
погана Ната, фу-фу такою бути:
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:56
fler написав:
Саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України:
От в мене таке враження (виходячи з проявів незадоволення Зе), що були раніше домовленості: на цьому саміті нам гарантують вступ, а через рік в Штатах урочисто приймають.
Але щось пішло не так.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:57
vitaliiangel написав:
буду в Киеве, поговорю с ними, что они себе думают.
..., все только языки чешут
Я зайве - видалив))
vitaliiangel написав:
Короче думаю, кого нибудь для твоей супруги они найдут на подмену.
Нє, нє - нехай шукають на моє місце тут, в ЗСУ))
А свою дружину я і сам поласкаю))
Може Флер свого відправить на моє місце, а я - так вже і бути - готовий на удар шпательнею)))
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:59
а система управления НАТО подразумевает абсолютность военной власти в части приобретения отдельными их субъектами за 2022..2023 годы имущества на 4 миллиона евро?
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:02
Вообще всегда говорил, что правит справедливым обществом мораль.
Без морали трудно достичь победы.
Оно классно вспоминать слова Кеннеди, что думай сначала, что ты лично сделал для государства
Но это работает только в НЛП-практиках и победоносных бесконечных и оторванных от жизни провластных видосиках.
Вручение ордена профессиональному уклонисту и трусу Кошевому, при том, что тысячи погибших хлопцев не заслужили и медальки, я оцениваю в бригаду потерявших веру.
Чем закончилось уголовное дело по брату Ермака, продававшему должности ? Минус бригада.
Хоть один депутат Верховной рады сложил полномочия и пошел в ЗСУ ?
Или их дети ? Отож. Минус бригада
Почему контрнаступление не идёт? Потому что кто-то тупой много говорил об Абрамсах, и не мог тупой головой подумать о машинах разминирования. Озвучьте имя этого мудака. За все отвечает руководитель. Оставшиеся без ног хлопцы примут извинения в некомпетентности ?
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:03
detroytred написав: fler написав:
Саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України:
От в мене таке враження (виходячи з проявів незадоволення Зе), що були раніше домовленості: на цьому саміті нам гарантують вступ, а через рік в Штатах урочисто приймають.
Але щось пішло не так.
і хто ж ті домовленості не виконав? невже Ната, погана Ната, обіцяла що буде харошою
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