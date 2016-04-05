ЛАД написав:Вот почему-то не уверен, что у нас будут такие. Хотя очень хотелось бы.
Це трохи не ті інвестиції. Не зрозуміло, що Украхні робити з такими інвестиціями. Якщо в Польші знають, то добре. В Україні потрібні інвестиції в велику кількість робочих місць. В сферу послуг, в першу чергу.
В сферу послуг у нас, по-моему, достаточно. Нам не хватает именно производства. Появятся производства с более-менее достойными зарплатами, потом сработает эффект мультипликации. И к тому же при таких инвестициях у Запада будет больше желания защищать Украину.
колись по ТСН на всю країну гриміла історія як фактично сільське ОЗУ в Затоці (не без впливових покровителів наверху) не пустило закордонного інвестора-мільярдера з багатомільйонними інвестиціями, попри публічні гарантії і підтримку з боку уряду і Президента(!!)
Ми прийшли в Україну з інвестиційним проєктом, який був оцінений як дуже важливий для країни. Однак замість підтримки ми зіткнулися з вимаганням та рейдерством. Нашого адвоката намагалися вбити, а нас підкупити або впливати через кримінальну справу, яка курується вищими чинами в ГПУ і СБУ. "Не дивлячись на те, що вищі особи держави демонстрували увагу до проблеми та прагнення розслідувати кримінальні справи проти ОЗГ, у лютому 2017 року справу було практично розвалено, а справу про замах на моє життя практично продано", - зазначив адвокат.