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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4598459946004601>
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:54

  yama написав:коли будуть перші результати самміту НАТО у ВІльнюсі ? 11-12 числа , реузльтати вчорашнього "засідання" щось не дуже поширили у ЗМІ

нема про що хвалитися
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 10:56

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тобто колектив (НАТО) на себе обов'язки брати поки не збирається.
Тільки прямі окремі двусторонні домовленності між країнами.
а как иначе? сейчас членам нато можно отделаться относительно небольшой фин. и военной помощью.

А принять Украину означает стать стороной конфликта, чего Запад крайне не хочет.

Отсюда вытекает несколько сценариев, тянитолкай на несколько лет (скажем на 3-5), заморозка, смена власти на рф.

4й сценарий это "3я мировая" точнее вооружённые конфликт нато и рф,
5й тяо с непонятными для всех сторон последствиями.

Из 5 зол выбирают наименьшие (1-3).

Та отож.
Наша справа тиснути на партнерів, стукатися. Їх -- культурно опиратися.

Трабли і непорозуміння виникають, коли хтось чомусь зформовує завищенні обіцянки, очікування, опис, а потім виявляється, що воно дещо не так.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сомневаюсь, что инвесторы с такими капиталами испугаются коррупции и кто-то у нас решится их "кошмарить".


  vitaliiangel написав:коррупция это гопник. в крупный бизнес она не лезет - кишка тонка. Затаскают по международным судам


https://www.ukrinform.ua/rubric-regions ... vladi.html

колись по ТСН на всю країну гриміла історія як фактично сільське ОЗУ в Затоці (не без впливових покровителів наверху) не пустило закордонного інвестора-мільярдера з багатомільйонними інвестиціями, попри публічні гарантії і підтримку з боку уряду і Президента(!!)

Ми прийшли в Україну з інвестиційним проєктом, який був оцінений як дуже важливий для країни. Однак замість підтримки ми зіткнулися з вимаганням та рейдерством. Нашого адвоката намагалися вбити, а нас підкупити або впливати через кримінальну справу, яка курується вищими чинами в ГПУ і СБУ.
"Не дивлячись на те, що вищі особи держави демонстрували увагу до проблеми та прагнення розслідувати кримінальні справи проти ОЗГ, у лютому 2017 року справу було практично розвалено, а справу про замах на моє життя практично продано", - зазначив адвокат.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Лакшми Миттал купил "Криворожсталь" за 4,8 млрд, не испугавшись коррупции и я не слышал сожалений.


Ну это зря.Значит вы не в теме.Отчисления в гор казну, штрафы и обязательства по очистке отходов в окр среду.Повышение зарплат и содержание засвойсчётных на две трети оклада.Закрытие цехов, нарушение логистики.И т д и т п.Есть же интернет...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:29

  Кучинелли написав:
  ЛАД написав:Лакшми Миттал купил "Криворожсталь" за 4,8 млрд, не испугавшись коррупции и я не слышал сожалений.


Ну это зря.Значит вы не в теме.Отчисления в гор казну, штрафы и обязательства по очистке отходов в окр среду.Повышение зарплат и содержание засвойсчётных на две трети оклада.Закрытие цехов, нарушение логистики.И т д и т п.Есть же интернет...

Туда даже СБУ с обысками приходило. Думаю второй раз он бы его не купил))
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 11:58

  vitaliiangel написав:
Отсюда вытекает несколько сценариев, тянитолкай на несколько лет (скажем на 3-5), заморозка, смена власти на рф.

Немає у кацапії ресурсів для ведення війни кілька років. У них за червень цього року торговельний баланс становив мінус 1,4 трлн. дол. Пишуть, що такого не було з літа ковідного 2020. Санкції працюють, як не крути. Далі буде тільки гірше, тому рф шукає спосіб завершення, а не продовження війни.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:01

fler , нажаль 1,4 млрд дол

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:14

Hotab Дякую, списала, не замислюючись, з телеграм-каналу.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:23

  Hotab написав:......
2 ЛАД: звідки у вас достовірні дані по командиру підлодки?

Никаких достоверных данных.
Чисто предположительное объяснение в ответ на сомнения hume.
Вполне возможно, что такой же ублюдок, как многие, а фраза
Однак пізніше він дійшов висновку, що такі ракетні удари є неефективними та створюють великі ризики для цивільних.

просто какой-то фейк.
Хотя в случае фейка непонятно, кому он может быть выгоден, поэтому сомневаюсь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 12:29

ЛАД , ясно. Я не понял тон сообщения. Думал вы достоверно утверждаете.

Імхо: підвело здоровʼя, не пройшов чергову річну медицину на підводника. Відправили на жирну роботу в військкомат. Бігав - не означає, що мав необхідне здоровʼя. Може навпаки пробував поновитись.
Ну а за що вбили? Думаю таки за ракетні удари. Просто діючих командирів судна охороняють , а цей вже був непотрібний і легкодоступний.
Hotab
 
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