Друзья Сергея Денисенко, задержанного по подозрению в убийстве экс-капитана подводной лодки Краснодар Станислава Ржицкого, рассказали ВЧК-ОГПУ о последних событиях в жизни Станислава Ржицкого задержан экс-глава украинской федерации Шотокан карате-до Украины. Он выходец из детдома в Сумах. Всю жизнь занимался карате, и с военными его связывает только срочная служба в армии.



«Сергей про семью, про тренерство. Он сам хорошо выступал и тренировал детей и подростков. Жил на это. Трижды был в браке , от каждой женщины у него есть свои дети, которых он не забывал. Первая семья жила в Сумах, потом он женился на воспитаннице. Бывшая уехала в Россию, в Краснодар. Дочь живет в Туапсе, где его и задержали. С каратисткой он жил в Одессе. Потом Киев. Когда началась война, ассоциация приостановила свою деятельность. Вице-президент Борис Клименко уехал в Германию. А Сергей, вот, после Нового года в Россию поехал».