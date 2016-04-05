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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4609461046114612>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:07

  detroytred написав:А коли рапорт Маркуса хто зна. Може учора або сьогодні.

https://glavcom.ua/img/forall/u/187/59/ ... 4/2-27.jpg
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:08

  buratinyo написав:Скажіть чесно - якби Ви були б на місці країн НАТО, то Ви не вважали би за потрібне почекати трохи ще, а не приймати формально Україну в своє коло?

Шановний, buratinyo
Почекати чого? Коли від України залишаться руїни та/або до останього українця?((
Країни-партнери утилізували стару зброю, випробують зараз нову, гарними темпами розвивають власну військову промисловість, оновлюють національні армії, вчаться на нашому досвіді ведення війни… Наші біженці вирішують їх демографічні питання та створюють їхні ВВП.. Послаблення кацапії однаково вигідне ЄС (як гарантія безпеки) та Китаю (для перетворення рф на свого сателліта). За те, щоб їм жилося добре та безпечно, Україна щодня платить життями наших людей і руйнуванням економіки (читай – руйнуванням нашого життя). Вони зацікавлені швидше закінчити війну? Ні. Їх влаштовує, що жаба вариться повільно. А я б хотіла, щоб вони себе поставили на наше місце.

  buratinyo написав:Максимум, що можно було очікувати, це скорочення формального шляху вступу України у НАТО. І це досягнуто.

Не впевнена, що це максимум наших очікувань.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:17

  fler написав:Не впевнена, що це максимум наших очікувань.

Нам прямым текстом кричат что нужно делать, но главнокомандующий иногда начинает разговаривать с позиции, что нам должны. И так до краёв налили денег, ими нужно правильно распорядиться.

У нас нардепку взяли, которая заанималась помощью в незаконном пересечении границы за 5 тысяч уе. И каждый день одно и то же, даже во время войны чиновники не могут пропустить мимо себя.
Востаннє редагувалось hume в Вів 11 лип, 2023 22:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:21

Як все набридло...

Не пиши негативу - орки будуть реготати...
Не пиши позитиву - орки будуть знати/здогадуватись плани...

Плять, а що писати, то??????!!!!!!
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:21

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:А коли рапорт Маркуса хто зна. Може учора або сьогодні.

https://glavcom.ua/img/forall/u/187/59/ ... 4/2-27.jpg

Успіх, береш рапорт за взірець, і вперід, бути писарем ти вмієш
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:22

  hume написав:
  fler написав:Не впевнена, що це максимум наших очікувань.

Нам прямым текстом кричат что нужно делать, но главнокомандующий иногда начинает разговаривать с позиции, что нам должны.

У нас нардепку взяли, которая заанималась помощью в незаконном пересечении границы за 5 тысяч уе. И каждый день одно и то же, даже во время войны чиновники не могут пропустить мимо себя.

увы...
это мне напомнило старый анекдот про бармена и проверяющего с налоговой...
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:28

За крок до перевороту думок©

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:А коли рапорт Маркуса хто зна. Може учора або сьогодні.

https://glavcom.ua/img/forall/u/187/59/ ... 4/2-27.jpg

Успіх, береш рапорт за взірець, і вперід, бути писарем ти вмієш

Так куди солдата переведуть "нижче"? :D
Це раз, а друге -
Прочитавши той рапорт - думаю, що тут 90% також би підписались під цим рапортом ;)
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:38

  Успіх написав:Прочитавши той рапорт - думаю, що тут 90% також би підписались під цим рапортом ;)

А потім народ дивується та претензії висуває, чому я сам добровільно не бігу (розгрібати оте все). Ще й наче винен комусь і за щось.
З моєю тягою до справедливості ... та ну на... залишків здоров'я не вистачить.
Ще й, в кращому разі, просто дурнем виставлять. В некращому -- підставлять.

Так що тільки згідно визначення потреби мобістами.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:"Клацните" будівельника ще раз.
Не буди лихо -поки воно тихо.
Поки я мовчу - ти виглядаєш неадекватом але з надією на видужування
Як тільки я почну згадувати - ти відразу перетворюєшся в Паніковського..якому не подають..
Отже по пунктам
Перший
Десь два роки я звернув твою увагу що ти здурі відповідаєш трьома повідомленнями на одне опонента.
ти довго викаблучувався , але вкінці кінців змінив стиль - це плюс мені( я перший звернув твою увагу на річ по якій ти погано виглядаєш і змусив тебе виглядати краще, нормальний би за це подякував - але від Паніковського цього не діждешся + добре для форуму - рівно в три рази зменшилось кількість твоїх флудових повідомлень
Другий
Я змусив тебе спустити щоки і зняти треуголку Наполеона..
Як приклад
А спробуй за останній рік знайти свою форму звернення до форумчан типу
Как я указывал...
Не знаходиш - то то ж , а подивись з чого починав.Отак тебе перетворили з надмінного півня в простого пенсіонера - це в основному плюс тобі, бо твоя форма(знання) стали відповыдати твоєму реальному наповненню
Третій
Мова, я звичайно памятаю твою версію що ти перейшов не тому що тобі Будівельник тикав з початку війни , а тому що Кабмін прийняв рішення по мові і ти його виконав...
Але тоді тобі прийдеться признати що
або Будівельник керує мовними процесами в Кабміні
або як мінімум має вплив на це
Бо Будівельник питання використання тобою на форумі мови агресора підняв на рік швидше ніж прийняв закон Кабмін
Знову плюси в мене - мінуси тобі
Четвертий
Ти повністю виключив економічні питання з свого репертуару і зайвий раз вже мовчиш про вплив можновладців і Кіосакі...
Нагадати з ким ти найбільше дискутував на ці теми
Пятий
Поки що не повністю реалізований, але маю надію що ти прислухаєшся до мого твердження що твоя позиція розбещує долярчиків більше ніж їм наносить шкоди їх власна дурість..

Так що чим більше будеш прислухатись до моїх побажань - тим розумнішим будеш виглядати на цих сторінках.
Те що порозумнішаєш в житті - в мене ілюзій нема..але хоч так.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:50

  Успіх написав:Не пиши негативу - орки будуть реготати...
может пиши такое чтобы орки сдохли со смеху?
vitaliiangel
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