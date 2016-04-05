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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4610461146124613
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 23:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ти визначся-то.
Не вказуй що робити і просто залишишся в лайні, а не підеш по курсу корабля.

Це хоч зрозуміло
ПС
в мене все ефективно
ти пишеш в три рази менше і українською
щоки не надуваєш
нікому не вказуєш
так бовтаєшся як ла.но в ополонці..добре що вода холодна і смороду не чути.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 23:11

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Успіх аналогічними авторами й так вже увесь форум закидав.
Долярчики ж мавпочки
Вони повністю копіюють тих хто їм подобається..
От вийшов з надутими щоками наполеон в треуголці і почав вказувати ..при чому жодного власного твердження-все ссилки на когось...
Так і долярчики, море ЧОГОСЬ накидали - а що кидали і навіщо -не знають.
А все тому що копія гірша оригінала
А у нас оригінал ще те лайно.

Мавпочки, наполеони))

Ваша оцінка інших дуже)) суб'єктивна.
Пишіть про себе більше...
Ніж оцінювати інших негативно.

І буде вам щастя або шана. Чого ви там від форуму бажаєте.
Сорян, все забуваю, що у вас же тут місія, а не спілкування на форумі. Не задоволення від спілкування.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 23:17

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ти визначся-то.
Не вказуй що робити і просто залишишся в лайні, а не підеш по курсу корабля.

Суворо мені вказав))
А навіщо?

Тобі-то яка різниця де я і як мені?
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 23:19

Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))

Пляяяяя..... я тут мнусь натякнути про інсайд/свіжачок... про гарні новини... - а тут вже все по поличках розклали>>> :evil:

Добре хоч не сказали головного ;)

Ну тоді про ворожу техніку...
- можна ж писати - то... все ж таки приснився сон :D що орки уїпали, залишивши лише піони(які далеко і твердо б'ють)
Але ж, думаю/маю надію, що і піони їхні ми маємо чим достати!
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 23:27

Невже добре там, де нас нема?)))

  detroytred написав:Могли б до Фрііза потрапити. І зараз би розповідали інше.
А що - Фріз у меді купається? Якщо так - то знімаю капелюха зі словами - "пощастило, так пощастило!"👍
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 23:33

  Успіх написав:
  detroytred написав:Могли б до Фрііза потрапити. І зараз би розповідали інше.
А що - Фріз у меді купається? Якщо так - то знімаю капелюха зі словами - "пощастило, так пощастило!"👍

В порівнянні з вашим підрозділом, там більше ладу. Так видно з ваших і його повідомлень.

Простіший приклад: до нього їдуть, дивляться та беруть відношення, щоб туди потрапити служити. Навіть саме командування допомагає з цим.
А вам хочуть прислати. нових таких ... що комбат домовляється, щоб не присилали нікого.

Важко ж у вас в обох. Легше було б коли частина біля хати. Пішака дійти... Ночуєш вдома. Навіть обідаєш. Ще й жінка там же служить.
Умовно легче. Бо в порівнянні з цивільними...

Коротше:
Слава Героям!
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лип, 2023 23:41, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 23:40

  Успіх написав:detroytred
А хто ж знав що тут загалом таке?)))
А хто ж знав, що тут таке командування?)))

Ще й двері сюди зробили лише на "вхід" - а на "вихід" - то хіба через стіну виходити))

Тому тут добровольці дивуються-ненадивуються)) зляться-неназляться))) - що добровільно зайти у "двері" - можна, вийти ДОБРОВІЛЬНО - вже ні! :lol:

Успех в тебе двое дітей,в мене сусід вже дембільнувся жінка 3 дитину народила.
kvewsik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 23:40

  hume написав:
  detroytred написав:У росії 10 липня був застрелений Станіслав Ржицький – капітан 2 рангу і колишній командир підводного човна «Краснодар», з якого ракетами «Калібр» обстрілювали Україну. Його могли ліквідувати свої ж за відмову виконувати накази», повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram. Там зазначили, що, за даними української розвідки, російський командир завдавав ракетних ударів по українських містах, зокрема, по Вінниці.

Однак пізніше він дійшов висновку, що такі ракетні удари є неефективними та створюють великі ризики для цивільних.

«l

Как то не верится что человек с такими убеждениями смог дослужиться до капитана.
Я вот только не понял он был капитаном, или он и есть капитан. В новостях было написано что он зам командира по мобилизационной работе, или как то так.

Вполне мог. Просто хороший офицер, который всерьёз воспринимает свои обязанности и свою роль. При этом настроенный воевать с противником, а не бомбить мирное население.
Честный офицер.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 23:46

  Успіх написав:Пляяяяя..... я тут мнусь натякнути про інсайд/свіжачок... про гарні новини... - а тут вже все по поличках розклали>>> :evil:

Добре хоч не сказали головного ;)

Ну тоді про ворожу техніку...
- можна ж писати - то... все ж таки приснився сон :D що орки уїпали, залишивши лише піони(які далеко і твердо б'ють)
Але ж, думаю/маю надію, що і піони їхні ми маємо чим достати!

По піонам круто. Дякую за позитивну інфо. Ці штуки лічені.
2 ЛАД: звідки у вас достовірні дані по командиру підлодки?
Hotab
 
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