hume написав:

ЛАД написав: hume написав: -----------

ЛАД

Вот почему-то не уверен, что у нас будут такие. Хотя очень хотелось бы.

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Уже бы давно было, но коррупция. География и стоимость рабочей силы как бы намекает. К сожалению если с коррупцией ничего не сделать, тогда и рассчитывать на инвестиции в производство не стоит, нет дураков, всем нужны гарантии. Все хотят заниматься бизнесом, а не сражаться с гос инстанциями и зарвавшимся чиновниками. Это не касается военного производства, оно особняком. -----------Вот почему-то не уверен, что у нас будут такие. Хотя очень хотелось бы.----------Уже бы давно было, но коррупция. География и стоимость рабочей силы как бы намекает. К сожалению если с коррупцией ничего не сделать, тогда и рассчитывать на инвестиции в производство не стоит, нет дураков, всем нужны гарантии. Все хотят заниматься бизнесом, а не сражаться с гос инстанциями и зарвавшимся чиновниками. Это не касается военного производства, оно особняком.

ФРГ, Польша, Израиль - география самая разная. Стоимость рабочей силы там тоже не самая низкая.

Коррупция важно, но не уверен, что определяющее.

И не вижу большой разницы с оборонкой. Тоже ничего существенного пока. ФРГ, Польша, Израиль - география самая разная. Стоимость рабочей силы там тоже не самая низкая.Коррупция важно, но не уверен, что определяющее.И не вижу большой разницы с оборонкой. Тоже ничего существенного пока.

Польские ЗП нет смысла сравнивать с ФРГ и Израилем. За счёт преференций для инвестиций, грамотной политике правительства, отсутствия коррупции и совсем невысоких по меркам Зап Европы зарплат Польша и сделала рывок. Сейчас же проводит великолепную политику в сфере постройки оборонных предприятий. Как пример закупка южнокорейских танков с правом их производить, их же самолётов,Насчёт инвестиций в производство Израиля и ФРГ не в курсе, но есть стойкое ощущение, что Израиль и ФРГ как раз инвесторы, то есть они и есть разработчики, то есть производители своих же технических разработок.У нас есть вероятность встретиться с коррупцией ещё на моменте отвода земли под предприятие, не говоря уже о функционировании. Бизнес побольше кошмарится, поменьше отжимается.Сомневаюсь, что найдутся люди, которые смогут кошмарить военное производство. И сомневаюсь, что без веских причин условное СБУ сможет провести там обыски, не говоря про всех остальных, которым вход на оборонное предприятие закрыт.