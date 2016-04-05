Hotab написав:Прохожий , Если ми24 в современной войне считать боевым вертолетом, то годный. Все же лучше чем сейчас с кабрирования ми8 швыряют ракеты с8. Но основную цель - убийца танков, они не выполнят. Это все прошлая эпоха. Я бы их оставил гонять дроны. Хотя не, они не ночные.
Как вы оцените ка52 в качестве охотника за бронёй? Сильное у них преимущество?
ИМХО при наличии современных фронтовых систем ПВО(которых увы пока недостаточно) кашки легко валятся и как всегда соревнование "щита и меча"...
Воно може й так. Спец у спеца завжди знайде купу недоліків. Один в другого. Самі найгарячіші спори між фахівцями. Від сантехніків (починайте як один другого переконує, що фігня повна, хоча той запевняє, що 40 років так робить і все відмінно працює) і до докторів наук (ті ще й пики лізуть бити один одному. Мабуть для доказу своєї правоти)). Але рапорт-то пов'язаний з зовсім іншим.
Здивував Маркус, так здивував. Пипець...
І ця відповідь може сама по собі? Бо вона від 3 липня. А коли рапорт Маркуса хто зна. Може учора або сьогодні.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лип, 2023 21:44, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Хоть один депутат Верховной рады сложил полномочия и пошел в ЗСУ ? Или их дети ?
Дехто з діючих служить, з минулих ще більше, з нижчих рівнів також.
Нині у складі ЗСУ воюють депутати Роман Костенко, Сергій Рудик, Роман Лозинський та Михайло Забродський. Нардепка Яна Зінкевич створила батальйон парамедиків «Госпітальєри», який займається евакуацією з поля бою поранених українських військових. У перші місяці повномасштабної війни деякі держслужбовці, як от нардеп Володимир В’ятрович та колишній голова парламенту Андрій Парубій, боронили Київ у лавах ТрО.
1. Давайте отстраним от обсуждения действующих высокопоставленных сотрудников СБУ и генералов ВСУ, которые по определению должны были встать на защиту Родины. 2 Я не очень понимаю фразу в первый месяц войны Вятрович и Парубий были в ТРО. Имхо, как я понимаю, эти кадры были в неких добровольческих формированиях ТРО, иначе они как Успех до сих пор были в ЗСУ. 3. Что такое создали батальон парамедиков, у меня вообще взрыв мозга, у нас есть медицинская рота, не надо пиара, поступай, служи, спасай
Как для Советско-Россиянский техники, ка-52 вполне неплохая машина. Тем более авионники импортной напихали. Слабые места есть, они изучены. Тем более есть трофейная машина. Эпично, когда ее со Стугны сняли. Ее система предупреждения об облучении лазером должна была оповестить екипаж. Но нет. Впрочем там ПТРК-ники схитрили и луч на цель наложили в последний момент уже после пуска. Возможно это и погубило кацапов, что они не отреагировали.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лип, 2023 21:52, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Как для Советско-Россиянский техники, ка-52 вполне неплохая машина. Тем более авионники импортной напихали. Слабые места есть, они изучены. Тем более есть трофейная машина. Эпично, когда ее со Стугны сняли. Ее система предупреждения об облучении лазером должна была оповестить екипаж. Но нет. Впрочем там ПТРК-ники схитрили и луч на цель наложили в последний момент уже после пуска. Возможно это и погубило кацапов, что они не отреагировали.
Где то видел, что вести прицельный огонь ракетами можно только с зависнувшего положения, чтоб вести ракету до цели. Предположил как в стугне. Наверное в таком положении их и снимают, то со стугны, то с джавелина. Можно предположить, что у пилотов не было оповещения потому что стугна не самозахватывает цели?
Может сигнал о захвате лазером чисто дописали (у них на этом весь впк строится), подумали что в здравом уме наводить лазером на вертолет не будут