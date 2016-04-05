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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4607460846094610>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:33

  Прохожий написав:Hotab
не в курсе по ми24 от поляков?
годный подгон или "металлолом"?

Меня смутила перевозка на тягачах. Однозначно лишними не будут, но желательно конечно не доноры, а полноценные машины.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:35

  Hotab написав:Прохожий ,
Если ми24 в современной войне считать боевым вертолетом, то годный. Все же лучше чем сейчас с кабрирования ми8 швыряют ракеты с8. Но основную цель - убийца танков, они не выполнят. Это все прошлая эпоха.
Я бы их оставил гонять дроны. Хотя не, они не ночные.

Как вы оцените ка52 в качестве охотника за бронёй? Сильное у них преимущество?
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:42

  fler написав:Коротше, Буданов був правий, коли сказав, що саміт розчарує.. Може завтра щось гарне скажуть або краще хай нам не кажуть, а роблять. По виділеному - хто із союзників проти? "Будуть досягнуті умови" - мені не подобається, умова має бути одна - закінчення війни.


Доброго дня, прекрасна fler.

Щоб не було розчарування не потрібно чекати дуже багато із того, що має малу ймовірність на здійснення. Скажіть чесно - якби Ви були б на місці країн НАТО, то Ви не вважали би за потрібне почекати трохи ще, а не приймати формально Україну в своє коло?

Максимум, що можно було очікувати, це скорочення формального шляху вступу України у НАТО. І це досягнуто.

Щодо контрнаступу. Я вперше задоволений злагодженими діями ВСУ. Вже не бачу помилок, які були при звільненні Харківської області. Відчуваю гордість і чекаю повторення результатів першої чеченської війни.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:47

  detroytred написав:
  flyman написав:Партнери обклали РФ, як мисливці вовка.
Тепер підсунули флажки на підні: Туреччина.
Трохи раніше на півночі Фінляндія.
Варять жабу повільно, щоб не вистрибнула.

Якщо б сплата нам, як головним учасникам цього процесу, полягала тільки матеріально (зброя, гроші, допомога, притулок), то президент і Ко не обурювалися б.
А так, гадаю, що оплата була - ще й гарантії вступу у НАТО незабаром.
Саме тому отаке обурення. Це ж не іграшки отак заявляти, майже вимагати. Від тих, від домомоги кого так залежиш.

Греків свого часу в ЄС запхали, закривши очі на все. Було б бажання.

на зло мамі відморожу вуха
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:52

  buratinyo написав:Щодо контрнаступу. Я вперше задоволений злагодженими діями ВСУ. Вже не бачу помилок, які були при звільненні Харківської області. Відчуваю гордість і чекаю повторення результатів першої чеченської війни.

А до чого тут чеченська війна ? Деревяний ти ватник

Особенно, результаты первой чеченской, после которой была вторая чеченская
С известными результами
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:53

  hume написав:
  Hotab написав:Прохожий ,
Если ми24 в современной войне считать боевым вертолетом, то годный. Все же лучше чем сейчас с кабрирования ми8 швыряют ракеты с8. Но основную цель - убийца танков, они не выполнят. Это все прошлая эпоха.
Я бы их оставил гонять дроны. Хотя не, они не ночные.

Как вы оцените ка52 в качестве охотника за бронёй? Сильное у них преимущество?


Как вертушку назовете, так она и полетит. :D
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 20:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Там Маркус рапорт интересный написал.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:17

  Hotab написав:Прохожий ,
Если ми24 в современной войне считать боевым вертолетом, то годный. Все же лучше чем сейчас с кабрирования ми8 швыряют ракеты с8. Но основную цель - убийца танков, они не выполнят. Это все прошлая эпоха.
Я бы их оставил гонять дроны. Хотя не, они не ночные.

увы за неимением Апачей...
просто проскакивала инфа что поляки какие то ми24 глубоко модернизировали(собирались) под управляемые противотанковые, поэтому и спросил
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:18

  hume написав:Там Маркус рапорт интересный написал.

Пипець...
Одна справа, коли ми тут на форумі негаразди фундаментального рівня розглядаємо з форумчанами-фронтовиками, а коли публічна особа да ще з елітної частини вимушена виносити отаке на рівень країни ... пипець.
Імхо. Васал мого васала не мій васал...
Інакше отой замкомчастини давно був би знятий.
А так може й знімуть, лише після отакого розголосу. Може.
І не вказано Маркусом нічого про комчастини, де зам "аморальний дегенерат".
Коротше - пипець... А наче створювалось, як пілотний проект.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лип, 2023 21:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:22

  hume написав:
  Hotab написав:Прохожий ,
Если ми24 в современной войне считать боевым вертолетом, то годный. Все же лучше чем сейчас с кабрирования ми8 швыряют ракеты с8. Но основную цель - убийца танков, они не выполнят. Это все прошлая эпоха.
Я бы их оставил гонять дроны. Хотя не, они не ночные.

Как вы оцените ка52 в качестве охотника за бронёй? Сильное у них преимущество?

ИМХО при наличии современных фронтовых систем ПВО(которых увы пока недостаточно) кашки легко валятся
и как всегда соревнование "щита и меча"...
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