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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:33
Прохожий написав:Hotab
не в курсе по ми24 от поляков?
годный подгон или "металлолом"?
Меня смутила перевозка на тягачах. Однозначно лишними не будут, но желательно конечно не доноры, а полноценные машины.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:35
Hotab написав:Прохожий
,
Если ми24 в современной войне считать боевым вертолетом, то годный. Все же лучше чем сейчас с кабрирования ми8 швыряют ракеты с8. Но основную цель - убийца танков, они не выполнят. Это все прошлая эпоха.
Я бы их оставил гонять дроны. Хотя не, они не ночные.
Как вы оцените ка52 в качестве охотника за бронёй? Сильное у них преимущество?
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:42
fler написав:
Коротше, Буданов був правий, коли сказав, що саміт розчарує.. Може завтра щось гарне скажуть або краще хай нам не кажуть, а роблять. По виділеному - хто із союзників проти? "Будуть досягнуті умови" - мені не подобається, умова має бути одна - закінчення війни.
Доброго дня, прекрасна fler.
Щоб не було розчарування не потрібно чекати дуже багато із того, що має малу ймовірність на здійснення. Скажіть чесно - якби Ви були б на місці країн НАТО, то Ви не вважали би за потрібне почекати трохи ще, а не приймати формально Україну в своє коло?
Максимум, що можно було очікувати, це скорочення формального шляху вступу України у НАТО. І це досягнуто.
Щодо контрнаступу. Я вперше задоволений злагодженими діями ВСУ. Вже не бачу помилок, які були при звільненні Харківської області. Відчуваю гордість і чекаю повторення результатів першої чеченської війни.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:47
detroytred написав: flyman написав:
Партнери обклали РФ, як мисливці вовка.
Тепер підсунули флажки на підні: Туреччина.
Трохи раніше на півночі Фінляндія.
Варять жабу повільно, щоб не вистрибнула.
Якщо б сплата нам, як головним учасникам цього процесу, полягала тільки матеріально (зброя, гроші, допомога, притулок), то президент і Ко не обурювалися б.
А так, гадаю, що оплата була - ще й гарантії вступу у НАТО незабаром.
Саме тому отаке обурення. Це ж не іграшки отак заявляти, майже вимагати. Від тих, від домомоги кого так залежиш.
Греків свого часу в ЄС запхали, закривши очі на все. Було б бажання.
на зло мамі відморожу вуха
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:52
buratinyo написав:
Щодо контрнаступу. Я вперше задоволений злагодженими діями ВСУ. Вже не бачу помилок, які були при звільненні Харківської області. Відчуваю гордість і чекаю повторення результатів першої чеченської війни.
А до чого тут чеченська війна ? Деревяний ти ватник
Особенно, результаты первой чеченской, после которой была вторая чеченская
С известными результами
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:53
hume написав: Hotab написав:Прохожий
,
Если ми24 в современной войне считать боевым вертолетом, то годный. Все же лучше чем сейчас с кабрирования ми8 швыряют ракеты с8. Но основную цель - убийца танков, они не выполнят. Это все прошлая эпоха.
Я бы их оставил гонять дроны. Хотя не, они не ночные.
Как вы оцените ка52 в качестве охотника за бронёй? Сильное у них преимущество?
Как вертушку назовете, так она и полетит.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 20:54
Там Маркус рапорт интересный написал.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 21:17
Hotab написав:Прохожий
,
Если ми24 в современной войне считать боевым вертолетом, то годный. Все же лучше чем сейчас с кабрирования ми8 швыряют ракеты с8. Но основную цель - убийца танков, они не выполнят. Это все прошлая эпоха.
Я бы их оставил гонять дроны. Хотя не, они не ночные.
увы за неимением Апачей...
просто проскакивала инфа что поляки какие то ми24 глубоко модернизировали(собирались) под управляемые противотанковые, поэтому и спросил
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Додано: Вів 11 лип, 2023 21:18
hume написав:
Там Маркус рапорт интересный написал.
Пипець...
Одна справа, коли ми тут на форумі негаразди фундаментального рівня розглядаємо з форумчанами-фронтовиками, а коли публічна особа да ще з елітної частини вимушена виносити отаке на рівень країни ... пипець.
Імхо. Васал мого васала не мій васал...
Інакше отой замкомчастини давно був би знятий.
А так може й знімуть, лише після отакого розголосу. Може.
І не вказано Маркусом нічого про комчастини, де зам "аморальний дегенерат".
Коротше - пипець... А наче створювалось, як пілотний проект.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 11 лип, 2023 21:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 21:22
hume написав: Hotab написав:Прохожий
,
Если ми24 в современной войне считать боевым вертолетом, то годный. Все же лучше чем сейчас с кабрирования ми8 швыряют ракеты с8. Но основную цель - убийца танков, они не выполнят. Это все прошлая эпоха.
Я бы их оставил гонять дроны. Хотя не, они не ночные.
Как вы оцените ка52 в качестве охотника за бронёй? Сильное у них преимущество?
ИМХО при наличии современных фронтовых систем ПВО(которых увы пока недостаточно) кашки легко валятся
и как всегда соревнование "щита и меча"...
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