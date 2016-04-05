detroytred написав:От в мене таке враження (виходячи з проявів незадоволення Зе), що були раніше домовленості: на цьому саміті нам гарантують вступ, а через рік в Штатах урочисто приймають. Але щось пішло не так.
і хто ж ті домовленості не виконав? невже Ната, погана Ната, обіцяла що буде харошою дєвочкою, її відмили, вдягнули, а вона себе поводить як базарна перекупка.
Те, що наші не зробили в частині корупції, реформ -- однозначно. Але головну частину зробили -- воююємо. І не просто добре, а кров'ю перекриваємо недопоставки необхідного.
Те, що партнери щось мутять в своїй частині -- ну дуже ймовірно.
Партнери обклали РФ, як мисливці вовка. Тепер підсунули флажки на підні: Туреччина. Трохи раніше на півночі Фінляндія. Варять жабу повільно, щоб не вистрибнула.
fler написав:Саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України: 1) нова багаторічна програма підтримки для України, яка уможливить перехід з радянських до натовських стандартів тренування та доктрин. 2) утворення нової Ради Україна-НАТО, яка, як сказав Столтенберг, стане форумом для консультацій та ухвалення рішень, де "ми зустрічатимемось як рівні". 3) ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, і погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства. Це змінить шлях України з двокрокового процесу до однокрокового процесу. Ми також дали зрозуміти, що ми оголосимо про запрошення Україні приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться і будуть досягнуті умови", – заявив генсек.
Коротше, Буданов був правий, коли сказав, що саміт розчарує.. Може завтра щось гарне скажуть або краще хай нам не кажуть, а роблять. По виділеному - хто із союзників проти? "Будуть досягнуті умови" - мені не подобається, умова має бути одна - закінчення війни.
Пані fler, в країні де яйца по 17 гривен, а дизтопливо по 80 гривень То спершу умови, а потім НАТА
До зелебобіків умови є Перестаньте красти так зухвало Перестаньте кошмарити мєрів міст
Це що, такі умови, які неможливо виконати ?
+100 Байден открытым текстом говорит Зе: прекратите коррупцию, займитесь реформами но ермаки считают что на горбу долярчиков влезут в рай и весь цивилизованный мир закроет глаза на "барабаны и овощерезки для укрытий"...уроды мля.. как говорил великий М.М.Жванецкий: "воруйте с прибыли, но зачем же воровать с убытков?"(с) 73%е не понимают, жрут как в последний день...
flyman написав:Партнери обклали РФ, як мисливці вовка. Тепер підсунули флажки на підні: Туреччина. Трохи раніше на півночі Фінляндія. Варять жабу повільно, щоб не вистрибнула.
Якщо б сплата нам, як головним учасникам цього процесу, полягала тільки матеріально (зброя, гроші, допомога, притулок), то президент і Ко не обурювалися б. А так, гадаю, що оплата була - ще й гарантії вступу у НАТО незабаром. Саме тому отаке обурення. Це ж не іграшки отак заявляти, майже вимагати. Від тих, від домомоги кого так залежиш.
Греків свого часу в ЄС запхали, закривши очі на все. Було б бажання.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лип, 2023 20:36, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Хоть один депутат Верховной рады сложил полномочия и пошел в ЗСУ ? Или их дети ?
Дехто з діючих служить, з минулих ще більше, з нижчих рівнів також.
Нині у складі ЗСУ воюють депутати Роман Костенко, Сергій Рудик, Роман Лозинський та Михайло Забродський. Нардепка Яна Зінкевич створила батальйон парамедиків «Госпітальєри», який займається евакуацією з поля бою поранених українських військових. У перші місяці повномасштабної війни деякі держслужбовці, як от нардеп Володимир В’ятрович та колишній голова парламенту Андрій Парубій, боронили Київ у лавах ТрО.https://glavcom.ua/country/politics/kht ... 05885.html
За даними руху "Чесно", у місцевих радах партія "Свобода" має найбільшу частку депутатів, які пішли на фронт, таких у свободівців 22%. Наступні у рейтингу – партія "Голос" та партія "Пропозиція". За ними – "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Удар" і "Батьківщина". https://www.5.ua/polityka/khto-z-deputa ... 02552.html
Прохожий , Если ми24 в современной войне считать боевым вертолетом, то годный. Все же лучше чем сейчас с кабрирования ми8 швыряют ракеты с8. Но основную цель - убийца танков, они не выполнят. Это все прошлая эпоха. Я бы их оставил гонять дроны. Хотя не, они не ночные.