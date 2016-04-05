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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4611461246134614
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:08

  prodigy написав:▫️ двері сховища були зачинені, і до технічної частини вони не потрапили.

так Штирлиц много лет водил гестапо за нос
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:16

военный, который должен был подорвать мост в Чонгаре:
https://t.me/vlada/88905
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:20

  detroytred написав:За підозрою у вбивстві Станіслава Ржицького 11 липня затримано 64-річного уродженця України Сергія Денисенка, повідомляють росЗМ.
https://varta1.com.ua/news/zatrimanim-z ... 67593.html

Друзья Сергея Денисенко, задержанного по подозрению в убийстве экс-капитана подводной лодки Краснодар Станислава Ржицкого, рассказали ВЧК-ОГПУ о последних событиях в жизни Станислава Ржицкого задержан экс-глава украинской федерации Шотокан карате-до Украины. Он выходец из детдома в Сумах. Всю жизнь занимался карате, и с военными его связывает только срочная служба в армии. 

«Сергей про семью, про тренерство. Он сам хорошо выступал и тренировал детей и подростков. Жил на это. Трижды был в браке , от каждой женщины у него есть свои дети, которых он не забывал. Первая семья жила в Сумах, потом он женился на воспитаннице. Бывшая уехала в Россию, в Краснодар. Дочь живет в Туапсе, где его и задержали. С каратисткой он жил в Одессе. Потом Киев. Когда началась война, ассоциация приостановила свою деятельность. Вице-президент Борис Клименко уехал в Германию. А Сергей, вот, после Нового года в Россию поехал».  
vitaliiangel
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