колись по ТСН на всю країну гриміла історія як фактично сільське ОЗУ в Затоці (не без впливових покровителів наверху) не пустило закордонного інвестора-мільярдера з багатомільйонними інвестиціями, попри публічні гарантії і підтримку з боку уряду і Президента(!!)
Ми прийшли в Україну з інвестиційним проєктом, який був оцінений як дуже важливий для країни. Однак замість підтримки ми зіткнулися з вимаганням та рейдерством. Нашого адвоката намагалися вбити, а нас підкупити або впливати через кримінальну справу, яка курується вищими чинами в ГПУ і СБУ. "Не дивлячись на те, що вищі особи держави демонстрували увагу до проблеми та прагнення розслідувати кримінальні справи проти ОЗГ, у лютому 2017 року справу було практично розвалено, а справу про замах на моє життя практично продано", - зазначив адвокат.
ЛАД написав:Лакшми Миттал купил "Криворожсталь" за 4,8 млрд, не испугавшись коррупции и я не слышал сожалений.
Ну это зря.Значит вы не в теме.Отчисления в гор казну, штрафы и обязательства по очистке отходов в окр среду.Повышение зарплат и содержание засвойсчётных на две трети оклада.Закрытие цехов, нарушение логистики.И т д и т п.Есть же интернет...
ЛАД написав:Лакшми Миттал купил "Криворожсталь" за 4,8 млрд, не испугавшись коррупции и я не слышал сожалений.
Ну это зря.Значит вы не в теме.Отчисления в гор казну, штрафы и обязательства по очистке отходов в окр среду.Повышение зарплат и содержание засвойсчётных на две трети оклада.Закрытие цехов, нарушение логистики.И т д и т п.Есть же интернет...
Туда даже СБУ с обысками приходило. Думаю второй раз он бы его не купил))
vitaliiangel написав: Отсюда вытекает несколько сценариев, тянитолкай на несколько лет (скажем на 3-5), заморозка, смена власти на рф.
Немає у кацапії ресурсів для ведення війни кілька років. У них за червень цього року торговельний баланс становив мінус 1,4 трлн. дол. Пишуть, що такого не було з літа ковідного 2020. Санкції працюють, як не крути. Далі буде тільки гірше, тому рф шукає спосіб завершення, а не продовження війни.
ЛАД , ясно. Я не понял тон сообщения. Думал вы достоверно утверждаете.
Імхо: підвело здоровʼя, не пройшов чергову річну медицину на підводника. Відправили на жирну роботу в військкомат. Бігав - не означає, що мав необхідне здоровʼя. Може навпаки пробував поновитись. Ну а за що вбили? Думаю таки за ракетні удари. Просто діючих командирів судна охороняють , а цей вже був непотрібний і легкодоступний.