|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 11 лип, 2023 22:53
Успіх написав:
Плять, а що писати, то?
Нічого не пиши
Купи книжку Кіосакі - дейтройт вважає що тобі варто її почитати
Хоча я б на твому місці почав з Карнегі, там простіше...хоча якщо сам не проаналізуєш прочитане то точно так само не потрібно як і Кіосакі
Ще можеш почитати Залужного...
Також можеш вивчити статут - дивишся дослужишся до лейтенанта..
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26339
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 2925 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 11 лип, 2023 22:53
detroytred
А хто ж знав що тут загалом таке?)))
А хто ж знав, що тут таке командування?)))
Ще й двері сюди зробили лише на "вхід" - а на "вихід" - то хіба через стіну виходити))
Тому тут добровольці дивуються-ненадивуються)) зляться-неназляться))) - що добровільно зайти у "двері" - можна, вийти ДОБРОВІЛЬНО - вже ні!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5078
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 821 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Вів 11 лип, 2023 22:56
budivelnik написав:
дивишся дослужишся до лейтенанта..
Щоб потім писати рапор на "пониження"?)))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5078
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 821 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Вів 11 лип, 2023 22:58
Будівельник
Ще й від тебе відбиватися наприкінці дня, я не потягну. Не ображайся))
По діагоналі глянув і що? По сотому колу спростовувати, пояснювати? Навіщо?
Тим паче, що мова була про щелбана за що саме? Отож.
В даному випадку, що Хотабу вдалось мене поставити в тупік.
А ти про що несеш? Про свої "досягнення".
Ну навчись нарешті бачити предмет розмови.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27123
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5078
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 821 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Вів 11 лип, 2023 23:01
detroytred написав:
Ну навчись нарешті бачити предмет розмови.
Обовязково навчусь ...але після того як ти признаєш що влайні по вуха як по життю так і на цих сторінках..
А лазити по сотні сторінок яку пропустив бо не заходив на форум в звязку з більш важливими справами щоб знайти чим там дурник/пенсіонер тішиться і за що кому щелбани роздає - мені западло.
Не вартуєш ти мого часу.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26339
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 2925 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 11 лип, 2023 23:02
budivelnik написав: Успіх написав:
Плять, а що писати, то?
Нічого не пиши
Купи книжку Кіосакі - дейтройт вважає що тобі варто її почитати
Хоча я б на твому місці почав з Карнегі, там простіше...хоча якщо сам не проаналізуєш прочитане то точно так само не потрібно як і Кіосакі
Ще можеш почитати Залужного...
Також можеш вивчити статут - дивишся дослужишся до лейтенанта..
Не треба вчергове ля-ля.
Детройт Успіху Кіосакі не радив, бо Успіх аналогічними авторами й так вже увесь форум закидав.
Згадай стосовно чого я згадую в дискусії з тобою отого Кіосакі.
А не є Кіосакі, так і тулиш його, як тобі схотілося. Недоречно.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27123
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лип, 2023 23:03
budivelnik написав: detroytred написав:
Ну навчись нарешті бачити предмет розмови.
Обовязково навчусь ...але після того як ти признаєш що влайні по вуха як по життю так і на цих сторінках..
А лазити по сотні сторінок яку пропустив бо не заходив на форум в звязку з більш важливими справами щоб знайти чим там дурник/пенсіонер тішиться і за що кому щелбани роздає - мені западло.
Не вартуєш ти мого часу.
Не вартує твого часу?
Так забудь.
Але ж у тебе місія...
Ти визначся-то.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27123
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лип, 2023 23:06
detroytred написав:
Успіх аналогічними авторами й так вже увесь форум закидав.
Долярчики ж мавпочки
Вони повністю копіюють тих хто їм подобається..
От вийшов з надутими щоками наполеон в треуголці і почав вказувати ..при чому жодного власного твердження-все ссилки на когось...
Так і долярчики, море ЧОГОСЬ накидали - а що кидали і навіщо -не знають.
А все тому що копія гірша оригінала
А у нас оригінал ще те лайно.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26339
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 2925 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 11 лип, 2023 23:06
Успіх написав:detroytred
А хто ж знав що тут загалом таке?)))
Для об'єктивності - ні.
Різні частини. Всюди все по-різному.
Лотерея. Могли б до Фрііза потрапити. І зараз би розповідали інше.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27123
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|118338
|
|
|6076
|493234
|
|
|1
|5873
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|