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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4607460846094610>
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 08:48

от Буданова

‼️ Під час заколоту пріґожина «вагнерівці» мали намір захопити ядерну зброю, розміщену на базі «Воронеж-45»

▫️ «вагнерівці» просунулися набагато далі вглиб росії, ніж вважалося спочатку;

▫️ слід однієї з груп «вагнерівців» «обривався» приблизно за 100 км від ядерної бази «Воронеж-45»;

▫️ бойовики «вагнера» дійшли набагато далі, до самої бази, маючи намір заволодіти невеликими ядерними пристроями радянських часів, щоб «підняти ставки» свого заколоту;

▫️ єдиним бар'єром між «вагнерівцями» і ядерною зброєю були двері до ядерного сховища;

▫️ двері сховища були зачинені, і до технічної частини вони не потрапили.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:03

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:05

За підозрою у вбивстві Станіслава Ржицького 11 липня затримано 64-річного уродженця України Сергія Денисенка, повідомляють росЗМ.
https://varta1.com.ua/news/zatrimanim-z ... 67593.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:08

  prodigy написав:▫️ двері сховища були зачинені, і до технічної частини вони не потрапили.

так Штирлиц много лет водил гестапо за нос
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:16

военный, который должен был подорвать мост в Чонгаре:
https://t.me/vlada/88905
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:20

  detroytred написав:За підозрою у вбивстві Станіслава Ржицького 11 липня затримано 64-річного уродженця України Сергія Денисенка, повідомляють росЗМ.
https://varta1.com.ua/news/zatrimanim-z ... 67593.html

Друзья Сергея Денисенко, задержанного по подозрению в убийстве экс-капитана подводной лодки Краснодар Станислава Ржицкого, рассказали ВЧК-ОГПУ о последних событиях в жизни Станислава Ржицкого задержан экс-глава украинской федерации Шотокан карате-до Украины. Он выходец из детдома в Сумах. Всю жизнь занимался карате, и с военными его связывает только срочная служба в армии. 

«Сергей про семью, про тренерство. Он сам хорошо выступал и тренировал детей и подростков. Жил на это. Трижды был в браке , от каждой женщины у него есть свои дети, которых он не забывал. Первая семья жила в Сумах, потом он женился на воспитаннице. Бывшая уехала в Россию, в Краснодар. Дочь живет в Туапсе, где его и задержали. С каратисткой он жил в Одессе. Потом Киев. Когда началась война, ассоциация приостановила свою деятельность. Вице-президент Борис Клименко уехал в Германию. А Сергей, вот, после Нового года в Россию поехал».  
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

коли будуть перші результати самміту НАТО у ВІльнюсі ? 11-12 числа , реузльтати вчорашнього "засідання" щось не дуже поширили у ЗМІ
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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  fler написав:Не впевнена, що це максимум наших очікувань.


ідеально було б щось типу : приймаємо Україну в НАТО з 1.09.2024, але за умов що за півроку до вступу будуть вирішені наступні проблеми (і тут вже перераховуються чіткі та конкретні кроки подолання корупції, реформи, верховенство права і т.д.).
Тоді в путіна був би час вирішити чи закруглятись якось з війною чи починати з нато "по справжньому"
І в нашої влади був чи час вирішити, чи красти далі чи реформи по справжньому..

А так поки що саміт ні про що
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:09

  yama написав:коли будуть перші результати самміту НАТО у ВІльнюсі ? 11-12 числа , реузльтати вчорашнього "засідання" щось не дуже поширили у ЗМІ

Адже медведьов біситься, то більш-менш нормальні результати:
'*"Попередні підсумки саміту НАТО. Усе як ми і думали…
…Військову допомогу київському режиму збільшити. Усім, чим можливо: ракетами, касетними зарядами, літаками.
Нічого іншого остаточно збожеволівший Захід придумати і не міг. Передбачуваність вищого рівня, до ідіотизму. За фактом – глухий кут. Третя світова все ближче"
https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/12/7410909/

Ну а по НАТО все вже було прямо вказано:
https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/11/7410903/
І Пенс:
Пряма мова: "Я щиро вірю, що для Америки, яка є лідером вільного світу та арсеналом демократії, важливо й надалі надавати українцям необхідне їм для боротьби, перемоги й відбиття неспровокованого російського вторгнення.
Однак питання членства у НАТО – і я спілкувався із президентом Зеленським – має почекати до перемоги у війні".
https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/12/7410919/

Тобто колектив (НАТО) на себе обов'язки брати поки не збирається.
Тільки прямі окремі двусторонні домовленності між країнами.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:42

  hume написав:
  ЛАД написав:
  hume написав:-----------
ЛАД
Вот почему-то не уверен, что у нас будут такие. Хотя очень хотелось бы.
----------
Уже бы давно было, но коррупция. География и стоимость рабочей силы как бы намекает. К сожалению если с коррупцией ничего не сделать, тогда и рассчитывать на инвестиции в производство не стоит, нет дураков, всем нужны гарантии. Все хотят заниматься бизнесом, а не сражаться с гос инстанциями и зарвавшимся чиновниками. Это не касается военного производства, оно особняком.

ФРГ, Польша, Израиль - география самая разная. Стоимость рабочей силы там тоже не самая низкая.
Коррупция важно, но не уверен, что определяющее.
И не вижу большой разницы с оборонкой. Тоже ничего существенного пока.


Польские ЗП нет смысла сравнивать с ФРГ и Израилем. За счёт преференций для инвестиций, грамотной политике правительства, отсутствия коррупции и совсем невысоких по меркам Зап Европы зарплат Польша и сделала рывок. Сейчас же проводит великолепную политику в сфере постройки оборонных предприятий. Как пример закупка южнокорейских танков с правом их производить, их же самолётов,

Насчёт инвестиций в производство Израиля и ФРГ не в курсе, но есть стойкое ощущение, что Израиль и ФРГ как раз инвесторы, то есть они и есть разработчики, то есть производители своих же технических разработок.

У нас есть вероятность встретиться с коррупцией ещё на моменте отвода земли под предприятие, не говоря уже о функционировании. Бизнес побольше кошмарится, поменьше отжимается.

Сомневаюсь, что найдутся люди, которые смогут кошмарить военное производство. И сомневаюсь, что без веских причин условное СБУ сможет провести там обыски, не говоря про всех остальных, которым вход на оборонное предприятие закрыт.

Не буду спорить, коррупция - серьёзный тормоз, но не уверен, что единственный и даже главный.
Напомню, с чего начался разговор:
БЕРЛИН/СТОКГОЛЬМ, 19 июня (Рейтер) - Intel (INTC.O) потратит более 30 миллиардов евро (33 миллиарда долларов) на строительство двух заводов по производству микросхем в Магдебурге в рамках своего расширения в Европе, сделка с канцлером Олафом Шольцем в понедельник провозглашен крупнейшей иностранной инвестицией Германии.
...........
В пятницу компания обнародовала планы по строительству завода по производству чипов стоимостью 4,6 млрд долларов в Польше , еще одном члене Европейского Союза, а в воскресенье Израиль заявил, что Intel потратит 25 млрд долларов на строительство там завода. ......

Сомневаюсь, что инвесторы с такими капиталами испугаются коррупции и кто-то у нас решится их "кошмарить".
Лакшми Миттал купил "Криворожсталь" за 4,8 млрд, не испугавшись коррупции и я не слышал сожалений.
ЛАД
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