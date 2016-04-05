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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4607460846094610
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:54

  vt313 написав:
  ЛАД написав:Вот почему-то не уверен, что у нас будут такие. Хотя очень хотелось бы.


Це трохи не ті інвестиції. Не зрозуміло, що Украхні робити з такими інвестиціями.
Якщо в Польші знають, то добре.
В Україні потрібні інвестиції в велику кількість робочих місць.
В сферу послуг, в першу чергу.

В сферу послуг у нас, по-моему, достаточно.
Нам не хватает именно производства. Появятся производства с более-менее достойными зарплатами, потом сработает эффект мультипликации.
И к тому же при таких инвестициях у Запада будет больше желания защищать Украину.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:54

  yama написав:коли будуть перші результати самміту НАТО у ВІльнюсі ? 11-12 числа , реузльтати вчорашнього "засідання" щось не дуже поширили у ЗМІ

нема про що хвалитися
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:56

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тобто колектив (НАТО) на себе обов'язки брати поки не збирається.
Тільки прямі окремі двусторонні домовленності між країнами.
а как иначе? сейчас членам нато можно отделаться относительно небольшой фин. и военной помощью.

А принять Украину означает стать стороной конфликта, чего Запад крайне не хочет.

Отсюда вытекает несколько сценариев, тянитолкай на несколько лет (скажем на 3-5), заморозка, смена власти на рф.

4й сценарий это "3я мировая" точнее вооружённые конфликт нато и рф,
5й тяо с непонятными для всех сторон последствиями.

Из 5 зол выбирают наименьшие (1-3).

Та отож.
Наша справа тиснути на партнерів, стукатися. Їх -- культурно опиратися.

Трабли і непорозуміння виникають, коли хтось чомусь зформовує завищенні обіцянки, очікування, опис, а потім виявляється, що воно дещо не так.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сомневаюсь, что инвесторы с такими капиталами испугаются коррупции и кто-то у нас решится их "кошмарить".


  vitaliiangel написав:коррупция это гопник. в крупный бизнес она не лезет - кишка тонка. Затаскают по международным судам


https://www.ukrinform.ua/rubric-regions ... vladi.html

колись по ТСН на всю країну гриміла історія як фактично сільське ОЗУ в Затоці (не без впливових покровителів наверху) не пустило закордонного інвестора-мільярдера з багатомільйонними інвестиціями, попри публічні гарантії і підтримку з боку уряду і Президента(!!)

Ми прийшли в Україну з інвестиційним проєктом, який був оцінений як дуже важливий для країни. Однак замість підтримки ми зіткнулися з вимаганням та рейдерством. Нашого адвоката намагалися вбити, а нас підкупити або впливати через кримінальну справу, яка курується вищими чинами в ГПУ і СБУ.
"Не дивлячись на те, що вищі особи держави демонстрували увагу до проблеми та прагнення розслідувати кримінальні справи проти ОЗГ, у лютому 2017 року справу було практично розвалено, а справу про замах на моє життя практично продано", - зазначив адвокат.
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