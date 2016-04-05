detroytred написав: Воно може й так. Спец у спеца завжди знайде купу недоліків. Один в другого. Самі найгарячіші спори між фахівцями. Від сантехніків (починайте як один другого переконує, що фігня повна, хоча той запевняє, що 40 років так робить і все відмінно працює) і до докторів наук (ті ще й пики лізуть бити один одному. Мабуть для доказу своєї правоти)). Але рапорт-то пов'язаний з зовсім іншим.
Здивував Маркус, так здивував. Пипець...
І ця відповідь може сама по собі? Бо вона від 3 липня. А коли рапорт Маркуса хто зна. Може учора або сьогодні.
Бахмутський Демон:
Так, підари пішли вперед під Сватово та Кремінною, причому пішли так нахраписто, там складні бої. Скажу, що вони всюди підтягнули резерви і намагаються у нас під Бахмутом теж вклинюватись. Лізти в 47 магуру не буду, але Маркусу та Шаламазі якось подарую мемуари Скоропадського, одні на двох.
Newsweek: Marjorie Taylor Greene Calls for U.S. Withdrawal From NATO
Republican Representative Marjorie Taylor Greene of Georgia is calling for the U.S. to withdraw from NATO, claiming that the alliance is "not a reliable partner." Greene on Tuesday proposed an amendment to the National Defense Authorization Act that would direct President Joe Biden to "withdraw the U.S. from NATO." Greene said that she wanted the U.S. to withdraw for economic reasons while announcing her amendment, arguing that other NATO members were not paying their "fair share." "They are not a reliable partner whose defense spending should be paid for by American citizens," Greene said while introducing the amendment. "For the better part of the last decade, Germany has contributed only around 1 percent of its GDP to finance NATO obligations, while the United States is paying around 4 percent of our GDP to defend NATO countries."
freeze написав:Хоть один депутат Верховной рады сложил полномочия и пошел в ЗСУ ? Или их дети ?
Дехто з діючих служить, з минулих ще більше, з нижчих рівнів також.
Нині у складі ЗСУ воюють депутати Роман Костенко, Сергій Рудик, Роман Лозинський та Михайло Забродський. Нардепка Яна Зінкевич створила батальйон парамедиків «Госпітальєри», який займається евакуацією з поля бою поранених українських військових. У перші місяці повномасштабної війни деякі держслужбовці, як от нардеп Володимир В’ятрович та колишній голова парламенту Андрій Парубій, боронили Київ у лавах ТрО.
1. Давайте отстраним от обсуждения действующих высокопоставленных сотрудников СБУ и генералов ВСУ, которые по определению должны были встать на защиту Родины. 2 Я не очень понимаю фразу в первый месяц войны Вятрович и Парубий были в ТРО. Имхо, как я понимаю, эти кадры были в неких добровольческих формированиях ТРО, иначе они как Успех до сих пор были в ЗСУ. 3. Что такое создали батальон парамедиков, у меня вообще взрыв мозга, у нас есть медицинская рота, не надо пиара, поступай, служи, спасай
Я в принципі з Вами згоден, що від еліт очікування суттєво більші ніж вони продемонстрували. І в лицарські часи якраз в період воєн знать мала першою продемонструвати звитягу, але зараз в часи розбудови капіталізму інші цінності. Як на мене претензії можна висувати дуже широким верствам суспільства, яке собі дистанціювалось та і живе в своє задоволення - курорти, ексклюзивні тачки і т.д. Тому потрібно було в законодавстві більше змін і буквально з кожного, навіть якщо в самого нема бажання і свідомості, то хоч по принципу з поганої вівці кусок шерсті вискубти через податки, якусь трудову діяльність і т.д.
Honestus написав:Newsweek: Marjorie Taylor Greene Calls for U.S. Withdrawal From NATO
Republican Representative Marjorie Taylor Greene of Georgia is calling for the U.S. to withdraw from NATO, claiming that the alliance is "not a reliable partner." Greene on Tuesday proposed an amendment to the National Defense Authorization Act that would direct President Joe Biden to "withdraw the U.S. from NATO." Greene said that she wanted the U.S. to withdraw for economic reasons while announcing her amendment, arguing that other NATO members were not paying their "fair share." "They are not a reliable partner whose defense spending should be paid for by American citizens," Greene said while introducing the amendment. "For the better part of the last decade, Germany has contributed only around 1 percent of its GDP to finance NATO obligations, while the United States is paying around 4 percent of our GDP to defend NATO countries."
2. Ця «новина» (насправді гівнохайп від скандальної трампістки) майже не представлена в американському сегменті інтернету… бо пропозиції юродивої не мають жодного значення для США. 3. Може комусь вдасться, але я не зустрів також і в українському сегменті інету цю «новину». 4. Зате подивіться де насправді пан юрист знайшов цю «новину» клікабельно після чого легалізував її через англомовний журнал. (доречі, улюблений прийом Ігнесіуса ще з давніх часів… зустріти новину, яка просто розриває весь Рунет, нарити підтвердження в англомовному середовищі (зазвичай нелегко, бо гівноновини там не тиражують, може одне два джерела передрукують) і принести сюди під соусом істини. )