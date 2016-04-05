Друзья Сергея Денисенко, задержанного по подозрению в убийстве экс-капитана подводной лодки Краснодар Станислава Ржицкого, рассказали ВЧК-ОГПУ о последних событиях в жизни Станислава Ржицкого задержан экс-глава украинской федерации Шотокан карате-до Украины. Он выходец из детдома в Сумах. Всю жизнь занимался карате, и с военными его связывает только срочная служба в армии.
«Сергей про семью, про тренерство. Он сам хорошо выступал и тренировал детей и подростков. Жил на это. Трижды был в браке , от каждой женщины у него есть свои дети, которых он не забывал. Первая семья жила в Сумах, потом он женился на воспитаннице. Бывшая уехала в Россию, в Краснодар. Дочь живет в Туапсе, где его и задержали. С каратисткой он жил в Одессе. Потом Киев. Когда началась война, ассоциация приостановила свою деятельность. Вице-президент Борис Клименко уехал в Германию. А Сергей, вот, после Нового года в Россию поехал».
fler написав:Не впевнена, що це максимум наших очікувань.
ідеально було б щось типу : приймаємо Україну в НАТО з 1.09.2024, але за умов що за півроку до вступу будуть вирішені наступні проблеми (і тут вже перераховуються чіткі та конкретні кроки подолання корупції, реформи, верховенство права і т.д.). Тоді в путіна був би час вирішити чи закруглятись якось з війною чи починати з нато "по справжньому" І в нашої влади був чи час вирішити, чи красти далі чи реформи по справжньому..
yama написав:коли будуть перші результати самміту НАТО у ВІльнюсі ? 11-12 числа , реузльтати вчорашнього "засідання" щось не дуже поширили у ЗМІ
Адже медведьов біситься, то більш-менш нормальні результати: '*"Попередні підсумки саміту НАТО. Усе як ми і думали… …Військову допомогу київському режиму збільшити. Усім, чим можливо: ракетами, касетними зарядами, літаками. Нічого іншого остаточно збожеволівший Захід придумати і не міг. Передбачуваність вищого рівня, до ідіотизму. За фактом – глухий кут. Третя світова все ближче" https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/12/7410909/
hume написав:----------- ЛАД Вот почему-то не уверен, что у нас будут такие. Хотя очень хотелось бы. ---------- Уже бы давно было, но коррупция. География и стоимость рабочей силы как бы намекает. К сожалению если с коррупцией ничего не сделать, тогда и рассчитывать на инвестиции в производство не стоит, нет дураков, всем нужны гарантии. Все хотят заниматься бизнесом, а не сражаться с гос инстанциями и зарвавшимся чиновниками. Это не касается военного производства, оно особняком.
ФРГ, Польша, Израиль - география самая разная. Стоимость рабочей силы там тоже не самая низкая. Коррупция важно, но не уверен, что определяющее. И не вижу большой разницы с оборонкой. Тоже ничего существенного пока.
Польские ЗП нет смысла сравнивать с ФРГ и Израилем. За счёт преференций для инвестиций, грамотной политике правительства, отсутствия коррупции и совсем невысоких по меркам Зап Европы зарплат Польша и сделала рывок. Сейчас же проводит великолепную политику в сфере постройки оборонных предприятий. Как пример закупка южнокорейских танков с правом их производить, их же самолётов,
Насчёт инвестиций в производство Израиля и ФРГ не в курсе, но есть стойкое ощущение, что Израиль и ФРГ как раз инвесторы, то есть они и есть разработчики, то есть производители своих же технических разработок.
У нас есть вероятность встретиться с коррупцией ещё на моменте отвода земли под предприятие, не говоря уже о функционировании. Бизнес побольше кошмарится, поменьше отжимается.
Сомневаюсь, что найдутся люди, которые смогут кошмарить военное производство. И сомневаюсь, что без веских причин условное СБУ сможет провести там обыски, не говоря про всех остальных, которым вход на оборонное предприятие закрыт.
Не буду спорить, коррупция - серьёзный тормоз, но не уверен, что единственный и даже главный. Напомню, с чего начался разговор:
БЕРЛИН/СТОКГОЛЬМ, 19 июня (Рейтер) - Intel (INTC.O) потратит более 30 миллиардов евро (33 миллиарда долларов) на строительство двух заводов по производству микросхем в Магдебурге в рамках своего расширения в Европе, сделка с канцлером Олафом Шольцем в понедельник провозглашен крупнейшей иностранной инвестицией Германии. ........... В пятницу компания обнародовала планы по строительству завода по производству чипов стоимостью 4,6 млрд долларов в Польше , еще одном члене Европейского Союза, а в воскресенье Израиль заявил, что Intel потратит 25 млрд долларов на строительство там завода. ......
Сомневаюсь, что инвесторы с такими капиталами испугаются коррупции и кто-то у нас решится их "кошмарить". Лакшми Миттал купил "Криворожсталь" за 4,8 млрд, не испугавшись коррупции и я не слышал сожалений.