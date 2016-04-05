Додано: Вів 11 лип, 2023 22:50

detroytred написав: "Клацните" будівельника ще раз. "Клацните" будівельника ще раз.

Не буди лихо -поки воно тихо.Поки я мовчу - ти виглядаєш неадекватом але з надією на видужуванняЯк тільки я почну згадувати - ти відразу перетворюєшся в Паніковського..якому не подають..Отже по пунктамДесь два роки я звернув твою увагу що ти здурі відповідаєш трьома повідомленнями на одне опонента.ти довго викаблучувався , але вкінці кінців змінив стиль - це плюс мені( я перший звернув твою увагу на річ по якій ти погано виглядаєш і змусив тебе виглядати краще, нормальний би за це подякував - але від Паніковського цього не діждешся + добре для форуму - рівно в три рази зменшилось кількість твоїх флудових повідомленьЯ змусив тебе спустити щоки і зняти треуголку Наполеона..Як прикладА спробуй за останній рік знайти свою форму звернення до форумчан типуКак я указывал...Не знаходиш - то то ж , а подивись з чого починав.Отак тебе перетворили з надмінного півня в простого пенсіонера - це в основному плюс тобі, бо твоя форма(знання) стали відповыдати твоєму реальному наповненнюМова, я звичайно памятаю твою версію що ти перейшов не тому що тобі Будівельник тикав з початку війни , а тому що Кабмін прийняв рішення по мові і ти його виконав...Але тоді тобі прийдеться признати щоабо Будівельник керує мовними процесами в Кабмініабо як мінімум має вплив на цеБо Будівельник питання використання тобою на форумі мови агресора підняв на рік швидше ніж прийняв закон КабмінЗнову плюси в мене - мінуси тобіТи повністю виключив економічні питання з свого репертуару і зайвий раз вже мовчиш про вплив можновладців і Кіосакі...Нагадати з ким ти найбільше дискутував на ці темиПоки що не повністю реалізований, але маю надію що ти прислухаєшся до мого твердження що твоя позиція розбещує долярчиків більше ніж їм наносить шкоди їх власна дурість..Так що чим більше будеш прислухатись до моїх побажань - тим розумнішим будеш виглядати на цих сторінках.Те що порозумнішаєш в житті - в мене ілюзій нема..але хоч так.