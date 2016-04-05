RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 46084609461046114612>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:24

  Прохожий написав:
  hume написав:
  Hotab написав:Прохожий ,
Если ми24 в современной войне считать боевым вертолетом, то годный. Все же лучше чем сейчас с кабрирования ми8 швыряют ракеты с8. Но основную цель - убийца танков, они не выполнят. Это все прошлая эпоха.
Я бы их оставил гонять дроны. Хотя не, они не ночные.

Как вы оцените ка52 в качестве охотника за бронёй? Сильное у них преимущество?

ИМХО при наличии современных фронтовых систем ПВО(которых увы пока недостаточно) кашки легко валятся
и как всегда соревнование "щита и меча"...

Вроде как эти самые КА-52 сбивают весьма успешно
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8131
З нами з: 31.08.09
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:27

  hume написав:Там Маркус рапорт интересный написал.

уже и ответ выложили
https://glavcom.ua/img/forall/u/187/59/ ... D8975.jpeg

По подсчетам Kiel Institute, США пока пообещали предоставить наибольшую финансовую поддержку Украины. Это 71 миллиард евро военная, финансовая и гуманитарная помощь с начала 2022 года.

На втором месте института Евросоюза, которые пообещали предоставить 35 миллиардов евро.

Великобритания и Германия – по 11 миллиардов евро.


Япония – 7 миллиардов долларов.

https://24tv.ua/economy/ru/voennaja-pom ... 4_n2351104


откуда в сша евро хз. думаю очепятка
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 11 лип, 2023 21:31, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18266
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2167 раз.
Подякували: 3104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:30

buratinyo
Достаточно того, что ты трындишь, что я голосовал

Голосовалки - анонимные

Все дальнейшие твои утверждения - трындежь
А трындеть в приличном обществе - не камильфо :)

Так что там про кассетные боеприпасы ? Напишешь
Или будешь трындеть, как любой "хороший русский"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8131
З нами з: 31.08.09
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:39

  vitaliiangel написав:
  hume написав:Там Маркус рапорт интересный написал.

уже и ответ выложили
https://glavcom.ua/img/forall/u/187/59/ ... D8975.jpeg

Воно може й так. Спец у спеца завжди знайде купу недоліків. Один в другого. Самі найгарячіші спори між фахівцями. Від сантехніків (починайте як один другого переконує, що фігня повна, хоча той запевняє, що 40 років так робить і все відмінно працює) і до докторів наук (ті ще й пики лізуть бити один одному. Мабуть для доказу своєї правоти)).
Але рапорт-то пов'язаний з зовсім іншим.

Здивував Маркус, так здивував. Пипець...

І ця відповідь може сама по собі? Бо вона від 3 липня. А коли рапорт Маркуса хто зна. Може учора або сьогодні.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лип, 2023 21:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27116
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ой+ написав:
  freeze написав:Хоть один депутат Верховной рады сложил полномочия и пошел в ЗСУ ?
Или их дети ?

Дехто з діючих служить, з минулих ще більше, з нижчих рівнів також.
Нині у складі ЗСУ воюють депутати Роман Костенко, Сергій Рудик, Роман Лозинський та Михайло Забродський. Нардепка Яна Зінкевич створила батальйон парамедиків «Госпітальєри», який займається евакуацією з поля бою поранених українських військових. У перші місяці повномасштабної війни деякі держслужбовці, як от нардеп Володимир В’ятрович та колишній голова парламенту Андрій Парубій, боронили Київ у лавах ТрО.

1. Давайте отстраним от обсуждения действующих высокопоставленных сотрудников СБУ и генералов ВСУ, которые по определению должны были встать на защиту Родины.
2 Я не очень понимаю фразу в первый месяц войны Вятрович и Парубий были в ТРО. Имхо, как я понимаю, эти кадры были в неких добровольческих формированиях ТРО, иначе они как Успех до сих пор были в ЗСУ.
3. Что такое создали батальон парамедиков, у меня вообще взрыв мозга, у нас есть медицинская рота, не надо пиара, поступай, служи, спасай
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20198
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7736 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:48

Как для Советско-Россиянский техники, ка-52 вполне неплохая машина. Тем более авионники импортной напихали. Слабые места есть, они изучены. Тем более есть трофейная машина.
Эпично, когда ее со Стугны сняли. Ее система предупреждения об облучении лазером должна была оповестить екипаж. Но нет. Впрочем там ПТРК-ники схитрили и луч на цель наложили в последний момент уже после пуска. Возможно это и погубило кацапов, что они не отреагировали.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 11 лип, 2023 21:52, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 9430
З нами з: 15.02.09
Подякував: 590 раз.
Подякували: 2015 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:51

  detroytred написав:[
І ця відповідь може сама по собі? Бо вона від 3 липня. А коли рапорт Маркуса хто зна. Може учора або сьогодні.

В рапорте дата 10.07
hume
 
Повідомлень: 9032
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1829 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:55

  hume написав:
  detroytred написав:[
І ця відповідь може сама по собі? Бо вона від 3 липня. А коли рапорт Маркуса хто зна. Може учора або сьогодні.

В рапорте дата 10.07

Отож.
А про оті недоліки (в Маркуса) так на відео 3 штурмової бригади таких же самих повно. Яка там мова жестів))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27116
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 21:57

  Hotab написав:Как для Советско-Россиянский техники, ка-52 вполне неплохая машина. Тем более авионники импортной напихали. Слабые места есть, они изучены. Тем более есть трофейная машина.
Эпично, когда ее со Стугны сняли. Ее система предупреждения об облучении лазером должна была оповестить екипаж. Но нет. Впрочем там ПТРК-ники схитрили и луч на цель наложили в последний момент уже после пуска. Возможно это и погубило кацапов, что они не отреагировали.

Где то видел, что вести прицельный огонь ракетами можно только с зависнувшего положения, чтоб вести ракету до цели. Предположил как в стугне. Наверное в таком положении их и снимают, то со стугны, то с джавелина.
Можно предположить, что у пилотов не было оповещения потому что стугна не самозахватывает цели?

Может сигнал о захвате лазером чисто дописали (у них на этом весь впк строится), подумали что в здравом уме наводить лазером на вертолет не будут
hume
 
Повідомлень: 9032
З нами з: 27.12.12
Подякував: 932 раз.
Подякували: 1829 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:06

hume , пуски с висения имеют свой плюс: рлс ПВО-ников не видит неподвижную цель.
Что касается информирование об облучении лазером - это ж несложная штука. На танках стоит .
Hotab
 
Повідомлень: 9430
З нами з: 15.02.09
Подякував: 590 раз.
Подякували: 2015 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 46084609461046114612>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118337
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 493229
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5873
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4067)
11.07.2023 22:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.