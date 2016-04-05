Starikan написав:vitaliiangel написав:если вы заплатили за стакан чая, разве вам принесут комплексный обед? помощи для успешного контрнаступления недостаточно, что скорее говорит о том что многого партнеры и не ждут. А может и не хотят, чтобы не спровоцировать применение ТЯО и необходимости военного вмешательства. Применение ТЯО поставит Запад в крайне неудобное положение. Не реагировать нельзя и реагировать непонятно как. Бить ядеркой по рф или достаточно выразить беспокойство? Это мнение. цитат и ссылок не будет.
Можете сослаться на меня я давно и неоднократно писал об этом возможном цугцванге Запада.
ссылаюсь на вас