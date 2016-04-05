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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4611461246134614
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 01:31

  Starikan написав:
  vitaliiangel написав:
  Letusrock написав:хто платить, той і музику замовляє.
если вы заплатили за стакан чая, разве вам принесут комплексный обед? помощи для успешного контрнаступления недостаточно, что скорее говорит о том что многого партнеры и не ждут. А может и не хотят, чтобы не спровоцировать применение ТЯО и необходимости военного вмешательства. Применение ТЯО поставит Запад в крайне неудобное положение. Не реагировать нельзя и реагировать непонятно как. Бить ядеркой по рф или достаточно выразить беспокойство? Это мнение. цитат и ссылок не будет. :D

Можете сослаться на меня :mrgreen: я давно и неоднократно писал об этом возможном цугцванге Запада.

ссылаюсь на вас :D
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 01:46

  detroytred написав: Воно може й так. Спец у спеца завжди знайде купу недоліків. Один в другого. Самі найгарячіші спори між фахівцями. Від сантехніків (починайте як один другого переконує, що фігня повна, хоча той запевняє, що 40 років так робить і все відмінно працює) і до докторів наук (ті ще й пики лізуть бити один одному. Мабуть для доказу своєї правоти)).
Але рапорт-то пов'язаний з зовсім іншим.

Здивував Маркус, так здивував. Пипець...

І ця відповідь може сама по собі? Бо вона від 3 липня. А коли рапорт Маркуса хто зна. Може учора або сьогодні.

Бахмутський Демон:
Лізти в 47 магуру не буду, але Маркусу та Шаламазі якось подарую мемуари Скоропадського, одні на двох.
https://t.me/bahshiddemon/533
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