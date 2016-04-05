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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4610461146124613>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Плять, а що писати, то?
Нічого не пиши
Купи книжку Кіосакі - дейтройт вважає що тобі варто її почитати
Хоча я б на твому місці почав з Карнегі, там простіше...хоча якщо сам не проаналізуєш прочитане то точно так само не потрібно як і Кіосакі
Ще можеш почитати Залужного...
Також можеш вивчити статут - дивишся дослужишся до лейтенанта..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:53

Життя - ти таке класне і різнобарвне!)))

detroytred
А хто ж знав що тут загалом таке?)))
А хто ж знав, що тут таке командування?)))

Ще й двері сюди зробили лише на "вхід" - а на "вихід" - то хіба через стіну виходити))

Тому тут добровольці дивуються-ненадивуються)) зляться-неназляться))) - що добровільно зайти у "двері" - можна, вийти ДОБРОВІЛЬНО - вже ні! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:56

Шоу Бені Хілла)))

  budivelnik написав:дивишся дослужишся до лейтенанта..
Щоб потім писати рапор на "пониження"?)))
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:58

Будівельник
Ще й від тебе відбиватися наприкінці дня, я не потягну. Не ображайся))

По діагоналі глянув і що? По сотому колу спростовувати, пояснювати? Навіщо?
Тим паче, що мова була про щелбана за що саме? Отож.
В даному випадку, що Хотабу вдалось мене поставити в тупік.
А ти про що несеш? Про свої "досягнення".

Ну навчись нарешті бачити предмет розмови.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:59

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Не пиши негативу - орки будуть реготати...
может пиши такое чтобы орки сдохли со смеху?

Можу написати таке, що обіс.ру.ться від страху - але це напевно буде натяк і вони встигнуть закупитись туалетним папером? :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 23:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ну навчись нарешті бачити предмет розмови.
Обовязково навчусь ...але після того як ти признаєш що влайні по вуха як по життю так і на цих сторінках..
А лазити по сотні сторінок яку пропустив бо не заходив на форум в звязку з більш важливими справами щоб знайти чим там дурник/пенсіонер тішиться і за що кому щелбани роздає - мені западло.
Не вартуєш ти мого часу.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 23:02

  budivelnik написав:
  Успіх написав:Плять, а що писати, то?
Нічого не пиши
Купи книжку Кіосакі - дейтройт вважає що тобі варто її почитати
Хоча я б на твому місці почав з Карнегі, там простіше...хоча якщо сам не проаналізуєш прочитане то точно так само не потрібно як і Кіосакі
Ще можеш почитати Залужного...
Також можеш вивчити статут - дивишся дослужишся до лейтенанта..

Не треба вчергове ля-ля.
Детройт Успіху Кіосакі не радив, бо Успіх аналогічними авторами й так вже увесь форум закидав.

Згадай стосовно чого я згадую в дискусії з тобою отого Кіосакі.
А не є Кіосакі, так і тулиш його, як тобі схотілося. Недоречно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 23:03

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ну навчись нарешті бачити предмет розмови.
Обовязково навчусь ...але після того як ти признаєш що влайні по вуха як по життю так і на цих сторінках..
А лазити по сотні сторінок яку пропустив бо не заходив на форум в звязку з більш важливими справами щоб знайти чим там дурник/пенсіонер тішиться і за що кому щелбани роздає - мені западло.
Не вартуєш ти мого часу.

Не вартує твого часу?
Так забудь.
Але ж у тебе місія...
Ти визначся-то.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 23:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Успіх аналогічними авторами й так вже увесь форум закидав.
Долярчики ж мавпочки
Вони повністю копіюють тих хто їм подобається..
От вийшов з надутими щоками наполеон в треуголці і почав вказувати ..при чому жодного власного твердження-все ссилки на когось...
Так і долярчики, море ЧОГОСЬ накидали - а що кидали і навіщо -не знають.
А все тому що копія гірша оригінала
А у нас оригінал ще те лайно.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 23:06

  Успіх написав:detroytred
А хто ж знав що тут загалом таке?)))

Для об'єктивності - ні.
Різні частини. Всюди все по-різному.
Лотерея. Могли б до Фрііза потрапити. І зараз би розповідали інше.
detroytred
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