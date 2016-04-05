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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 46064607460846094610>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:07

detroytred ,


В нього за багато років не вийшло, а у вас за тиждень мабуть.
Так у нього місія ж, а у вас вийшло мимоходь. Ось що значить, що ви:
// Ах какой был ... ну настоящий п-к\\


Найболісніше ранять ті, кому довіряєш і вважаєш своїм. Пробачте мені. :oops:


кабанчиків, на 250 кілометрів підвезуть, а тобі не цікаво


Це кабанчики не для арти.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лип, 2023 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:07

  flyman написав:
  detroytred написав:
  fler написав:Саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України:

От в мене таке враження (виходячи з проявів незадоволення Зе), що були раніше домовленості: на цьому саміті нам гарантують вступ, а через рік в Штатах урочисто приймають.
Але щось пішло не так.

і хто ж ті домовленості не виконав? невже Ната, погана Ната, обіцяла що буде харошою дєвочкою, її відмили, вдягнули, а вона себе поводить як базарна перекупка.

Те, що наші не зробили в частині корупції, реформ -- однозначно.
Але головну частину зробили -- воююємо. І не просто добре, а кров'ю перекриваємо недопоставки необхідного.

Те, що партнери щось мутять в своїй частині -- ну дуже ймовірно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:14

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:От в мене таке враження (виходячи з проявів незадоволення Зе), що були раніше домовленості: на цьому саміті нам гарантують вступ, а через рік в Штатах урочисто приймають.
Але щось пішло не так.

і хто ж ті домовленості не виконав? невже Ната, погана Ната, обіцяла що буде харошою дєвочкою, її відмили, вдягнули, а вона себе поводить як базарна перекупка.

Те, що наші не зробили в частині корупції, реформ -- однозначно.
Але головну частину зробили -- воююємо. І не просто добре, а кров'ю перекриваємо недопоставки необхідного.

Те, що партнери щось мутять в своїй частині -- ну дуже ймовірно.

Партнери обклали РФ, як мисливці вовка.
Тепер підсунули флажки на підні: Туреччина.
Трохи раніше на півночі Фінляндія.
Варять жабу повільно, щоб не вистрибнула.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:20

Хотаб
Я теж не святий.
І я не святий.
Так що тільки час щось може виправить (може годину, а може роки)). Лиха не тримаю.
Успіхів і вдачі!

З.и. я ж кажу -- неординарний. Поставили мене в тупік. Краще б послали.
"Клацните" будівельника ще раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:25

  pesikot написав:
  fler написав:Саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України:
1) нова багаторічна програма підтримки для України, яка уможливить перехід з радянських до натовських стандартів тренування та доктрин.
2) утворення нової Ради Україна-НАТО, яка, як сказав Столтенберг, стане форумом для консультацій та ухвалення рішень, де "ми зустрічатимемось як рівні".
3) ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, і погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства. Це змінить шлях України з двокрокового процесу до однокрокового процесу. Ми також дали зрозуміти, що ми оголосимо про запрошення Україні приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і будуть досягнуті умови", – заявив генсек.

Коротше, Буданов був правий, коли сказав, що саміт розчарує.. Може завтра щось гарне скажуть або краще хай нам не кажуть, а роблять. По виділеному - хто із союзників проти? "Будуть досягнуті умови" - мені не подобається, умова має бути одна - закінчення війни.

Пані fler, в країні де яйца по 17 гривен, а дизтопливо по 80 гривень
То спершу умови, а потім НАТА

До зелебобіків умови є
Перестаньте красти так зухвало
Перестаньте кошмарити мєрів міст

Це що, такі умови, які неможливо виконати ?

+100
Байден открытым текстом говорит Зе: прекратите коррупцию, займитесь реформами
но ермаки считают что на горбу долярчиков влезут в рай и весь цивилизованный мир закроет глаза на "барабаны и овощерезки для укрытий"...уроды мля..
как говорил великий М.М.Жванецкий: "воруйте с прибыли, но зачем же воровать с убытков?"(с)
73%е не понимают, жрут как в последний день...
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:28

Hotab
не в курсе по ми24 от поляков?
годный подгон или "металлолом"?
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:29

  flyman написав:Партнери обклали РФ, як мисливці вовка.
Тепер підсунули флажки на підні: Туреччина.
Трохи раніше на півночі Фінляндія.
Варять жабу повільно, щоб не вистрибнула.

Якщо б сплата нам, як головним учасникам цього процесу, полягала тільки матеріально (зброя, гроші, допомога, притулок), то президент і Ко не обурювалися б.
А так, гадаю, що оплата була - ще й гарантії вступу у НАТО незабаром.
Саме тому отаке обурення. Це ж не іграшки отак заявляти, майже вимагати. Від тих, від домомоги кого так залежиш.

Греків свого часу в ЄС запхали, закривши очі на все. Було б бажання.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лип, 2023 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Хоть один депутат Верховной рады сложил полномочия и пошел в ЗСУ ?
Или их дети ?

Дехто з діючих служить, з минулих ще більше, з нижчих рівнів також.
Нині у складі ЗСУ воюють депутати Роман Костенко, Сергій Рудик, Роман Лозинський та Михайло Забродський. Нардепка Яна Зінкевич створила батальйон парамедиків «Госпітальєри», який займається евакуацією з поля бою поранених українських військових. У перші місяці повномасштабної війни деякі держслужбовці, як от нардеп Володимир В’ятрович та колишній голова парламенту Андрій Парубій, боронили Київ у лавах ТрО.https://glavcom.ua/country/politics/kht ... 05885.html

За даними руху "Чесно", у місцевих радах партія "Свобода" має найбільшу частку депутатів, які пішли на фронт, таких у свободівців 22%. Наступні у рейтингу – партія "Голос" та партія "Пропозиція". За ними – "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Удар" і "Батьківщина". https://www.5.ua/polityka/khto-z-deputa ... 02552.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:31

Прохожий ,
Если ми24 в современной войне считать боевым вертолетом, то годный. Все же лучше чем сейчас с кабрирования ми8 швыряют ракеты с8. Но основную цель - убийца танков, они не выполнят. Это все прошлая эпоха.
Я бы их оставил гонять дроны. Хотя не, они не ночные.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:32

  buratinyo написав:проголосовала в этой важнейшей голосовалке - https://forum.finance.ua/topic249897.html?p=5596436#p5596436

Админы говорят, что все голосовалки анонимные, а ты уже сразу сказал, что я не проголосовал

И я тебе писал туда свою опцию, но тебе она не понравилась

Ты давай по теме вопроса, про хороших русских и кассетные боеприпасы
А то возбудился, а по сути ничего не сказал :)
pesikot
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