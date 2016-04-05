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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 лип, 2023 23:08
detroytred написав:
Ти визначся-то.
Не вказуй що робити і просто залишишся в лайні, а не підеш по курсу корабля.
Це хоч зрозуміло
ПС
в мене все ефективно
ти пишеш в три рази менше і українською
щоки не надуваєш
нікому не вказуєш
так бовтаєшся як ла.но в ополонці..добре що вода холодна і смороду не чути.
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budivelnik
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Додано: Вів 11 лип, 2023 23:11
budivelnik написав: detroytred написав:
Успіх аналогічними авторами й так вже увесь форум закидав.
Долярчики ж мавпочки
Вони повністю копіюють тих хто їм подобається..
От вийшов з надутими щоками наполеон в треуголці і почав вказувати ..при чому жодного власного твердження-все ссилки на когось...
Так і долярчики, море ЧОГОСЬ накидали - а що кидали і навіщо -не знають.
А все тому що копія гірша оригінала
А у нас оригінал ще те лайно.
Мавпочки, наполеони))
Ваша оцінка інших дуже)) суб'єктивна.
Пишіть про себе більше...
Ніж оцінювати інших негативно.
І буде вам щастя або шана. Чого ви там від форуму бажаєте.
Сорян, все забуваю, що у вас же тут місія, а не спілкування на форумі. Не задоволення від спілкування.
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detroytred
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Додано: Вів 11 лип, 2023 23:17
budivelnik написав: detroytred написав:
Ти визначся-то.
Не вказуй що робити і просто залишишся в лайні, а не підеш по курсу корабля.
Суворо мені вказав))
А навіщо?
Тобі-то яка різниця де я і як мені?
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detroytred
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Додано: Вів 11 лип, 2023 23:19
Пляяяяя..... я тут мнусь натякнути про інсайд/свіжачок... про гарні новини... - а тут вже все по поличках розклали>>>
Добре хоч не сказали головного
Ну тоді про ворожу техніку...
- можна ж писати - то... все ж таки приснився сон
що орки уїпали, залишивши лише піони(які далеко і твердо б'ють)
Але ж, думаю/маю надію, що і піони їхні ми маємо чим достати!
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Додано: Вів 11 лип, 2023 23:27
detroytred написав:
Могли б до Фрііза потрапити. І зараз би розповідали інше.
А що - Фріз у меді купається? Якщо так - то знімаю капелюха зі словами - "пощастило, так пощастило!"👍
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Додано: Вів 11 лип, 2023 23:33
Успіх написав: detroytred написав:
Могли б до Фрііза потрапити. І зараз би розповідали інше.
А що - Фріз у меді купається? Якщо так - то знімаю капелюха зі словами - "пощастило, так пощастило!"👍
В порівнянні з вашим підрозділом, там більше ладу. Так видно з ваших і його повідомлень.
Простіший приклад: до нього їдуть, дивляться та беруть відношення, щоб туди потрапити служити. Навіть саме командування допомагає з цим.
А вам хочуть прислати. нових таких ... що комбат домовляється, щоб не присилали нікого.
Важко ж у вас в обох. Легше було б коли частина біля хати. Пішака дійти... Ночуєш вдома. Навіть обідаєш. Ще й жінка там же служить.
Умовно легче. Бо в порівнянні з цивільними...
Коротше:
Слава Героям!
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 11 лип, 2023 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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detroytred
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Додано: Вів 11 лип, 2023 23:40
Успіх написав:detroytred
А хто ж знав що тут загалом таке?)))
А хто ж знав, що тут таке командування?)))
Ще й двері сюди зробили лише на "вхід" - а на "вихід" - то хіба через стіну виходити))
Тому тут добровольці дивуються-ненадивуються)) зляться-неназляться))) - що добровільно зайти у "двері" - можна, вийти ДОБРОВІЛЬНО - вже ні!
Успех в тебе двое дітей,в мене сусід вже дембільнувся жінка 3 дитину народила.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 23:40
hume написав: detroytred написав:
У росії 10 липня був застрелений Станіслав Ржицький – капітан 2 рангу і колишній командир підводного човна «Краснодар», з якого ракетами «Калібр» обстрілювали Україну. Його могли ліквідувати свої ж за відмову виконувати накази», повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram. Там зазначили, що, за даними української розвідки, російський командир завдавав ракетних ударів по українських містах, зокрема, по Вінниці.Однак пізніше він дійшов висновку, що такі ракетні удари є неефективними та створюють великі ризики для цивільних.
«l
Как то не верится что человек с такими убеждениями смог дослужиться до капитана.
Я вот только не понял он был капитаном, или он и есть капитан. В новостях было написано что он зам командира по мобилизационной работе, или как то так.
Вполне мог. Просто хороший офицер, который всерьёз воспринимает свои обязанности и свою роль. При этом настроенный воевать с противником, а не бомбить мирное население.
Честный офицер.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 23:46
Успіх написав:
Пляяяяя..... я тут мнусь натякнути про інсайд/свіжачок... про гарні новини... - а тут вже все по поличках розклали>>>
Добре хоч не сказали головного
Ну тоді про ворожу техніку...
- можна ж писати - то... все ж таки приснився сон
що орки уїпали, залишивши лише піони(які далеко і твердо б'ють)
Але ж, думаю/маю надію, що і піони їхні ми маємо чим достати!
По піонам круто. Дякую за позитивну інфо. Ці штуки лічені.
2 ЛАД: звідки у вас достовірні дані по командиру підлодки?
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